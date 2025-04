La frana di Boccassuolo, piccola frazione montana di Palagano sull’Appennino modenese, ha riacceso i riflettori su un territorio già segnato da fragilità idrogeologiche storiche. Il fenomeno, che ad oggi sta sconvolgendo il territorio, già franoso, ha origine dal monte Cantiere e, secondo le prime stime, coinvolge un fronte lungo circa due chilometri e largo tra i 100 e i 300 metri.

Si tratta di un movimento impressionante, che ha messo in moto circa due milioni di metri cubi di terreno, con una velocità che nei giorni più critici ha raggiunto anche i 70 metri al giorno.

Una ferita riaperta dal passato

Non è la prima volta che la montagna cede: la frana di Boccassuolo, infatti, si era già attivata nel lontano 1938. Dopo decenni di apparente stabilità, i movimenti del suolo sono ricominciati il primo aprile e, nell’ultima settimana, hanno ripreso vigore.

L’area più colpita è quella del Rio della Lezza e della Crovara, dove il terreno instabile minaccia seriamente le abitazioni e le infrastrutture circostanti. Le piogge incessanti hanno aggravato la situazione, rendendo il suolo ancora più saturo e incline a cedimenti.

Emergenza continua e risorse in campo

La risposta istituzionale è stata immediata. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 200mila euro per finanziare gli interventi d’urgenza sulla frana di Boccassuolo, destinati a contenere l’avanzata del fronte franoso e proteggere le infrastrutture e le case ancora intatte.

Sul campo operano una trentina di tecnici, affiancati dalla Protezione civile, mentre il monitoraggio è stato affidato anche all’Università di Modena e Reggio Emilia. L’attenzione è massima, come ha confermato il governatore Michele de Pascale, che ha definito l’evento “di grande portata e inserito in un contesto già segnato da vulnerabilità ambientali”.

Case sgomberate e strade interrotte

Nel corso dei giorni, la frana di Boccassuolo ha causato ingenti danni materiali. Due strade comunali sono state distrutte, un ponte è stato compromesso, e sono state danneggiate anche le reti elettriche e idriche. Circa cinquanta residenti sono rimasti isolati e una ventina di famiglie ha dovuto fare i conti con l’interruzione dell’acqua potabile.

Le tre case di vacanza più vicine al fronte sono state svuotate e messe in sicurezza. Ora, il movimento franoso minaccia un nucleo abitato dove la possibilità di isolamento dei residenti rappresenta un rischio concreto.







Il peso della curiosità: un ostacolo alle operazioni

A complicare ulteriormente la gestione dell’emergenza della frana di Boccassuolo è stato il comportamento di molti curiosi, attirati dalla spettacolarità della frana. Il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, ha espresso più volte il proprio disappunto per l’afflusso di visitatori che, parcheggiando vicino al cantiere o addirittura dentro l’area interdetta, ostacolano i lavori di messa in sicurezza.

Per contenere il problema, è stato allestito un maxischermo in un palazzetto dello sport dove vengono trasmesse in tempo reale le immagini raccolte dai droni.

Un fronte inarrestabile: paura per le borgate

Il fronte della frana di Boccassuolo si avvicina sempre di più alle abitazioni. Le seconde case, già svuotate, rappresentano solo il primo ostacolo sulla strada del movimento franoso. La vera preoccupazione riguarda la borgata abitata più vicina, dove i residenti rischiano di restare completamente isolati, senza vie d’uscita se non l’elisoccorso.

La velocità di avanzamento del fronte ha oscillato nei giorni scorsi, ma resta comunque pericolosa. Le previsioni meteo giocheranno un ruolo cruciale nella gestione dell’evoluzione della situazione.

Il sindaco Braglia, che è anche presidente della Provincia di Modena, ha lanciato un appello accorato alle istituzioni nazionali affinché non si limitino alla gestione dell’emergenza, ma sostengano il territorio anche nella fase della ricostruzione. La collaborazione tra enti locali, Regione e Protezione civile ha mostrato finora grande efficienza, ma serviranno risorse e pianificazione anche nel medio e lungo periodo per evitare che tragedie simili si ripetano.

L’azione prioritaria affinché si garantisca la messa in sicurezza è sicuramente quella di ripristinare la viabilità e ridurre quanto più possibile l’impatto – anche ambientale – della frana di Boccassuolo. Una missione non facile, in un contesto montano difficile da raggiungere e soggetto a continue sollecitazioni naturali.

Lucrezia Agliani