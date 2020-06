Franca Valeri e il cadavere di Mussolini tra 100 anni di storia, arte e cultura

Franca Valeri, 100 anni il prossimo 31 luglio, apre il cassetto dei ricordi in una lunga intervista al Corriere della Sera.

100 anni.

Questa donna e attrice straordinaria, Franca Maria Norsa, in arte Franca Valeri (“come il poeta”), che ha attraversato letteralmente un secolo di storia, di arte e cultura italiana, maestra inarrivabile di classe e comicità, si prepara a compiere, il prossimo luglio, un secolo di vita.

E, in un’intervista fiume al “Corriere”, racconta cos’ha significato per lei, giovane ebrea, la Liberazione (“Per me la giovinezza incominciò il 25 aprile: una giovinezza tardiva. Ma è stata bella. In quell’Italia tutto pareva possibile”) e ricorda senza scrupoli o finte indulgenze il giorno in cui andò a piazzale Loreto per vedere il cadavere di Benito Mussolini e Claretta Petacci appeso a testa in giù.

“In quei giorni a Milano si sparava ancora per strada – ricorda – Ma io volevo vedere se il Duce era davvero morto. Vuol sapere se ho provato pietà? No. Nessuna pietà. Ora è comodo giudicare a distanza. Bisogna averle vissute, le cose. E noi avevamo sofferto troppo.” Ogni volta che ci chiediamo se piazzale Loreto fu barbarie inutile o una catarsi necessaria (e personalmente, ancora oggi, da ostinato pacifista, non riesco a non pensare alla prima), non scordiamoci mai di guardare quel giorno con gli occhi di chi c’era, di chi ha vissuto sulla carne le ferite profonde di quella stagione, i sacrifici immani e il sangue versati da chi ha combattuto, la negazione sistematica del concetto stesso di essere umano. Allora, e solo allora, potremo permetterci di giudicare. In attesa di farle gli auguri, grazie a questa icona vivente per avercelo ricordato.

Quanto abbiamo bisogno ancora di donne come Franca Valeri in questo disastrato Paese.

Lorenzo Tosa

Sostieni Ultima Voce. Di stampo apartitico, si schiera dalla parte dei diritti, di chi lotta per essere riconosciuto, dalla parte dell’essere umano e dell’essere umani. Aiutaci a fare tutto questo! La donazione ti darà la possibilità di entrare a far parte del nostro forum. Scrivici per sapere come.