La recente querelle scaturita dalle dichiarazioni della cantautrice torinese Francamente, all’anagrafe Francesca Siano, sull’inno di Mameli ha innescato un cortocircuito mediatico che trascende ampiamente l’oggetto originario della discussione. L’episodio, che avrebbe dovuto rimanere confinato nell’alveo delle riflessioni culturali sull’inclusività, è emblema del modo in cui il dibattito pubblico italiano viene spesso piegato a logiche di polarizzazione ideologica.

Quando l’irrilevanza diventa notizia

Francamente, reduce dalla notorietà acquisita grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di X-Factor, ha fatto dell’espressione artistica uno strumento per portare alla luce tematiche legate all’identità di genere e all’inclusività.

L’intenzione della cantante, esibitasi prima della finale di Coppa Italia di volley femminile tra Prosecco Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, era quella di trasmettere un messaggio simbolico a favore della comunità queer, trans e non binaria, segnalando la scarsa inclusività del testo dell’inno nazionale. In un primo momento, aveva valutato la possibilità di modificarne alcuni versi, salvo poi rinunciare all’idea dopo aver scoperto che tale azione avrebbe potuto configurarsi come reato.

Ha scelto, dunque, di cantare l’inno di Mameli e, in seguito, ha semplicemente espresso un’opinione personale. Tuttavia, ciò che avrebbe dovuto restare un gesto di riflessione, una presa di posizione artistica priva di implicazioni dirette sul piano legislativo o istituzionale, si è tramutato in emblema di una presunta offensiva contro i valori patriottici e si è inserito in un processo di esasperazione tipico delle dinamiche propagandistiche contemporanee.

In un contesto mediatico sempre più orientato alla spettacolarizzazione del conflitto, dichiarazioni individuali prive di impatto concreto vengono ingigantite e reinterpretate alla luce di contrapposizioni ideologiche precostituite. Il meccanismo è semplice quanto efficace: si decontestualizza un’affermazione, la si presenta come un tentativo di demolire le tradizioni, si attiva l’indignazione pubblica e si trasforma un episodio di scarsa rilevanza oggettiva in un attacco ai pilastri della nazione.

Il ruolo della politica e l’uso della retorica nazionalista

L’amplificazione di queste dinamiche non avviene in maniera casuale, ma si inserisce in una strategia comunicativa più ampia, volta a consolidare il consenso mediante l’attivazione di riflessi identitari preesistenti. L’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla vicenda ne è un esempio paradigmatico: “L’Inno di Mameli è il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità. Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza”.

Questa dichiarazione, apparentemente neutra, risponde in realtà a una precisa esigenza di narrazione, spostando l’attenzione da questioni reali, come l’inclusività e i diritti civili, verso un ipotetico scontro identitario tra chi difende la patria e chi vorrebbe smantellarla.







In questo modo, il discorso pubblico viene forzatamente ingabbiato in una dicotomia in cui chiunque sollevi una critica viene immediatamente assimilato alla categoria del nemico, alimentando una tensione permanente che impedisce il dialogo e legittima un irrigidimento delle posizioni istituzionali.

Il fine ultimo di questa operazione non è soltanto quello di mobilitare il consenso attorno a un patriottismo difensivo, ma anche quello di oscurare la discussione su questioni ben più concrete e realmente urgenti. Mentre il dibattito si infiamma attorno all’inno nazionale, le problematiche concrete che riguardano la comunità queer, trans e non binaria – dalla discriminazione sistemica alla mancanza di tutele legislative adeguate – rimangono relegate ai margini dell’agenda politica.

Il messaggio di Francamente

“L’Italia si riconosce in un tricolore anacronistico, quando viene scritto l’inno di Mameli si pensa ad unificare diversi stati sotto un’unica bandiera. Noi questa bandiera ce l’abbiamo da tantissimo tempo e penso che oggi l’obiettivo dovrebbe essere quello di unificarsi sotto una bandiera di pace e inclusività“, così Francamente è intervenuta sui social.

Proprio il nostro Paese, che nel XIX secolo trovò nell’inno di Mameli un simbolo di unità in un panorama frammentato, oggi dovrebbe confrontarsi con la costruzione di un’identità collettiva che riconosca tutte le identità e non escluda nessuno, che non sia eretta su confini rigidi e immutabili, ma che si apra alla complessità e alla diversità che caratterizzano la società contemporanea.

La riflessione di Francamente, lungi dall’essere un attacco ai valori nazionali, è proprio fondata su questa prospettiva: la necessità di ripensare i simboli, non per demolirli, ma per renderli specchio autentico di una realtà in costante evoluzione.

«Le persone queer, trans e non binarie esistono, e non sono cittadini, cittadine, cittadin* di serie B. Hanno pari doveri e soprattutto diritti di ogni italiano e italiana». Eppure, nel marasma mediatico che ha travolto la vicenda, è stato quasi del tutto ignorato il messaggio che Francamente ha tentato di veicolare.

Michela Rubino