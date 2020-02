Francesca Colavita: dal contratto Co.co.co all’isolamento del coronavirus

Ha 30 anni, è molisana, è una scienziata, da sei anni lavora all’ospedale Spallanzani di Roma, da quattro nel laboratorio di Virologia e Biosicurezza, è stata in Sierra Leone per studiare e combattere l’Ebola e, da ieri, è una delle tre ricercatrici che ha isolato il Coronavirus.

Ma la dottoressa Francesca Colavita è anche – che ci crediate o meno – una ricercatrice precaria. È entrata sei anni fa come Co.co.co, poi un contratto annuale da 20.000 euro l’anno. Meno di 1500 euro al mese.

Ora finalmente sarà stabilizzata. “Ma non è un premio per questo risultato, che pure è straordinario – chiarisce l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessia D’Amato – È una procedura già in corso, per tanti come lei.”

Perché non può e non deve essere un premio al risultato di una vita, ma il doveroso riconoscimento a chi, come Francesca Colavita, ogni giorno con il proprio lavoro salverà la vita delle persone. Davvero.

Un atto di civiltà.

Un modo per dire grazie a chi ha contribuito a rendere – non da ieri – la sanità pubblica italiana un’eccellenza nel mondo.