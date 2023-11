Scontri legali e intricati intrecci diplomatici, è in questo scenario che emerge la figura di Francesco Becchetti contro il governo albanese, tracciando una saga legale che, mette a rischio l’accordo Italia-Albania sui migranti.

Le cortine della giustizia internazionale si aprono su uno scenario intricato, un palcoscenico nel quale l’imprenditore italiano Francesco Becchetti ha tracciato una serie di mosse legali audaci e senza precedenti contro il governo albanese. È una saga legale che affonda le sue radici nella storia di Agon Channel, un’emittente televisiva albanese con 500 dipendenti, un tempo di proprietà di Becchetti, il cui destino fu segnato da eventi tumultuosi.

Tutto ebbe inizio nel remoto aprile del 2013, quando Agon Channel fece il suo debutto nel panorama mediatico albanese, un progetto ambizioso che, tuttavia, si trasformò in una contesa legale marcatamente aspra. Le trasmissioni del canale si fecero portavoce di critiche nei confronti dell’allora primo ministro albanese Edi Rama e della sua amministrazione, scatenando un’ondata di conflitti che culminarono nella chiusura della stessa emittente nell’ottobre del 2015. Le accuse rivolte a Becchetti e sua madre, Liliana Condomitti, di riciclaggio furono il preludio a tempi bui: i beni congelati, un mandato di arresto internazionale e la richiesta di estradizione. L’arresto di Becchetti a Londra nel 2015 si rivelò solo una tappa iniziale in questa drammatica cronaca giudiziaria.

Le battaglie legali sfociarono in una disputa di proporzioni titaniche, con l’Albania che, nel tentativo di giustificare le proprie azioni, vide i suoi mandati di arresto ritirati dall’Interpol, mentre i tribunali di Londra condannarono l’abuso del processo giudiziario da parte del governo albanese. Ma la svolta decisiva arrivò nell’aprile del 2019, quando il Lodo Arbitrale assegnò a Becchetti e agli altri protagonisti della vicenda un risarcimento danni di 135 milioni di euro, un verdetto inequivocabile reso definitivo in aprile dell’anno appena trascorso.

Francesco Becchetti, protagonista indiscusso di questa battaglia legale, ha espresso amarezza e frustrazione per l’atteggiamento ostinato del governo albanese, descrivendo la persecuzione subita come una delle peggiori della storia contemporanea europea. La sua voce si è levata nell’attesa di un intervento di Giorgia Meloni affinché il governo albanese ponga fine a questa persecuzione e risarcisca i danni causati.

Ma l’ultima mossa di Becchetti, l’atto di pignoramento nei confronti del governo italiano per ottenere il risarcimento, potrebbe rivelarsi una carta decisiva nel mazzo delle relazioni internazionali. Il governo italiano si trova ora di fronte a un bivio: da un lato, l’accordo siglato all’inizio di novembre con il primo ministro albanese prevede la costruzione e gestione di centri di detenzione per migranti in Albania, finanziati dall’Italia stessa. Dall’altro, l’inaspettata mossa legale di Becchetti potrebbe incrinare profondamente questo accordo, mettendo in discussione la stabilità dei rapporti tra il governo Meloni e quello di Rama.

L’incertezza attuale si addensa come un’ombra sui futuri intrecci diplomatici e sul destino degli accordi stipulati, mentre la figura di Francesco Becchetti si erge come un fulcro in questa saga giuridica, una storia di persecuzione e perseveranza che continua a scuotere le fondamenta delle relazioni internazionali.