L’omicidio di Francesco Lorusso rappresenta uno degli episodi più drammatici degli anni ’70 in Italia. Studente di medicina e militante di sinistra, fu colpito a morte da un carabiniere durante scontri avvenuti a Bologna l’11 marzo 1977. La sua morte innescò un’ondata di proteste e segnò un momento cruciale nella storia dei movimenti giovanili dell’epoca, lasciando un’eredità ancora oggi dibattuta.

Un colpo di pistola in via Mascarella

L’11 marzo 1977, poco dopo le 13, il giovane studente di medicina Pier Francesco Lorusso venne colpito a morte in via Mascarella, nel centro di Bologna. Francesco Lorusso era un ragazzo venticinquenne e militante di Lotta Continua, che fu ucciso da un proiettile sparato da un carabiniere. Il tragico evento scatenò immediatamente una reazione violenta nella città, con scontri diffusi tra studenti e forze dell’ordine, segnando un momento cruciale nella storia della contestazione giovanile in Italia.

Il colpevole della morte di Francesco Lorusso è Massimo Tramontani, il carabiniere che sparò al giovane, che fu poi assolto dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Nonostante le lunghe indagini avessero offerto un quadro piuttosto chiaro, che dichiarava chiaramente che Tramontani fosse responsabile della morte di Lorusso, la stessa Corte decise di assolverlo poiché il suo comportamento fu dichiarato “legittimo”, davanti a quella determinata situazione.

La furia dei suoi compagni politici stravolse le strade di Bologna: il caos era così tanto insormontabile che l’allora ministro dell’Interno, Francesco Cossiga, decise di inviare dei carri armati nella città. Come ogni 11 marzo, tutti coloro che portano avanti la memoria e le idee di Francesco Lorusso si ritrovano davanti alla sua lapide, proprio nel punto in cui è stato colpito dal proiettile. Lì c’è scritto che “la sua idea di uguaglianza, di libertà, di amore sopravviverà ad ogni crimine. Francesco è vivo e lotta insieme a noi”.

Gli scontri tra studenti e forze dell’ordine

La giornata era iniziata con un’assemblea organizzata da Comunione e Liberazione presso l’Istituto di Anatomia dell’Università di Bologna. Il confronto tra gli studenti di CL e i militanti della sinistra extraparlamentare degenerò rapidamente in scontri. Gli attivisti del movimento tentarono di irrompere nell’aula occupata dai ciellini, che chiesero l’intervento della polizia.

Il rettore, preoccupato per la situazione, avvisò le autorità, che decisero di inviare un contingente di poliziotti e carabinieri per riportare l’ordine. Tuttavia, il loro intervento non fece che esacerbare il conflitto: la tensione sfociò in una vera e propria battaglia urbana, con lanci di sanpietrini e bottiglie molotov contro le forze dell’ordine, che risposero con cariche e gas lacrimogeni.

Il momento della sparatoria

Mentre i gruppi di studenti si riorganizzavano per un nuovo attacco, un’autocolonna delle forze dell’ordine si trovò esposta agli assalti in via Mascarella. Francesco Lorusso, insieme ad altri militanti, lanciò delle molotov in direzione dei mezzi delle forze dell’ordine. Il carabiniere Massimo Tramontani, sentendosi sotto assedio, sparò sei colpi di pistola in direzione del gruppo in fuga. Uno di questi proiettili colpì Lorusso, che cadde a terra e morì in pochi istanti. Il contingente delle forze dell’ordine non si fermò per verificare le conseguenze degli spari e proseguì la ritirata verso Piazza VIII Agosto.

Intanto, il giovane militante di Lotta Continua viene trasportato in fretta e furia al pronto soccorso, ma non riuscirà neanche a varcare la soglia dell’ospedale. Grazie all’emittente radiofonica di Radio Alice, verso le 13.30 gran parte della città sapeva della morte di Francesco Lorusso.

La reazione della città

La notizia della morte di Lorusso si diffuse rapidamente, amplificata da Radio Alice, voce del movimento studentesco bolognese. In poche ore, il centro di Bologna si trasformò in un teatro di scontri: migliaia di giovani scesero in piazza per protestare contro l’uccisione dello studente, accusando il governo e il ministro dell’Interno Francesco Cossiga di essere responsabili della repressione violenta.







La rabbia esplose in atti di guerriglia urbana, con assalti a sedi politiche e scontri armati con la polizia, che rispose con cariche e lanci di lacrimogeni. Barricate vennero innalzate in varie zone della città, mentre la tensione cresceva di ora in ora.

I manifestanti cercarono anche di arrivare, in corteo, verso la sede della DC, primo partito responsabile della morte del loro compagno. La risposta fu quella di caricare la testa del corteo. Intanto la città era letteralmente a ferro e fuoco: occupazioni, barricate, roghi, incendi a qualsiasi palazzo simbolo dello Stato.

Una città divisa

Il giorno successivo, una manifestazione sindacale in Piazza Maggiore cercò di riportare la calma, ma si scontrò con l’intransigenza del movimento studentesco, che rifiutò di condannare le violenze della protesta.

Il Partito Comunista Italiano, che amministrava la città, si trovò in difficoltà, diviso tra la necessità di mantenere l’ordine pubblico e la volontà di non alienarsi il sostegno dei giovani. Intanto, le forze dell’ordine cercarono di riprendere il controllo della zona universitaria, scontrandosi nuovamente con gli studenti.

Memoria storica

La morte di Francesco Lorusso segnò un punto di non ritorno per il movimento del ’77, evidenziando la radicalizzazione dello scontro tra istituzioni e contestazione giovanile. L’episodio scosse profondamente l’opinione pubblica, alimentando un acceso dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico e sul ruolo della violenza nella politica italiana dell’epoca. A distanza di anni, la memoria di quegli eventi rimane viva: per molti, l’11 marzo 1977 rappresenta ancora oggi una ferita aperta, simbolo di un’epoca di grandi trasformazioni e conflitti generazionali.

