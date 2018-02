La poesia degli ultimi. Dialogo con Francesco Postorino

Francesco Postorino, filosofo e saggista, è autore dei libri: Carlo Antoni. Un filosofo liberista e Croce e l’ansia di un’altra città. Ha approfondito per molto tempo le sue ricerche presso l’Università Paris 1-Sorbonne. Collabora, inoltre, con riviste scientifiche italiane e straniere; scrive di cultura su alcuni quotidiani nazionali, cura un blog filosofico su “Linkiesta” http://www.linkiesta.it e la rubrica dal titolo “Dio è morto” http://dioemorto.blogautore.espresso.repubblica.it/ sull’“Espresso”. Un giovane pensatore che si occupa soprattutto di socialismo liberale, di pensiero liberal, di idealismo europeo e di esistenzialismo.

Ma conosciamolo più da vicino.

Leggendo la tua biografia e i tuoi testi ho pensato subito di chiederti: Cos’è la libertà?

Non vorrei scoprirlo fino in fondo. Preferisco sfiorare il penultimo stadio, dove non vi sono risposte né definizioni, ma solo un prato e mille occhi che si incrociano nell’inesauribile ricerca di senso. Pascal ci obbliga ad abitare il confine tra il nulla e l’Essere. In questa provincia dell’incerto, le sfumature padroneggiano e ogni tanto si esibisce una confusa scintilla di libertà.

Che colore hanno le sfumature?

Il colore dell’autentico. La scintilla di cui parlavo, non è il linguaggio di un angelo o di dio, ma è il segreto del nostro racconto, quello che nessun tiranno potrà mai sconfiggere. Gli appuntamenti contrattuali nella società indeboliscono il nostro swing, lo umiliano, lo snaturano. Quando ascoltiamo le sirene dell’omologazione, del «così fan tutte», quando ripetiamo a noi stessi il monologo altrui senza un minimo di sospetto, di inquietudine, di ribellione, quando ci mettiamo in fila indiana nei supermarket dell’inganno e coltiviamo l’estrinseco, l’autentico perde di sapore e l’uomo, la «canna pensante», si limita ad accadere nei luoghi del disincanto. Eppure, il nostro segreto continua a parlarci. Lo fa nelle ore buie, sotto le lenzuola, quando si rivela assente il terzo incomodo, quando assecondiamo il circostante, sorridiamo agli uccellini, stringiamo un patto universale con la fotografia che ci consegna puntualmente la primavera, quando chiudiamo gli occhi e osserviamo finalmente la sfera spirituale della bellezza, dell’arte, della creatività, quando le onde del mare si incastrano nelle preziose colonne sonore che alimentano la vita.

Il seguente passaggio è tratto dalla tua rubrica “Dio è morto” che gestisci per L’Espresso, dal testo “Nichilismo a buon mercato” (ottobre 2017):

Un tempo i filosofi indossavano l’abito della sobrietà, preferivano camminare nell’agorà e sentivano l’esigenza di lavorare dietro le quinte: all’università, nelle scuole o in una innocua panchina. I più anziani diventavano giovani nell’atto del discutere, pronunciavano i «forse», i «perché», i «ma» e riferivano alle menti immature il paragrafo socratico dell’essenza. Il filosofo di oggi, al contrario, fa a pugni nei salotti della vergogna; oppure si autocelebra, gioca a fare l’«ordinario», il burocrate, l’accademico presuntuoso, manovra e illude i ragazzi, stabilisce cosa è scientifico e cosa non lo è, parla una lingua votata all’apparenza.

Qui affronti il tema del cambiamento, del viaggio nel tempo, della consapevolezza e dell’indifferenza. Ma non è proprio il cambiamento un fatto naturale, inevitabile sviluppo delle cose, in un modo o nell’altro?

Sì. Ma il divenire non è tutto, e non dovrebbe piegarsi al trionfo del male, del brutto, del grigio. Spero di non sconvolgere una buona fetta della cultura contemporanea, oramai rinchiusa nella faziosa celebrazione dell’«immanente». Io penso che le ore della vita debbano accompagnare, con «ansia», le ore dell’eterno. E quest’ultimo travalica i motivi del cambiamento.

Che intendi dire?

Solo per fare qualche esempio nobile: la ricerca socratica della verità, come ben sapeva il filosofo ceco del Novecento Jan Patočka, non la puoi «storicizzare» fino all’osso, non può subire la noiosa lezione del cambiamento. Non sarebbe giusto, in altri termini, contestualizzare freddamente quell’implicito che risiede al di là di noi stessi. Come se Socrate avesse ragione (o torto) solo duemilaquattrocento anni fa. La sua meravigliosa incertezza, al contrario, supera il tempo e lo spazio. Se il suo significato più intimo lo inserisci nel circuito chiassoso della storia, svanisce e con esso muore quel bisogno infaticabile di lanciare i «perché» in ogni epoca e in ogni dove, tipico del fanciullo. Certo, deve bagnarsi nel tempo, non può perdere il contatto con la vita del qui, ma nel suo tratto intrinseco sfugge a ogni abbraccio mortale, sfugge a ogni narrazione che intende manovrare i contesti storici, politici, sociali e culturali. Altro esempio: il messaggio della «Croce» non è cosa da laboratorio storiografico. Dobbiamo fare i conti tutti i giorni con quella celeste indicazione, ma sempre muovendoci tra la storia e l’assoluto, tra il divenire e quel «non so» che ci sovrasta. Il pensiero laico deve avere il coraggio di mettere un freno a qualsiasi impronta fondamentalista, inclusa la «verità della storia». I principi, data la loro purezza, albergano nell’eterno e nell’autentico, non certo in una specifica regione.

Mai come oggi la comunicazione è stata così all’avanguardia, così veloce e importante. Tutti scriviamo, leggiamo, ci documentiamo, ci raccontiamo e soprattutto divulghiamo. Basta un click e il gioco è fatto. In pochi secondi si ha la risposta alla domanda più impossibile. Alcune volte sembra che conosciamo meglio la materia di chi veramente lo fa di mestiere. Tra il popolo web circolano presunti medici, professori, giudici e giustizieri (a parole). Cosa pensi di coloro che pubblicano insulti sotto i post dei personaggi pubblici, i cosiddetti haters?

Nausea, sia per loro sia per i «personaggi pubblici».

Qual è il tuo rapporto con i social network?

Tante cose le ignoro e molte altre non riesco a farle. Specie negli ultimi tempi mi disconnetto di frequente. Qualcosa di buono c’è. Possono emergere nuove esperienze di confronto, si possono conoscere volti sensibili e trasformarli dal virtuale al reale pur senza la necessità di un vero incontro; ma è chiaro che vi sono anche lati oscuri. Pensa al delirio dei cosiddetti «poeti virtuali»…

Cioè?

Mi riferisco a quei versi violentati in radice, buttati lì, nello spettacolo osceno dei social. Un autore intitolava la sua poesia in modo originale: “L’Infinito”. Per fortuna era di stile ungarettiano. Dopo qualche minuto comparivano una faccina sorridente, una incazzata e un commento su Renzi. Forse Umberto Eco aveva ragione.

Nei tuoi studi ti occupi molto della cultura azionista. Cosa c’è di importante e di attuale nella filosofia laica di Guido Calogero?

Anzitutto grazie per aver precisato «cultura azionista». Tendo, infatti, a distinguere la filosofia azionista dal Partito d’Azione. Nel senso che non tutti coloro che hanno mantenuto una costante vocazione azionista – penso ad Aldo Capitini – hanno aderito al soggetto politico di riferimento, nato nel 1942 e morto cinque anni dopo. Per quanto riguarda Calogero, la sua scelta speculativa e il suo impegno etico-politico continuano a interrogarci. Era un filosofo liberale che possedeva il gusto dell’eguaglianza. Rimproverava ai liberali puri di ignorare la condizione sociale degli «ultimi», e ai rigidi comunisti di voler collettivizzare tutto, persino la trama della libertà interiore. In breve, era un liberalsocialista, un acuto progressista colpevolmente trascurato. Per Calogero accanto all’«io» vi è il «tu», ma più in là vi è il «lui». Mi ha sempre affascinato quest’ultima dimensione. Nel mio ultimo libro e in altre fatiche provo ad estendere la sua ricerca teoretica e faccio notare che il «lui» è quella alterità che andrebbe trovata, capita, afferrata una volta per tutte nella gioia (capitiniana) dell’«uno-tutti».

Nel tuo Croce e l’ansia di un’altra città (Mimesis, 2017) definisci proprio il lui di Calogero la «terza dimensione». Puoi approfondire?

La terza dimensione segue la dialettica fra l’io e il tu. L’io è il regista, la voce che riconosce altre voci; il tu viene riconosciuto in seconda battuta. L’io e il tu sono pertanto soggetti sui iuris, liberi e uguali nello spazio terzo e neutrale. Ma non è finita qui. Dietro le quinte si muove un’entità elusiva, un implicito che chiede tutela, consigli, giudizi. Il lui vuole diventare tu, ma ancora non lo è. Sta in disparte. Attende. Il lui non ha un nome, eppure pretende di intrufolarsi nella dialettica spesso stanca e appariscente tra le prime due dimensioni. Il nichilismo di oggi cela il disagio del lui. L’io e il tu se la cantano e se la suonano nella totale indifferenza della terza verità. I bianchi, i proprietari, i vecchi e nuovi capitalisti, i fighetti di quartiere, i volti perniciosi di ogni potere si incontrano fra di loro e uccidono la foglia che spunta di notte, come diceva il poeta.

Parliamo di un’altra forza della società moderna: i consumi, ossia il processo attraverso il quale le persone ottengono e utilizzano i vari beni e servizi. I sociologi ne hanno messo in luce alcuni aspetti negativi, tra cui le questioni relative al consumo esagerato, il debito eccessivo e la crescente tendenza a definirci in relazione a ciò che possediamo piuttosto che in base alle nostre azioni o ai nostri rapporti sociali. Nella teoria marxiana del valore, le merci, da pure e semplici cose, prodotto del lavoro umano, assurgono al ruolo di rapporto sociale, e in modo simmetrico, i rapporti sociali fra gli uomini assumono l’aspetto, nello scambio, di rapporti tra cose. Qual è la tua opinione in merito?

Non dobbiamo smettere di fare i conti con la diagnosi marxiana. Finché dura la legge del capitalismo selvaggio, il fortissimo contributo che ci ha donato il filosofo di Treviri rimane insuperabile. Ne parlo molto nel mio ultimo libro, specie nel confronto con il socialismo liberale di Norberto Bobbio. Il processo di mercificazione dell’uomo è noto a tutti, ma solo i poveri sanno di cosa stiamo parlando. Oggi soltanto i figli dell’alienazione, cioè chi per davvero subisce la severa affermazione liberista, hanno il diritto di parlare della sofferenza sociale e del problema crescente circa lo svuotamento dell’umanità. Non gli altri, non chi è al sicuro. Negli ultimi tempi me la prendo spesso con l’ipocrisia liberal o comunque con una certa sinistra politica e intellettuale che, per divertimento, tocca questo tema. Se il mondo guarda a destra, alle orge del mercato e conferma le capriole reazionarie, la colpa è soprattutto di chi finge di preoccuparsi della questione sociale, di chi con una mano sventola la bandiera della giustizia e dei principi solidaristici, mentre con l’altra controlla in modo ossessivo il libretto degli assegni. La rottura, il cambiamento radicale, quel bisogno di sfuggire alla morsa dello spot turbo-capitalistico, può nascere solo dalla rivoluzione degli ultimi, del lui, di chi non ha tempo per masturbarsi sulla distinzione concettuale fra destra e sinistra, perché ha fame e vuole costruirsi un futuro. Solo se la «terza dimensione» inizia a buttare giù i muri costruiti dall’io e dal tu nichilista è possibile inventare il mattino, la poesia degli ultimi e riprendere il cammino che conduce all’«uno-tutti».

Parliamo dell’Europa e delle difficoltà che si riscontrano nel trovare una cultura collettiva. Qual è, secondo te, la vera identità dell’Europa?

L’Europa si ostina a inseguire ad oltranza la fiaba del commercio e della libera circolazione delle «merci». Dovrebbe piuttosto rievocare a se stessa gli imperativi dell’89, i valori dell’illuminismo, il messaggio di Voltaire e il cristianesimo genuino, dovrebbe riappropriarsi della concezione inclusiva e in fieri. Non esiste solo il distacco culturale e religioso tra cristiani e musulmani, perché anch’io sono intimamente diverso da Giuseppe, Giovanni e Loredana. Non voglio banalizzare. Però bisogna capire quanto siano ovvie le differenze e doveroso il sentimento dell’unione, le peculiarità e il senso di appartenenza all’unica razza, quella dell’umanità. L’obiettivo da raggiungere è la completa umanizzazione dell’uomo, che non significa conformismo, globalizzazione dei mercanti o pigro cosmopolitismo, ma consapevolezza che un domani è possibile che la speranza laica ottenga i suoi frutti, e quindi che il mondo impari a riconoscersi nella positiva diversità, e a differenziarsi nella fisiologica e durevole identità. L’Europa deve replicare senz’altro ad ogni fondamentalismo, ma al contempo non può lanciare le consuete «bombe intelligenti» in nome della «vera civiltà».

Francesco Postorino è anche autore del libro Carlo Antoni. Un filosofo liberista, edito da Rubbettino Ed. (2016). Perché ti sei occupato di questo filosofo?

Perché non lo fa nessuno, ed è un peccato. Pochi studiosi hanno sentito il bisogno di avvicinarsi al pensiero liberale di Carlo Antoni. A me è venuto in modo naturale. Studio da anni la figura del suo «immortale maestro» Benedetto Croce, e da quando ho affrontato anche le opere dell’intellettuale triestino non ho più smesso. Contrariamente al giudizio di alcuni, credo che Antoni abbia saputo costruire una propria filosofia, simile e diversa da quella di Croce. Antoni è stato un filosofo originale. Uno storicista, seguace dell’immanentismo crociano, ma anche desideroso di riscoprire – quasi in sintonia con un altro eminente teorico come Guido de Ruggiero – la «ragione», la tradizione del giusnaturalismo, quell’idea dell’assoluto che egli a fatica cercava di situare nei luoghi del tempo. Anche il suo pensiero politico lo reputo importante.

Lo definisci un filosofo liberista.

Il titolo del mio volume vuole essere provocatorio. Il mio intento è far capire che non tutti i liberismi sono uguali. Quello di Antoni aveva un sapore diverso, più accettabile, più moderato, più vicino alla cultura liberal italiana. L’allievo di Croce, infatti, non amava molto l’eccessivo individualismo, l’idea che il mercato fosse tutto e dimenticasse il destino dei perseguitati.

Ma tu, mi sembra di capire, hai un’altra posizione.

Direi di sì. Anche se è l’epoca in cui viviamo che mi spinge a balbettare qualcosa di radicale. Nel segno del motivo azionista, come ho cercato di dire sin qui.

Cos’è l’«ansia di un’altra città»?

Ansia di eterno. Vi sono, in realtà, due tipi di ansia. Quella che dilaga nella società contemporanea, e quella che rivendico. La prima è pura depressione, finitudine, noia postmoderna, angoscia di chi ha spento la gioia e si lascia vivere, di chi ha smesso di comunicare e si lascia parlare da qualcos’altro: un computer, una macchina, un telefonino, un personaggio pubblico, una pubblicità. Un’ansia legata alla stagione del nichilismo, all’ateismo di chi naviga al di là del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto. La seconda, invece, è fremito emotivo, calda confusione e tensione. È l’I have a dream che si respira con affanno, perché si avverte la difficoltà; si tratta del glorioso a priori, del Sollen, del discorso dei buoni, del sovrasensibile, è la voglia di realizzare l’alba per ogni essere venuto alla Terra. Purtroppo la nostra epoca, segnata dalla «morte di dio», disorienta le ali ansiose degli uomini liberi.

L’ambiente, il territorio e la salvaguardia di essi hanno un’importanza ed un’influenza profonda sullo stato sociale e sui pensatori, se prendiamo come esempio “l’ecologia sociale” di Murray Bookchin, e l’ecologia profonda (deepecology) così coniata dal filosofo norvegese ArneNæss. Sorge una domanda: il richiamo ad una interrelazione e identificazione profonda con la natura, diviene una visione empatica del mondo?

Henry David Thoreau ci ha regalato due secoli fa il contatto più intimo con l’essenza. Non è necessario scomodare i gesti estremi recitati in Into the Wild da Jon Krakauer al fine di riagganciare le pause, la disconnessione, il sublime, la poetica della rêverie per dirla con Gaston Bachelard, o quella che chiami la visione empatica del mondo. Adesso più che mai urge una buona dose di ‘conservatorismo’. Conservare gelosamente quel distacco dal superfluo che ci imprigiona nel quotidiano. Bisogna riscoprire l’abc, il fondamento, rieducarsi all’ossigeno, al profumo delle montagne e delle cascate, alle panchine, all’odore verde degli alberi. Serge Audier, un filosofo e amico (di cui a breve uscirà una mia traduzione, per i tipi di Mimesis, del libro Le socialisme libéral), di recente ha pubblicato un grosso volume dal titolo La société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, dove prova ad affrontare il problema ecologico in relazione alla cultura progressista, offrendo una risposta condivisibile. Credo anch’io che la sinistra odierna debba imparare ad ascoltare il vocabolario della natura, le sue «mille voci», e perciò contrapporsi all’efficientismo post-industriale che accomuna e condiziona da parecchi anni l’ideologia moderata con i suoi governanti.

Hai un messaggio da comunicare ai lettori di Ultima Voce in previsione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo?

Ricordo, soprattutto ai ragazzi del duemila, che qualcuno in passato è morto per donarci la libertà del voto, lo spazio pubblico e la partecipazione collettiva. «La libertà – tuona Giorgio Gaber – non è star sopra un albero». D’altra parte, non è sufficiente premere un pulsante, un bottone o utilizzare la matita. Serve qualcos’altro. Non si diventa repubblicani in un giorno, o perché lo leggiamo di sfuggita nella nostra bellissima Costituzione. Occorre un percorso, un’autoeducazione civica, solo così si comprende che dalla politica, quella alta, non si può prescindere. Il voto consapevole ferisce gravemente gli assassini della democrazia, ancora fra noi.

Ringraziamo Francesco Postorino per l’illuminazione che ci ha dato con questa intervista.

I libri di Francesco Postorino:

Maggie Van Der Toorn