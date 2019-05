Francesco Totti: la vita del campione diventa una serie Tv

Caccia al protagonista. Totti non dovrebbe comparire nella fiction. E allora chi potrebbe interpretare il campione romano? Un nome molto chiacchierato è quello di Alessandro Borghi. Biondo, occhi azzurri, romano.

È ancora nelle sale il Fiml “ Il Campione” di Leonardo D’Agostini con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Racconta di un giovane campione della Roma, fantastico in campo ma senza regole nella vita, a cui verrà affiancato un insegnante che diventerà poi suo amico.

“Mi hanno chiamato come in un film di spionaggio i produttori, convocato all’Eurcine. Nella sala vuota sono arrivati Totti e Ilary Blasi. Dopo il film abbiamo parlato tanto. Hanno detto di essersi ritrovati, nel mondo che gira intorno al calcio, nelle tentazioni, negli alti e bassi di carriera. Hilary ha pianto. Totti ha detto di volerlo rivedere con il figlio che gioca, gli interessava anche molto la parte del rapporto tra professore e allievo che è un pò quella tra un padre e un figlio”.

Questo è il racconto del regista riguardo la benedizione che Totti ha dato al film.

“Lei è indubbiamente magica. Inizialmente con lei ho faticato un pò. Era fidanzata, viveva tra Roma e Milano per cui non avevo la possibilità di conoscerla a 360 gradi. Mi ha colpito subito. Il mio fu un colpo di fulmine, per lei no. Oltre ai miei figli, è la persona più importante”.