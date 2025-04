Dopo mesi di detenzione e una lunga battaglia legale, la giustizia francese ha posto fine all’odissea giudiziaria di Gino Abazaj. Il 32enne attivista antifascista era stato arrestato in Francia su richiesta dell’Ungheria, che lo accusava di aver preso parte a scontri contro militanti di estrema destra a Budapest. Ma la Corte d’appello di Parigi ha riconosciuto i rischi concreti che avrebbe corso in caso di estradizione di Gino Abazaj, decidendo di non consegnarlo alle autorità ungheresi e restituendogli la libertà.

Un verdetto atteso da mesi

Il 9 aprile, dopo una lunga attesa e un’odissea giudiziaria durata oltre quattro mesi, la Corte d’appello di Parigi ha deciso: Rexhino “Gino” Abazaj non sarà estradato in Ungheria. Il 32enne attivista italo-albanese, detenuto in Francia dallo scorso novembre su mandato d’arresto europeo, è stato definitivamente liberato da ogni misura cautelare.

L’accusa ungherese e la richiesta di estradizione di Gino Abazaj lo riteneva coinvolto in scontri avvenuti a Budapest nel febbraio 2023 durante alcune contromanifestazioni antifasciste organizzate in risposta al cosiddetto “Giorno dell’onore”, un raduno dell’estrema destra.

Una decisione fondata sui diritti umani

La Corte francese ha motivato il suo rifiuto dell’estradizione di Gino Abazaj con il rischio concreto che Abazaj, se consegnato alle autorità ungheresi, sarebbe stato esposto a gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare quelli relativi a condizioni detentive e diritto a un giusto processo.

Il tribunale ha richiamato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), sottolineando le criticità strutturali del sistema giudiziario ungherese e le condizioni degradanti delle sue carceri.

Una storia di fughe, arresti e accuse politiche

Prima dell’arresto in Francia, Gino Abazaj viveva da tempo in Finlandia, dove era già stato colpito da una misura restrittiva per lo stesso mandato d’arresto emesso dalle autorità di Viktor Orbán. Dopo essersi trasferito a Parigi, è stato fermato a metà novembre e rinchiuso nel carcere di Fresnes, nella periferia della capitale francese. Da allora è iniziato il percorso giudiziario che lo ha visto comparire più volte davanti ai giudici d’appello francesi.

Durante le udienze, i suoi legali hanno sollevato numerose criticità: dalle condizioni disumane delle carceri ungheresi, alla mancanza di indipendenza della magistratura, fino all’assenza di prove concrete a suo carico. Secondo l’Ungheria, Abazaj avrebbe partecipato all’aggressione di due militanti neonazisti. Ma le ferite riportate dalle vittime erano lievi e guaribili in pochi giorni, mentre il rischio per lui era una condanna fino a 16 anni di carcere.







Una repressione che colpisce gli antifascisti

Gino non era l’unico nel mirino della giustizia ungherese: è uno dei 17 antifascisti accusati di aver preso parte alle proteste contro il raduno del Giorno dell’onore. Tra questi, anche l’europarlamentare italiana Ilaria Salis, che ha trascorso un anno e mezzo in condizioni disumane in carcere a Budapest.

Nessuno dei membri del governo ungherese, a partire da Orbán, ha mai preso le distanze pubblicamente da questa celebrazione di stampo neonazista, che si tiene ogni anno nella capitale ungherese.

Il sostegno della famiglia e della società civile contro l’estradizione di Gino Abazaj

Refik Abazaj, padre di Gino, aspettava questa notizia da quattro mesi. Refik vive a Pavia con la moglie e la figlia e in questi mesi ha viaggiato ripetutamente a Parigi per seguire le udienze e stare accanto al figlio. Anche il sostegno ricevuto da amici, attivisti e parte della stampa è stato decisivo, secondo lui, per far emergere la verità.

La sentenza della Corte d’appello francese rappresenta un segnale importante non solo per Gino, ma anche per tutti coloro che si battono contro la deriva autoritaria di alcuni governi europei. Il rifiuto dell’estradizione di Gino Abazaj certifica, ancora una volta, che in alcuni paesi dell’Unione europea le garanzie democratiche non sono più date per scontate.

Ora Gino è libero. Il controllo giudiziario è stato revocato, così come i domiciliari che erano stati imposti a marzo. Ma il suo caso resta emblematico: mostra come i diritti civili possano ancora trovare tutela in Europa, anche di fronte a logiche repressive e a processi potenzialmente pilotati. La battaglia per la giustizia, tuttavia, non finisce qui: resta ancora aperta quella più ampia per il riconoscimento delle libertà fondamentali, che non dovrebbero mai essere messi in discussione, nemmeno all’interno dei confini dell’Unione.

Lucrezia Agliani