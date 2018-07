Francia, detenuto evade a bordo di un elicottero

Se non fosse realmente accaduto, la storia di Redoine Faid sarebbe degna di una sceneggiatura hollywoodiana. Ieri l’ultimo capitolo della sua rocambolesca esistenza: è evaso dalla prigione di Reau, in cui era detenuto e dove avrebbe dovuto scontare 25 anni di carcere, a bordo di un elicottero.

Per portare a compimento la sua impresa, Faid si è avvalso dell’aiuto di tre suoi fidati collaboratori che, armati di Kalashnikov, avevano sequestrato un elicottero prendendo in ostaggio il pilota. Una volta a bordo del velivolo, sottratto in un club aeronautico di Fontenay-Tresigny, i tre hanno costretto il pilota ad atterrare nella corte interna del carcere, un’area priva di rete di recinzione poiché l’accesso è proibito ai detenuti.

Come in ogni film d’azione che si rispetti, i tre, perfettamente coordinati tra loro, hanno elaborato la strategia: uno di loro è rimasto in elicottero tenendo in ostaggio il pilota, mentre gli altri due sono scesi lanciando fumogeni e seminando il panico nel carcere. Dopodiché, armati di motosega, hanno scardinato la porta del corridoio che conduce alla sala visite, dove in quel momento il detenuto era col fratello Brahim, successivamente arrestato.

A quel punto, Faid si è allontanato con i malviventi a bordo del velivolo, tenendo in ostaggio il pilota, fino all’arrivo nella zona commerciale di Gounesse, dove i 4 hanno provato, senza riuscire, a dar fuoco all elicottero.

Secondo le ricostruzioni, dopo il tentativo fallito, avrebbero rubato un automobile, una Renault Megane nera, ritrovata poi bruciata dopo pochi chilometri. Successivamente avrebbero proseguito la loro fuga, il detenuto e gli amici, all’interno di un furgoncino.

“ Erano veri professionisti”

Yoan Karar, sindacalista degli agenti penitenziari, ha parlato di “persone molto addestrate, dei veri professionisti, che avevano studiato l’operazione nei minimi dettagli”.

Sulla questione è intervenuta anche la ministra della giustizia francese, Nicole Belloubet, secondo cui la fuga di Redoine Faid sarebbe stata resa possibile grazie all’utilizzo di droni, recentemente individuati dagli agenti mentre sorvolavano la prigione.

Redoine Faid, “Lo scrittore”

Redoine Faid non è nuovo a questo tipo di imprese: già nel 2013 era riuscito ad evadere dalla prigione, usando in quell’occasione della dinamite e prendendo in ostaggio quattro persone.

Soprannominato dagli agenti penitenziari “Lo scrittore” per via di una sua autobiografia pubblicata nel 2010, Faid ha iniziato a commettere piccoli furti da adolescente, per poi passare, a partire dal 1995, alle rapine di furgoni portavalori.

Era stato condannato a scontare una pena di 25 anni di detenzione per via di una rapina ad un furgone blindato avvenuta nel 2010, in cui perse la vita una poliziotta della Polizia Municipale.

Le ricerche proseguono

La caccia all’uomo è scattata immediatamente nelle ore successive all’evasione. La polizia francese sta concentrando le sue ricerche nella regione dell’ Ile-de-France, oltre che a Parigi e nel quartiere di origine di Faid.

