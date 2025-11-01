In Francia si è riacceso il dibattito sulla giustizia fiscale con la bocciatura della cosiddetta “tassa Zucman”, una proposta di imposta sui grandi patrimoni che mirava a colpire l’estrema ricchezza in nome dell’equità sociale. Il rifiuto dell’Assemblea Nazionale ha messo in luce le profonde divisioni politiche del Paese e ha segnato un duro colpo per il governo di minoranza del premier Sébastien Lecornu, costretto ora a cercare nuovi equilibri per far approvare la legge di bilancio 2026. Dietro lo scontro parlamentare, si nasconde un dilemma più ampio che attraversa la Francia contemporanea: come coniugare crescita economica e redistribuzione in un sistema sempre più diseguale.

Il naufragio di una riforma simbolica

In Francia, il sogno di una tassazione più equa delle grandi fortune si è infranto ancora una volta. L’Assemblea Nazionale ha respinto la proposta di introdurre la cosiddetta “tassa Zucman”, dal nome dell’economista che l’ha ideata. La misura avrebbe imposto un prelievo del 2% annuo sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, coinvolgendo circa 1.800 famiglie in tutto il Paese.

Nonostante fosse una delle battaglie più identitarie della sinistra francese, la proposta è stata bocciata con 228 voti contrari e 172 favorevoli, grazie a un’inedita alleanza tra centristi, conservatori e deputati dell’estrema destra.

La versione “alleggerita” della tassa Zucman, proposta dai Socialisti, prevedeva un’imposta del 3% sui patrimoni oltre i 10 milioni di euro, escludendo però aziende familiari e startup. Anche questa è stata respinta, segno di un Parlamento diviso e di un governo in bilico.

Un voto che mette a rischio il governo Lecornu

Il risultato del voto dell’Assemblea Nazionale contro la tassa Zucman rappresenta una battuta d’arresto per il primo ministro Sébastien Lecornu, tornato da poco in carica dopo un periodo turbolento segnato da dimissioni e tensioni interne. Lecornu, che guida un governo di minoranza, ha bisogno del sostegno dei socialisti per far approvare la legge di bilancio 2026, ma il rigetto della tassa sui ricchi rischia di allontanare proprio quei voti di cui ha più bisogno.

Per tentare di calmare gli alleati irritati, il premier ha annunciato di non opporsi alla revoca del congelamento delle pensioni e delle prestazioni sociali previsto nel bilancio, un gesto distensivo volto a evitare nuove crisi politiche. Nel frattempo, la Francia resta sospesa tra l’esigenza di ridurre il deficit e quella, sempre più pressante, di garantire una giustizia fiscale percepita come reale dai cittadini.

La visione di Zucman: una giustizia fiscale globale

L’idea di Gabriel Zucman, economista francese noto per i suoi studi sull’evasione e i paradisi fiscali, si fonda su un principio semplice: i miliardari devono contribuire in modo proporzionato alla ricchezza collettiva.

Secondo i suoi calcoli, la tassa avrebbe potuto generare tra i 15 e i 20 miliardi di euro all’anno, fornendo risorse preziose allo Stato per finanziare welfare, istruzione e sanità. La proposta godeva anche di un ampio consenso popolare, con sondaggi che indicavano una larga maggioranza di cittadini favorevoli.

Tuttavia, gli oppositori della riforma hanno sostenuto che una simile misura avrebbe spinto molti dei più ricchi a trasferire la residenza fiscale all’estero, annullando i benefici previsti. Per il primo ministro Lecornu, la tassa avrebbe minacciato “l’attrattività economica del Paese” e scoraggiato gli investimenti, aggravando il già delicato equilibrio finanziario francese.

La controproposta del governo: colpire le holding inattive

Pur opponendosi alla tassa Zucman, l’esecutivo ha approvato una misura alternativa: un prelievo del 2% sulle attività delle holding non utilizzate per scopi commerciali, considerato un passo più “pragmatico” verso l’equità fiscale.

Secondo il ministero del Bilancio, la misura potrebbe portare circa 1 miliardo di euro all’anno, colpendo circa 4.000 strutture finanziarie che esistono solo per ridurre la pressione fiscale dei loro proprietari.

“Il nostro obiettivo non è distruggere l’economia in nome della giustizia sociale, ma rendere la fiscalità più trasparente e coerente”, ha dichiarato la ministra Amélie de Montchalin durante il dibattito. Tuttavia, per la sinistra questa soluzione è solo un palliativo: un gesto simbolico che non affronta il cuore del problema, cioè la crescente concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi.







Una Francia divisa tra equità e competitività

Il voto di venerdì ha confermato quanto la società francese resti profondamente spaccata sul tema della redistribuzione. Da un lato, chi chiede una tassazione più progressiva come strumento di giustizia e coesione sociale; dall’altro, chi teme che una pressione eccessiva sui grandi patrimoni possa compromettere la competitività economica del Paese in un mercato globale sempre più spietato.

Il deputato socialista Boris Vallaud, prima del voto, aveva dichiarato: “Non chiediamo espropriazioni o confische, ma giustizia fiscale”. Le sue parole hanno riassunto la frustrazione di una parte crescente dell’opinione pubblica che percepisce la distanza tra chi possiede molto e chi fatica ad arrivare a fine mese.

Un bilancio tra compromessi e incertezze

Parallelamente al dibattito sulla tassa Zucman, l’Assemblea Nazionale ha approvato due emendamenti fiscali più mirati: il raddoppio della tassa sui giganti tecnologici globali e l’introduzione di un’aliquota minima del 25% sui profitti delle multinazionali in base alle loro attività in Francia.

Si tratta di piccoli passi, che però indicano la volontà di Parigi di allinearsi al movimento internazionale per una tassazione più equa delle grandi imprese.

Intanto, Lecornu si trova a dover rinviare anche la riforma delle pensioni, giudicata troppo impopolare per essere approvata prima delle presidenziali del 2027. Una mossa tattica che dimostra quanto il suo governo, sopravvissuto a fatica a recenti mozioni di sfiducia, cammini su un filo sottile tra sopravvivenza politica e responsabilità economica.

Il rifiuto della “tassa Zucman” non è soltanto una sconfitta politica per la sinistra francese, ma il simbolo di un conflitto più ampio che attraversa l’Europa: quello tra giustizia sociale e competitività economica, tra la necessità di redistribuire la ricchezza e la paura di scoraggiare gli investimenti.

In Francia, dove le disuguaglianze crescono e il malcontento sociale resta vivo, la battaglia sulla tassazione dei super-ricchi appare tutt’altro che conclusa — e potrebbe tornare al centro del dibattito prima di quanto si pensi.

