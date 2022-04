Frank Meeink, l’ex suprematista bianco di American History X, oggi redento

Posted on

Frank Meeink, Derek Vinyard, Edward Norton.

Tre nomi, due uomini reali, una storia di redenzione.

Dalla militanza nell’estrema destra, xenofoba e suprematista, al pentimento: il cambiamento di un naziskin.

Era il 1998 quando un giovanissimo Edward Norton, diretto dal regista Tony Kaye, interpretava, nel film American History X, Derek Vinyard, pseudonimo dell’esistente Frank Meeink.

Derek, svastica tatuata sul petto, è un naziskin di Venice Beach, California, mente e membro di un gruppo di estrema destra, gli Skin 88, poi legato alla Fratellanza Ariana.

Un film che ha fatto scalpore ad Hollywood e che ha sullo sfondo il tema del dilagare del razzismo e del neo-nazismo negli Stati Uniti.

Protagonisti, due fratelli: Derek Vinyard, skinhead orgoglioso, assassino di due uomini di colore, che durante la propria carcerazione intraprende la strada del cambiamento; Danny Vinyard, il minore, cresciuto con il mito delle azioni del fratello maggiore, nella rabbia, nell’odio e nella stupidità di un’ideologia sbagliata, quella della supremazia etnica dei bianchi e dell’attribuire ogni problema a qualcuno solo per il colore della pelle.

Una redenzione possibile, ma difficile da raggiungere.

Chi è Frank Meeink?

Nella vita reale e non cinematografica, Derek Vinyard è Frank Meeink.

Frank Meeink è un italo-irlandese, cresciuto a Philadelphia, in una famiglia con grandi problemi di alcol e droga.

La sua adolescenza non è semplice: solitudine, risse per strada, sbronze moleste, mancanza di qualsiasi punto di riferimento.

Una vita non facile sin dai primi passi che non può certo giustificare le sue scelte successive e i suoi comportamenti; aiuta però a comprendere il suo sentirsi meno solo, parte di un gruppo quando entra in contatto con il cameratismo offertogli dall’estrema destra degli skinhead locali.

Del resto la totale assenza di aiuti concreti da parte di un Paese, l’abbandono in cui versano certe persone, spesso genera situazioni inquietanti e pericolose.

E così, passo dopo passo, Meeink sposa la follia, le teorie deliranti del suprematismo bianco, dell’inferiorità dei neri, degli ebrei. Fa, in un certo senso, carriera all’interno del suo branco, tra una birra e un braccio teso, ottenendo sempre più consensi, tanto da ottenere il rispetto di alcuni elementi del Ku Klux Klan.

I primi reati, le torture, riprese in video, ad un ragazzo assieme ad alcuni suoi compagni, l’arresto.

In carcere però, dopo un primo periodo, qualcosa cambia; Frank Meeink comincia a capire di avere scelto la parte sbagliata, che con le persone di colore, sino a quel momento schifate, si può invece parlare, giocare a football, condividere, ricevere aiuto.

In questo caso quel carcere, che dovrebbe essere oggetto di importanti riforme affinché possa divenire una struttura realmente riabilitativa e non alienante per un detenuto, gli permette di ottenere qualcosa di positivo; le persone che incontra lo trasformano in essere umano.

Il cambiamento e il conseguente pentimento sono processi lunghi, dove si è obbligati ad abbandonare una parte di se, ma in questo caso necessari.









Il presente di un neonazista guarito.

Frank Meeink esce dal carcere, ma ad aspettarlo non trova i suoi amici camerati. Questi lo ritengono un traditore e lo attirano in un agguanto, dal quale esce incolume.

Oggi Meeink, del quale è da poco uscito il libro “Nero. Autobiografia di un neonazista guarito” è un’attivista della Anti Defamation League, ha una sua organizzazione, la Harmony Through Hockey, con la quale promuove la socialità tra i ragazzi tramite lo sport, ed è un fervente sostenitore del movimento Black Lives Matter.

Soprattutto racconta la sua storia, cerca di creare e promuovere spazi per colmare quei vuoti lasciati dal disinteresse del proprio Paese; combatte l’odio, ogni forma di razzismo e mette in guardia sull’esistenza negli USA di diversi movimenti neonazisti e relative organizzazioni: i Proud Boys, le Milizie del Michigan, ad esempio.

Sottolinea infine come questi gruppi, talvolta finanziati dall’alto e ben organizzati, stiano divenendo sempre più pericolosi, forse pronti a compiere attentati, talvolta collusi con membri della polizia e che pertanto vadano contrastati con ogni mezzo e vietati.

E’ già, per quanto dovrebbe essere cosa scontata e superata, è bene ribadire che il razzismo, il neonazismo, il neofascismo rappresentano argomenti seri. E’ bene ricordare che se si lascia che questi prolifichino, facciano adepti e rimangano impunti, il problema potrebbe divenire assai serio. Figuriamoci poi mettendo a disposizioni armi a certe realtà ed individui.

Quello di Frank Meeink non è un caso di pentimento isolato, fortunatamente ogni tanto qualcuno rinsavisce. Ma è ancora poco.

La questione andrebbe infatti eliminato alla base, vietando la possibilità a tali movimenti di esistere e organizzarsi e soprattutto fornendo spazi, luoghi di aggregazione, cultura, sport anche per le realtà che versano in una condizione economica precaria e in circostanze disagiate.

Deborah Natale

