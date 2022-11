Posted on

Dalla parte di chi lotta per essere riconosciuto, dell'essere umano e dei suoi diritti. Contribuisci a preservare la libera informazione.

Questa è la prima frase mai rinvenuta in lingua Cananea e probabilmente è la frase più antica del mondo.

La frase più antica mai rinvenuta nell’alfabeto Cananeo riguarda i pidocchi della barba e appare su un pettine di 3.000 anni fa, trovato in Israele.

Gli archeologi israeliani affermano di aver trovato la prima frase scritta in lingua Cananea, un alfabeto usato dagli antichi abitanti della regione e finora perduto nel tempo.

La frase, composta da 17 caratteri, per un totale di sette parole, è stata incisa su un pettine d’avorio ricavato da una zanna di elefante. Dice:

“Possa questa zanna estirpare i pidocchi dei capelli e della barba”.

La scoperta archeologica è avvenuta nel sito di Tel Lachish, un insediamento dell’Età del Bronzo a circa 25 miglia da Gerusalemme.

Il pettine misura circa 1,38 pollici per 0,98 pollici, anche se i denti si sono rotti da tempo.

I dettagli sui caratteri e sul significato della scrittura sono stati pubblicati oggi nel Jerusalem Journal of Archaeology.

“Questa è la prima frase mai trovata in lingua Cananea in Israele”

ha dichiarato Yosef Garfinkel, archeologo dell’Università Ebraica di Gerusalemme e coautore dello studio, in un comunicato dell’università.

“Ci sono cananei a Ugarit, in Siria, ma scrivono con una scrittura diversa, non con l’alfabeto usato fino ad oggi”.

Garfinkel ha aggiunto che il pettine è stato probabilmente fabbricato in Egitto e poi portato a Tel Lachish, dove un abitante del luogo ha inciso la frase.

Secondo il team di Garfinkel, i segni del pettine sono la prima frase intera scritta in lingua Cananea, uno dei primi alfabeti conosciuti. (I Sumeri e gli Egizi avevano scritture ancora più antiche).

Oggi sito dell’Israel Nature and Parks Authority, Tel Lachish è stato un vivace centro urbano per circa 600 anni, dal 1800 a.C. al 1150 a.C..

Il pettine è stato scoperto durante gli scavi del 2017, ma le scritte sono state notate solo quest’anno.

Come molti pettini moderni, questo ritrovato aveva denti su entrambi i lati. Una serie di denti era più spessa, per districare e separare i capelli più grandi. L’altra serie era molto più fine, per estrarre i pidocchi e le loro uova dai capelli.

Fortunatamente per il proprietario del pettine, lo strumento faceva il suo lavoro.

Al microscopio, i ricercatori hanno trovato i resti dei pidocchi sul secondo dente dell’attrezzo.

In passato sono state trovate iscrizioni Cananee, ma non frasi complete. A Tel Lachish, gli archeologi hanno trovato finora 10 iscrizioni (compreso il pettine), più di qualsiasi altro sito in Israele.

David Angelelli

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...