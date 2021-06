Fratelli d’Italia come una colata di lava o di qualche altro materiale meno nobile

L’abbiamo vista arrivare lenta e inesorabile come una colata di lava o di qualche altro materiale meno nobile, meno bollente e molto più maleodorante.con la sua icona pop Giorgia Meloni , donna, madre, cristiana, italiana e probabilmente futuro presidente del consiglio. Anzi “premier” come lei ama definire quella carica, un rafforzativo patetico che non dovrebbe trovare spazio in una democrazia compiuta.