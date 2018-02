Impazza ormai da qualche giorno il video in cui il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, incontra il direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, per protestare contro la sua iniziativa pubblicitaria. L’idea messa in discussione è quella di attuare uno sconto al costo dell’ingresso al museo per la popolazione araba. La direzione del Museo Egizio nel attuare questa politica promozionale della durata di tre mesi non si aspettava certo il successo mediatico di tale iniziativa.

Sì perché a ridosso delle elezioni i toni si inaspriscono ed ogni piccolo movimento può diventare pretesto di propaganda politica e di protesta. Questo soprattutto a causa del crescente interesse per il problema dell’immigrazione e della difficile integrazione delle nuove realtà che si affacciano sul territorio Italiano. Il proporre un’agevolazione su base linguistica ed etnica, dunque, ha fatto storcere il naso a molti, e Giorgia Meloni ha sentito la necessità di scendere in campo in prima persona a rappresentare tali malumori.

Chi ha ragione?

Esaminiamo dunque la questione, poiché venirne a capo stando ancorati ognuno sulle proprie posizioni non porterebbe a venire a capo della questione. Da una parte abbiamo un folto gruppo di cittadini che si sentono discriminati per non aver ottenuto agevolazioni solo perché Italiani. Dall’altra parte un istituzione museale che aveva come unico scopo la promozione della cultura.









Un atteggiamento coerente quello della Meloni in fin dei conti, rappresentando tutti quegli italiani che guardano agli stranieri come un pericolo sia per l’italianità che per la pubblica sicurezza. Una paura fondata sugli allarmanti fatti di cronaca riguardanti proprio gli immigrati e i problemi relativi alla gestione di un così alto numero di persone che giungono nel nostro paese alla ricerca di un modo qualunque per sopravvivere. Si tratta di un argomento affrontato da tutte le forze politiche in campo come un grosso problema a cui non si può più rispondere in modo morbido.

Questo punto del programma elettorale, da affrontare in modo drastico secondo Fratelli d’Italia, si va scontrare con una questione controversa. Perché il luogo della protesta non si svolge davanti ai centri di accoglienza o alle zone di spaccio e criminalità, ma davanti ad un luogo di cultura.

Una promozione tra le altre

Christian Greco, infatti, giustifica le azioni del Museo Egizio di Torino in modo impeccabile anche davanti ad una folla poco incline ad un vero dialogo. Il primo errore della Meloni davanti ad un uomo di indubitabile cultura è di definire il pubblico a cui è rivolta la promozione come Mussulmani. Un errore subito chiarito dal direttore poiché non tutta la popolazione di lingua araba professa la religione Islamica. Ancor più grave, a questo punto, secondo il leader di Fratelli d’Italia, una discriminazione etnica. In fin dei conti la situazione vedeva molto nervosismo e tensione, quindi possiamo cercare di perdonare errori grossolani di questo tipo.

Sotto una facciata tranquilla e quasi sorridente, il direttore spiega la politica del Museo Egizio di Torino. Difatti l’intento è solo quello di promuovere la cultura e dove altro si può fare se non in un simile luogo. Così sono svariate le promozioni in atto per chi vuole approfondire una corposa fetta di storia che in un modo o nell’altro ha influenzato tutto l’Occidente.

Ci sono promozioni per studenti e campagne indirizzate addirittura alle coppie che nel giorno più romantico dell’anno vogliono passare del tempo tra affascinanti reperti archeologici. Per quelle promozioni nessuna protesta per i non-studenti che minacciano la non-studentità (perdonate il neologismo). Oppure per le coppie che offendono la sensibilità dei single (parafrasando le parole del direttore). A questo punto dal pubblico si sente la voce di un signore che ritiene queste promozioni lecite perché non si rifanno a discriminazioni di etnia.

La difficile situazione dei musei Italiani

A questo punto non resta che fare alcune constatazioni così che ognuno possa chiarire la propria posizione. La situazione dei musei Italiani è passata da un momento davvero critico. Gli introiti complessivi non raggiungono neanche gli incassi del solo Louvre di Parigi. Una situazione davvero drammatica nel paese più ricco di cultura e storia del mondo intero. Un tempo dettavamo legge in ogni campo dell’arte e dell’intelletto umano. Ad oggi, invece, i centri culturali devono ingegnarsi per “arrivare a fine mese”. I dati sono imbarazzanti. Fortunatamente si è riscontrato un andamento positivo nel 2017 che ha visto crescere del 7,3% i visitatori, proprio grazie ad iniziative promozionali.

Non sorprende che il Museo Egizio di Torino cerchi in tutti i modi di attirare visitatori con attività e promozioni di tutti i tipi. Raccogliendo reperti sulla cultura Egizia è quasi scontato arrivare a pensare che una promozione nei confronti della cultura Araba possa essere indicata. Se fosse stato un museo sulla cultura cinese non ci avrebbe sorpreso una promozione indirizzata a quella fetta di popolazione. Una politica di promozione che fortunatamente, almeno per questa realtà, permette al Museo Egizio di raggiungere introiti sufficienti alla valorizzazione i reperti ivi contenuti.

Quindi?

Potremmo, ad esempio, chiedere quanti di quegli italiani così infiammati contro il Museo Egizio lo abbiano davvero visitato.

Ma al di là di ipotesi e teorie sulla effettiva competenza di chi è entrato in merito alla questione, riflessione che lasciamo ai diretti interessati, analizziamo la situazione seriamente. Perché se da un lato molti problemi scaturiscono dall’arrivo sui nostri territori di stranieri dalla dubbia moralità, dall’altro è ragionevole pensare che questi stessi ceffi non siano i fruitori tipici di un museo. L’integrazione di chi davvero è interessato ad iniziative culturali, di chi spende soldi per acculturarsi non può che essere bene accetta.

Si può concludere che è lecito prestare attenzione a questo spinoso tema, di guardare con sospetto la criminalità straniera (che per chi si interessa davvero alla questione non è poi così diversa dalla criminalità italiana), di favorire un integrazione non troppo sbilanciata da una parte o dall’altra. Tuttavia è necessario affrontarla nelle giuste sedi e per i giusti motivi.

Per tutti gli Italiani che smaniano di visitare il museo a prezzi scontati non resta che visionare il sito del Museo Egizio per una delle numerose offerte.

Carrieri Cesare Luca