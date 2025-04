I Fratelli Musulmani sono un movimento politico-religioso nato in Egitto nel 1928, grazie ad un giovane insegnante di nome Hassan al-Banna. In quel periodo, l’Egitto era ancora sotto influenza britannica, e molti musulmani si sentivano umiliati e frustrati dal dominio straniero e dalla perdita dei valori tradizionali.

Nel corso del Novecento, il mondo musulmano ha vissuto profondi cambiamenti politici, sociali e culturali. La fine dei grandi imperi islamici, il colonialismo europeo, la modernizzazione forzata e la diffusione di ideologie occidentali hanno lasciato un senso di smarrimento e frustrazione in molte società musulmane. In questo contesto di crisi identitaria e politica, sono nate diverse risposte: tra queste, una delle più durature e influenti è sicuramente quella dei Fratelli Musulmani.

Hassan al-Banna fondò i Fratelli Musulmani per rispondere a questa tipologia di crisi. Il suo obiettivo era riportare l’Islam al centro della vita quotidiana delle persone, non solo in quanto religione religione, ma anche come guida per la politica, la società e l’economia. Solo tornando ai principi islamici originari si poteva risollevare il mondo musulmano.

Quello che nacque come un piccolo gruppo di predicatori si trasformò presto in un vasto movimento popolare, destinato a influenzare profondamente la storia del Medio Oriente e a suscitare dibattiti ancora oggi, tra sostenitori, critici e osservatori internazionali.

Un movimento che cresce rapidamente

Negli anni successivi alla sua fondazione, il movimento si diffuse velocemente in tutto l’Egitto, e poi anche in altri paesi del Medio Oriente. I Fratelli Musulmani, come detto, non erano solo predicatori religiosi, ma soprattutto uomini dediti alla gestione delle società: aprirono scuole, ospedali, cooperative e aiutarono i più poveri. Ciò li rese molto popolari, ottenendo il consenso soprattutto tra le classi medie e le fasce più disagiate.

Dall’altro lato, i Fratelli volevano trasformare profondamente lo Stato e la società, basandoli sulla legge islamica (la shari‘a). Con il tempo, divennero una forza politica sempre più importante, attirando l’attenzione, e spesso le ostilità, dei governi locali.

Scontri con il potere e persecuzioni

Dopo la rivoluzione egiziana del 1952, che portò al potere Gamal Abdel Nasser, i rapporti tra i Fratelli Musulmani e il nuovo governo si incrinarono rapidamente. Nasser, che era un nazionalista laico, vedeva i Fratelli come un pericolo per la sua autorità. Nel 1954 il movimento venne accusato di aver tentato di compiere un attentato contro di lui, decidendo così di dichiararlo fuorilegge. Migliaia di membri furono arrestati, torturati o uccisi.

Negli anni ’60, molti componenti del movimento dei Fratelli Musulmani fuggirono all’estero, portando con sé le loro idee e le loro visioni. In questo periodo, un pensatore molto influente del movimento, Sayyid Qutb, scrisse testi che giustificavano la lotta contro i governi considerati “nemici dell’Islam”. Le sue idee saranno riprese, anni dopo, anche da gruppi jihadisti come al-Qa‘ida.

L’ingresso in politica

A partire dagli anni ’80, i Fratelli Musulmani iniziarono a cambiare strategia. Invece di combattere i governi, cercarono di partecipare alla vita politica in modo pacifico e legale. In paesi come la Giordania o il Marocco, fondarono partiti politici e si presentarono alle elezioni. In altri, come l’Egitto, rimasero ufficialmente vietati, ma riuscirono comunque a far eleggere propri rappresentanti come “indipendenti”.

Nel frattempo, continuarono a offrire servizi di tipo sociale, a insegnare valori morali e religiosi e a promuovere un modello di società islamica alternativa al potere corrotto e autoritario dei regimi esistenti.







La svolta del 2011: dalla piazza al governo

Il momento più importante della storia recente dei Fratelli Musulmani arrivò nel 2011, durante le cosiddette “Primavere Arabe”, una serie di proteste popolari contro i regimi autoritari, che videro la luce in vari paesi del mondo arabo. In Egitto, la rivolta portò alla caduta del presidente Hosni Mubarak dopo trent’anni di potere.

Alle elezioni che seguirono, i Fratelli Musulmani ottennero un grande successo: vinsero le elezioni parlamentari e il loro candidato, Mohamed Morsi, venne eletto Presidente della Repubblica. Per la prima volta nella storia, un membro del movimento arrivava a guidare il paese più popoloso del mondo arabo.

La breve e difficile esperienza di governo

L’esperienza di governo dei Fratelli Musulmani fu molto complessa. Vennero accusati di voler imporre una visione troppo religiosa dello Stato e di non saper gestire la crisi economica, ritrovandosi presto isolati. Le proteste contro Morsi moltiplicarono e, nel luglio 2013, l’esercito intervenne destituendo e arrestando il presidente.

Il nuovo governo, guidato dal generale Abdel Fattah al-Sisi, dichiarò i Fratelli Musulmani “organizzazione terroristica” e lanciò una dura repressione: migliaia di attivisti furono arrestati, molti condannati a morte o al carcere a vita.

Una rete internazionale sotto pressione

Anche se la loro base storica, l’Egitto, è diventata inaccessibile, i Fratelli Musulmani restano attivi in molte altre parti del mondo. In Tunisia, per esempio, il partito/movimento Ennahda (Harakat al-Nahda), ispirato alle idee dei Fratelli, ha partecipato per anni alla vita politica democratica. In Palestina, Hamas nasce proprio come ramo locale dei Fratelli Musulmani. In Turchia, il partito del presidente Erdoğan ha preso ispirazione, almeno in parte, dal loro pensiero.

Oggi il movimento esiste come rete internazionale, anche se è diviso e sotto pressione. In paesi come l’Arabia Saudita o gli Emirati Arabi Uniti, è duramente perseguitato; in altri, come il Qatar o la Turchia, è ancora tollerato o sostenuto. Anche in Europa e negli Stati Uniti ci sono associazioni e comunità vicine al pensiero della Fratellanza, ma tenute sotto controllo da parte delle autorità.

Chi sono oggi i Fratelli Musulmani?

Oggi i Fratelli Musulmani non sono un partito unico, ma una famiglia di movimenti e gruppi diversi, che condividono l’idea di costruire una società ispirata ai principi dell’Islam. Alcuni sono pacifici e partecipano alla democrazia; altri si sono radicalizzati, soprattutto dopo repressioni violente.

Per molti islamici, i Fratelli Musulmani rappresentano un modo per vivere la religione in modo attivo e impegnato. Per altri, invece, sono un pericolo per la democrazia e la libertà, soprattutto quando il loro obiettivo diventa quello di arrivare a controllare le istituzioni e imporre le proprie idee.

I Fratelli Musulmani continuano a essere una delle realtà più controverse all’interno del mondo musulmano. In quasi cento anni di storia, hanno attraversato momenti di grande popolarità, ma anche durissime repressioni: Hanno saputo adattarsi, cambiare strategia, partecipare alla vita politica, e al contempo affrontare profonde crisi.

Che vengano considerati un movimento riformatore o percepiti come una minaccia terroristica, la loro storia riflette la complessità del rapporto tra religione, politica e società nel mondo islamico contemporaneo.

Sophia Spinelli