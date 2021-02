Fred Rogers: dalla tv alla vittoria contro il Ku Klux Klan in tribunale

Lo ha fatto attraverso i 33 anni di conduzione del programma per bambini da lui stesso ideato, Mister Rogers’ Neighborhood, con il quale Fred Rogers diffondeva pacatezza e compassione.









Correva l’anno 1969, e Fred Rogers ed il suo ospite, l’Ufficiale Clemmons, interpretato dall’attore di colore François Clemmons, immersero insieme i piedi in una piscina per bambini.

Il gesto, apparentemente insignificante, è molto più pregno di significato di quanto sembri all’apparenza.

Martin Luther King Jr. era infatti stato assassinato solo un anno prima, e i movimenti per i diritti civili raggiungevano il loro apice proprio in quegli anni. Con quel gesto, quindi, Fred Rogers inviava un messaggio di tolleranza a tutti i bambini degli Stati Uniti.

[Ai tempi] la gente non voleva che le persone di colore nuotassero nella loro stessa piscina, e Fred sosteneva che fosse assolutamente ridicolo. La mia stessa presenza nel programma era per Fred l’affermazione di un principio.

In generale, ospiti ed esperti che apparivano nel programma, promuovevano l’uguaglianza e la parità degli uomini ogni razza.

I Cavalieri del Missouri del Ku Klux Klan iniziarono a distribuire ai bambini un numero di telefono. Chiamando al suddetto numero si potevano ascoltare dei messaggi registrati con la voce, o almeno quella che sembrava essere la voce di Fred Rogers.

I messaggi erano diversi. In uno di essi, per esempio, il protagonista prendeva di mira un bambino di colore, indirizzandogli insulti razzisti e definendolo spacciatore. La registrazione terminava poi col linciaggio del bambino da parte del Klan.

Un altro messaggio poi, anche questo registrato con la voce di Rogers, era indirizzato alla comunità gay, e dichiarava che l’AIDS era una punizione divina.

Di conseguenza Fred Rogers, fedele ai propri principi, non esitò ad assumere un avvocato e fare causa al Ku Klux Klan.

Causa che, fortunatamente, vinse.

Era infatti stato appurato il legame delle registrazioni col Klan e tre uomini nello specifico: Adam Troy Mercer, Edward E. Stephens IV e Michael Brooks, tutti citati in giudizio.

Si tratta di messaggi che sostengono il razzismo, la supremazia bianca e l’intolleranza, l’antitesi di tutto ciò per cui la Rogers and Family Communications Inc. lavora.