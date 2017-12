Il freddo, un alleato prezioso per preservare la linea

Quando fa freddo, tendiamo a rimanere a casa e avvolgerci nelle coperte. E in occasione delle feste ad abbuffarci come se non ci fosse un domani. Non ci meraviglia, pertanto, sapere che l’inverno sia nota come la stagione in cui è più facile ingrassare. Ma in nostro aiuto viene un alleato del tutto inaspettato: il freddo.

Alle basse temperature il corpo infatti brucia una maggiore quantità di grassi. Secondo una ricerca condotta presso l’Università di Ginevra, i microrganismi che popolano il nostro intestino sono parzialmente responsabili di questo fenomeno.

La composizione della flora batterica cambia infatti al variare della temperatura esterna.