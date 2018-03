Free Games with Prime: Amazon e Twitch regalano videogame ogni mese

Buone notizie per i videogiocatori di tutto il mondo. Twitch e Amazon lanciano Free Games with Prime, iniziativa grazie alla quale avrete videogame gratis ogni mese. Scopriamo insieme come.

Free Games with Prime: cosa serve?

Innanzitutto bisogna possedere un account Twitch. In secondo luogo è necessario essere registrati su Amazon e disporre dell’abbonamento ad Amazon Prime. A questo punto sarà sufficiente collegare gli account Twitch e Amazon, ottenendo così Twitch Prime. In questo modo, riceverete gratuitamente un certo numero di videogiochi ogni mese. Nonostante Free Games with Prime stia partendo a metà marzo, la seconda ondata di videogame gratuiti sarà disponibile dal primo aprile. Ottima mossa, Amazon. Se non siete clienti Amazon Prime, potete comunque usufruire del mese di prova gratuito per scaricare comunque gratis questi videogiochi.

Just Announced! Free Games with Prime! Starting Thursday 3/15, we’re upgrading your membership by giving you a collection of FREE GAMES EVERY MONTH! More info, including March and April games: https://t.co/GxaCK30F4w pic.twitter.com/hoteYmvArc — Twitch Prime (@TwitchPrime) 13 marzo 2018









Che titoli aggiungeremo alla nostra libreria?

Come annunciato da Twitch, i videogame scaricabili dal 15 al 31 marzo saranno i seguenti: Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation, Shadow Tactics, Mr. Shifty, Oxenfree e Superhot. Questi ultimi due titoli saranno i primi a essere rilasciati. Non solo Tales from Candlekeep e Shadow Tactics, ma anche tutti gli altri titoli dell’Indie Amplifier di Twitch (programma con cui gli utenti Twitch Prime hanno scelto un titolo indie da giocare in streaming tra quelli consigliati) verrranno resi disponibili. Per il mese di aprile potrete scaricare Dubwars, Kingsway, Tales from the Borderlands, Tokyo 42 e SteamWorld Dig 2. Evidentemente non parliamo di titoli tripla A, ma questo non significa che non siano dei buoni prodotti. E poi, considerando che non ci sono costi aggiuntivi, non ci si può certo lamentare.









Amazon e la concorrenza spietata

L’avvio del programma Free Games with Prime è un ovvio tentativo di inserirsi nel mercato dei videogame da parte di Amazon. Ricordiamo, infatti, che Twitch è di proprietà di Amazon. In questo modo Amazon potrà fare concorrenza a servizi analoghi come PlayStation Plus di Sony e Games with Gold di Microsoft. D’altronde, la competitività di Amazon è cosa ben nota. Molti di voi sapranno che Amazon Prime, oltre a garantire consegne rapide a 19,99 euro all’anno, consente anche di usufruire del catalogo di Prime Video, che vorrebbe porsi come diretto concorrente di Netflix. Insomma, spedizioni, cloud illimitato per le foto, film, serie TV e anche videogame (e relativi contenuti aggiuntivi): che altro chiedere ad Amazon Prime? Approfitterete di questa offerta? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda