French toast con fette biscottate: la colazione golosa che unisce dolce e salato

Si dice spesso che la colazione è il pasto più importante della giornata: niente di più vero, dato che è quello che ci fornisce le primissime energie essenziali per iniziare al meglio la giornata. Proprio per questo non andrebbe mai saltata, che si opti per una colazione dolce o una salata.

A questo proposito, molte ricette sono decisamente buone anche se rivisitate: questo è esattamente il caso del French Toast con le fette biscottate. In questo breve ma interessante articolo culinario, svisceriamo i dettagli su questa deliziosa ricetta, iniziando con l’esaminare la storia del French Toast per poi immergerci nella descrizione della sua preparazione.

Iniziamo subito!

Come preparare il French Toast con le fette biscottate: ingredienti e passaggi

Innanzitutto, è opportuno partire stilando la lista degli ingredienti indispensabili: è fondamentale possedere del sale, del pepe e dell’olio per frittura, aggiungere poi circa 6 fettine di salumi di qualità come la mortadella o prosciutto cotto, in base alle proprie preferenze, 6 fettine di ottima scamorza (possibilmente affumicata), un paio d’uova e circa 12 fette biscottate.

Sugli ingredienti ci sono indicazioni particolari, ma si suggerisce di valutare i prodotti che contengono più o meno zucchero in base al gusto personale e di indirizzarsi su ingredienti di qualità, specialmente per quanto concerne le fette biscottate, pietanza principale di questa dolce variante di toast. Questo non significa che sarà necessario spendere cifre spropositate per ottenere un buon prodotto, considerato che è possibile trovare molte delle migliori marche di fette biscottate anche in offerta presso diversi supermercati italiani, compresi quelli online. Stesso discorso vale per gli altri ingredienti, per i quali il principio portante è il seguente: qualità sì, ma con il giusto risparmio. D’altronde si tratta di un piatto che nasce dal riutilizzo degli avanzi, per questo non occorre rinnegare l’origine povera della pietanza.

Detto ciò, il primissimo passaggio prevede sbattere le uova con il sale e il pepe e, al contempo, immergere le fette biscottate nell’olio per frittura per poi lasciarle friggere. Una volta che entrambi i lati delle fette si saranno dorati, sarà necessario asciugarle un po’ con della carta assorbente per poi farcirle con la scamorza e i salumi selezionati in base ai propri gusti.

Un passaggio extra per rendere il French Toast ancora più gustoso è quello che prevede una piccola cottura in forno: questo scioglierà la scamorza affumicata che filerà! È fondamentale servire i Toast belli caldi per gustarne tutto il sapore, magari accompagnandoli con una bevanda da selezionare con cura, come un succo di frutta o una sana spremuta d’arancia.

Le varianti della ricetta per un French Toast

Variare la ricetta del French Toast è piuttosto semplice ed immediato, dato che basta unicamente modificare alcuni passaggi della sua realizzazione o integrare nuovi ingredienti extra. Ad esempio, uno degli step che variano maggiormente è quello relativo alla farcitura: a questo proposito, si può sbizzarrire la propria creatività in cucina semplicemente variando gli ingredienti del ripieno. Adoperare diversi salumi come il cotto, il crudo o il salame abbinandoli a diversi tipi di formaggio è l’ideale per rendere il French Toast ancora più gustoso.

Nello specifico, si potrebbe utilizzare della provola, della fontina o del formaggio fuso, ugualmente perfetti per la preparazione salata del French Toast; inoltre, qualsiasi tipo di formaggio scelto è in grado di abbinarsi perfettamente con le verdure cotte o con del pollo grigliato, in modo tale da rendere la colazione ancora più gustosa e nutriente.

Che dire delle preparazioni dolci? Il French Toast con le fette biscottate può essere un dolce buonissimo per iniziare la giornata: basta creare un ripieno ad hoc composto dalla marmellata e dal formaggio spalmabile per richiamare alla mente il gusto di una cheesecake.

Oltre alla marmellata, è possibile includere anche dei pezzi di frutta tagliati molto finemente, specialmente se appartenenti ai frutti di bosco come i mirtilli o i lamponi. Come non aggiungere anche del cioccolato per rendere il tutto ancora più sfizioso ed invitante! L’abbinamento cioccolato-fette biscottate è sostanzialmente perfetto: basta selezionare la tipologia che maggiormente si preferisce, come quello al latte, bianco o fondente da intrappolare tra le fette biscottate dorate a puntino per estrinsecare un sapore meraviglioso sul palato!

Un ultimissimo consiglio riguarda l’aggiunta di un ingrediente che può dare un tocco ancora più saporito al French Toast, ovvero la cannella: applicarla in piccole dosi sulla superficie più esterna della fetta biscottata può rendere la preparazione più interessante. Insomma, realizzare il French Toast permette alla creatività culinaria e all’inventiva di scatenarsi per ideare una pietanza buonissima: in questo modo, è possibile rendere la colazione un ottimo strumento per caricarsi dell’energia indispensabile per

