Fresh Kills: da discarica a parco verde più grande di Central Park

La Fresh Kills è stata una discarica situata nel distretto newyorkese di Staten Island, attiva dal 1948 al 2001. Quest’ultima è considerata la più grande discarica di tutti i tempi. Oggi però quest’area sta per diventare un parco cittadino tre volte più grande di Central Park.

Dunque, la Fresh Kills rappresenta l’esempio concreto di come sia possibile trasformare delle discariche in luoghi in cui a farla da padrone c’è il rispetto per la natura. In generale c’è da dire che la trasformazione delle discariche è un vero e proprio obbligo di fronte al quale la nostra società non può sottrarsi ancora a lungo.

Fresh Kills Landfill parco cittadino. Per questo motivo, l’esempio della deve fare scuola . Infatti un luogo che per più di 50 anni è stato simbolo internazionale del degrado sta per essere convertito in un