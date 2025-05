Il panorama politico tedesco si trova di fronte a una sfida storica. Nonostante l’elezione di Friedrich Merz alla Cancelleria, avvenuta solo al secondo scrutinio, il Paese si trova in una condizione di profonda instabilità. Merz, esponente della Cdu, incarna una destra democristiana che durante gli anni di Angela Merkel era rimasta in ombra, ma che oggi tenta di riaffermarsi in un contesto segnato da un generale spostamento a destra. Tuttavia, il quadro è reso ancora più complesso dalla presenza ingombrante di Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra che, forte di sondaggi favorevoli, sfrutta ogni passo falso della grande coalizione rosso-nera per consolidare il proprio consenso.

La grande coalizione, formata da Cdu e Spd, mostra crepe evidenti ancora prima di iniziare formalmente il proprio lavoro. La capacità di tenere insieme interessi divergenti, di fronte a una società polarizzata, rappresenta una sfida titanica. E mentre i due partiti storici tentano di salvaguardare l’ormai fragile feticcio della stabilità, AfD continua a guadagnare terreno tra un elettorato sempre più sfiduciato.

La lunga giornata di tensione al Bundestag

Il 6 maggio, il Bundestag ha vissuto una delle sue giornate più tese e imbarazzanti. Quella che doveva essere una semplice formalità, l’elezione di Friedrich Merz alla Cancelleria, si è poi trasformata in un thriller politico. Al primo scrutinio, Merz non ha ottenuto i voti necessari, fermandosi a 310 su 630 deputati. Un colpo senza precedenti nella storia politica della Germania postbellica, che ha gettato un’ombra sulla capacità della nuova coalizione di governo di reggere alla prova dei fatti.

Solo grazie a una complessa e rocambolesca trattativa tra i capigruppo parlamentari e all’appoggio dei Verdi e della Linke, due partiti di opposizione antifascista, si è potuti procedere al secondo voto. Qui Merz ha finalmente incassato 325 sì, diventando ufficialmente cancelliere. Tuttavia, il danno d’immagine era ormai fatto: la Borsa di Francoforte ha reagito con forti cali, segnalando l’ansia dei mercati per l’instabilità tedesca.

Il simbolismo della crisi

Il risultato del secondo voto che ha portato alla conferma di Friedrich Merz alla Cancelleria ha lasciato dietro di sé non solo uno shock politico, ma anche un segnale simbolico devastante. La Germania, percepita per decenni come un gigante di stabilità, è oggi un gigante con i piedi d’argilla. L’immagine di Merz rappresenta plasticamente lo stato di salute della politica tedesca: debole, frammentata, incapace di dare risposte chiare a una società in rapido cambiamento.

Non è un caso che, in questo contesto, Alice Weidel, leader di AfD, sia stata l’unica a mostrarsi sorridente. Pur non avendo partecipato ai negoziati che hanno permesso il secondo scrutinio, ha capitalizzato l’incertezza altrui, rafforzando la narrazione di un establishment in crisi e incapace di garantire ciò che promette: stabilità, coerenza e leadership.







Un programma fragile e contraddittorio

Il programma di governo varato dalla nuova coalizione appare già logoro prima ancora di essere attuato. Si tratta di un documento che cerca di accontentare tutti: molto spazio al riarmo e allo sviluppo industriale, poco per la transizione ecologica e le politiche di redistribuzione sociale. Il timore di perdere ulteriormente consensi ha spinto Cdu e Spd a evitare decisioni coraggiose, preferendo un compromesso grigio che rischia di scontentare entrambe le basi elettorali.

All’interno dei due partiti, infatti, non mancano le proteste: troppi compromessi, troppe concessioni al partner di governo, troppe rinunce alle proprie convinzioni storiche. Il rischio, concreto, è che la nuova Grosse Koalition si riveli incapace di imprimere un reale cambiamento di rotta, proprio mentre la Germania avrebbe bisogno di ridefinire il proprio ruolo in Europa e nel mondo.

Le sfide internazionali e le crepe interne

Il nuovo governo si troverà a navigare in uno degli scenari internazionali più complicati degli ultimi decenni. Tra crisi geopolitiche, instabilità economica e la necessità di ridefinire i rapporti con gli altri partner europei, Berlino ha di fronte a sé un percorso accidentato. Eppure, ad affrontarlo sarà una classe politica logorata, priva di originalità e in costante perdita di consenso.

La figura di Friedrich Merz alla Cancelleria è emblematica di questo stato di cose: un uomo politico che cerca di riportare la destra democristiana al centro della scena, ma che deve fare i conti con un avversario interno – AfD – capace di attrarre sempre più elettori grazie a una retorica aggressiva e a una comunicazione efficace.

Un futuro incerto per il cancelliere più fragile della storia

Alla fine della giornata, Friedrich Merz ha giurato davanti alla presidente del Bundestag, Julia Klöckner, e ha pronunciato il suo discorso di insediamento: «Renderemo possibile una Germania migliore», ha promesso. Persino Angela Merkel, la “nemica storica”, gli ha inviato un messaggio di auguri. Ma il sapore della vittoria è amaro: Merz passerà alla storia come il primo cancelliere della Germania moderna a essere bocciato al primo turno.

Questa circostanza non è solo un episodio curioso, ma un indizio preoccupante dei futuri scivoloni che potrebbero attendere il governo. I due grandi partiti storici, Spd e Cdu, hanno sempre fatto leva sulla continuità per mantenere il potere, ma oggi questa strategia sembra non funzionare più. L’elettorato chiede risposte concrete, non solo promesse di stabilità. E il primo inciampo di Friedrich Merz alla Cancelleria è un presagio di quanto sarà difficile mantenere unito il Paese in una stagione segnata da tensioni, sfide e una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Lucrezia Agliani