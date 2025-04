Dall’invenzione della stampa in poi le guerre si sono combattute su due fronti, uno militare e uno mediatico. Vincere sul primo senza il secondo significa divenire crudeli oppressori. Sul secondo senza il primo, eroici, ma sconfitti, partigiani di una giusta causa.

A combattere sul fronte mediatico sono da una parte i governi e i loro propagandisti dall’altra gli intellettuali (giornalisti, scrittori, filosofi, influencer) e più recentemente la coscienza comune formata da migliaia di singoli post sui social network.

Il conflitto Russo-Ucraino e quello Israelo-Palestinese permettono di osservare alcune delle tattiche utilizzate sul fronte mediatico dalle forze coinvolte e la reazione dell’Occidente a queste ultime.

Eufemismi in tempo di guerra

Molte delle strategie e dei termini ancora oggi utilizzati sul fronte mediatico, sono stati coniati o perfezionati durante la Guerra al Terrorismo di George W. Bush all’indomani dell’11 settembre 2001. Ogni forza coinvolta in un conflitto, inventa e/o utilizza certi termini piuttosto che altri per far riferimento alle azioni che compie e alle proprie ragioni. Questi termini sono l’arma più basilare dei governi sul fronte mediatico e gli intellettuali possono scegliere se ripeterli e legittimarli o ignorarli e confutarli.

Il governo e i media russi hanno a lungo evitato di riferirsi all’invasione dell’Ucraina come guerra, preferendo il termine operazione militare speciale. I media occidentali, allineatisi al tempo della Guerra al Terrorismo con la terminologia governativa, sembravano aver imparato a guardarsi da questo genere di trappola retorica e fin in dal principio dell’attacco Russo hanno tradotto la terminologia putiniana in guerra o invasione.

Quella che pareva essere una comune presa di coscienza del mondo occidentale delle tattiche mediatiche utilizzate dai governi in guerra si è, però, presto dimostrata un nuovo allineamento tra i media e i rispettivi governi. Riferendosi al conflitto a Gaza, gran parte degli intellettuali hanno ripetuto e utilizzato i termini proposti dal governo israeliano. Israele è costantemente chiamato lo Stato ebraico, ci si riferisce al suo esercito come IDF o Israel Defence Force, in una conclamata tradizione occidentale si fa riferimento all’uccisione di civili come danni collaterali.

L’Occidente ha considerato quella Russa un’illegale violazione del diritto internazionale e come tale è stata trattata dai suoi media. Quella israeliana, un caso di legittima difesa e i suoi intellettuali si sono, in larga parte, adattati.

I media e la lotta al terrorismo

Un altro dei rimasugli lasciati dalla Guerra al Terrorismo è stato il modo in cui i media occidentali osservano e raccontano la guerra.

Raccontare una guerra in cui uno stato combatte un’organizzazione militare definita terroristica ha significato, per gli intellettuali occidentali, trasformare le complessità della realtà, in una infantile favola, in cui la coalizione del bene (noi) combatte e sconfigge il crudele drago che opprime e terrorizza (i terroristi). Dall’11 settembre in poi, terrorista divenne sinonimo di cattivo per eccellenza.

All’indomani dell’attacco russo, i media occidentali hanno tentato di applicarvi le semplificazioni utilizzate durante la Guerra al Terrorismo (buoni contro cattivi). Il successo di questo tentativo fu solo parziale. La trasformazione di Putin in una sorta di leader terrorista sembra essere riuscita, da presidente di una quasi democrazia, è divenuto un crudelissimo zar. E in quanto rappresentate del male, una vittoria dell’Ucraina non avrebbe potuto significare la semplice difesa della sua autonomia politica, ma anche un cambiamento di regime in Russia.

Dove la semplificazione bene-male, nel raccontare la guerra, ha fallito, è invece nei confronti della popolazione. Mentre la guerra al terrorismo riuscì a ridurre tutte le popolazioni arabe, anche quelle non coinvolte e l’Islam, a un focolaio di terroristi che odiano l’Occidente; l’odierna narrazione non ha voluto o non è riuscita a trasformare la popolazione russa in una massa indistinta di cattivi, la cui uccisione è, se non pienamente legittimata, quanto meno giustificata e tollerata.

Il conflitto Israelo-Palestinese è invece una situazione del tutto simile a quella generata dall’11 settembre. Un paese occidentale (Israele) è colpito dall’attacco di un’organizzazione militare, formalmente riconosciuta come terroristica (Hamas), indirizzato contro civili. L’utilizzo delle medesime strategie sul fronte mediatico da parte israeliana è di conseguenza quasi scontata, eppure sembra essersi verificato un cortocircuito.

La narrazione che vedeva le popolazioni arabe come massa indistinta e pericolosa, era da una parte già stata digerita e refutata; dall’altra, essa era stata resa possibile dalla lontananza tra l’opinione pubblica occidentale e i popoli che abitano il Medio Oriente. Gran parte delle informazioni che si ricevevano erano filtrate dai media che combattevano al fianco dei rispettivi governi.

La capillare diffusione di internet ha avuto come conseguenza che l’opinione pubblica si formi non più esclusivamente tramite i media tradizionali, ma anche, o soprattutto, per la via dei social che hanno notevolmente ridotto la distanza tra palestinesi e occidentali. Così, mentre i media tradizionali hanno, generalmente, portato avanti una campagna di semplificazione del conflitto a lotta bene/male, e di riduzione degli abitanti di Gaza a massa indistinta e potenzialmente pericolosa; foto, video e testimonianze postate direttamente dai civili coinvolti hanno contrastato questa narrazione.

Israele e la guerra dei paradossi

Il paradosso del terrorismo

Non esiste una definizione globalmente accettata di terrorismo e ogni tentativo di evocarne una finisce, quasi inevitabilmente, con il comprendervi atti e comportamenti tenuti dagli Stati stessi (uso della paura o della violenza come strumento per perseguire fini politici); o comprendervi partigiani che hanno dovuto combattere guerre asimmetriche contro i propri oppressori (organizzando attentati, nascondendosi tra la popolazione civile, ecc.)

Essere definiti terroristi ha, invece, un preciso significato, vuol dire essere non umani. Significa non vedersi riconosciuta una qualche caratteristica che rende gli esseri umani ciò che sono. Tutto, ogni crudeltà, ogni violazione del diritto internazionale, è, perciò, permessa contro i terroristi. Nel rimuovere l’umanità dai propri avversari, gli Stati contemporanei si sono sentiti giustificati nel compiere atti tanto terribili, da cancellare ogni significativa separazione morale tra sé e il nemico terrorista.

Il paradosso degli scudi umani

L’elevatissimo numero di vittime civili nel conflitto Israelo-Palestinese è stato spiegato dai combattenti israeliani del fronte mediatico con l’idea che Hamas usi degli scudi umani, che cioè nasconda le proprie basi operative in strutture civili e ospedaliere. Di conseguenza, l’esercito israeliano sarebbe giustificato nel colpire tali strutture.

Un pericoloso assassino è in fuga, deve essere assolutamente fermato o finirebbe con l’uccidere ancora, ma trova rifugio in un palazzo. Come dovrebbe comportarsi la polizia?

Un cecchino potrebbe eliminarlo da una finestra e quasi nessuno avrebbe da ridire. Si potrebbe irrompere nell’appartamento in cui si nasconde e sparare a casaccio uccidendo il killer e la famiglia che vi abitava. Molti meno sarebbero d’accordo, ma si può supporre che l’assassino sia tanto pericoloso da giustificare il sacrificio di alcuni innocenti pur di eliminarlo. La polizia potrebbe, infine, bombardare l’edificio e demolirlo, uccidendo tutti i condomini, o potrebbe radere al suolo l’intero quartiere per assicurarsi che l’assassino non abbia via di fuga. A chi potrebbe andar bene una simile soluzione?

Israele nella sua lotta ad Hamas, non solo non ha fornito credibili prove dell’utilizzo di strutture ospedaliere come basi operative, ma ha anche ucciso un numero di civili almeno 40 volte più grande di quello che i miliziani palestinesi assassinarono il 7 ottobre. Ha propagato terrore, morte e distruzione a un livello irraggiungibile per l’organizzazione che sostiene di voler sconfiggere per liberare la popolazione di Gaza.

Condanni Putin? Condanni Hamas?

In un clima di lotta tra bene e male, chiunque non si schieri senza se e senza ma con il bene sta automaticamente con il male.

Chi, cioè, non si limiti a condannare il nemico, ma cerchi di comprenderne le motivazioni, non necessariamente per giustificarne le azioni, è isolato e tacciato di tradimento. La più famosa vittima di questa caccia alle streghe è stato il professor Alessandro Orsini, accusato di non essere abbastanza schierato dalla parte del bene, dell’Ucraina, e di conseguenza di essere filo-putiniano, cioè parte delle armate del male.

Nel caso israeliano, l’incentivo a schierarsi da una parte e condannare l’altra è ancora più evidente. Gran parte degli interventi critici delle azioni israeliane, specialmente nell’immediatezza del 7 ottobre, iniziavano con la domanda lei condanna Hamas? o con l’affermazione io condanno Hamas.

Cosa significa condannare Hamas? Chiaramente ben pochi giustificano quanto accaduto a ottobre, ma condannare Hamas come prerequisito per partecipare alla discussione, significa schierarsi e far divenire, implicitamente, il massacro israeliano a Gaza, una crudeltà commessa dai buoni per la causa del bene; quello di Hamas, uno perpetrato dai cattivi per la causa del male.

Non lasciando, così, spazio per l’idea che Hamas sia il prodotto di decenni di occupazione, di violenza, di tentativi falliti di trovare un punto di collaborazione pacifica tra la popolazione palestinese e quella israeliana, e non un gruppo di spietati antisemiti spuntato dal niente. O all’idea che il governo Netanyahu, stia sfruttando l’attuale crisi per rimanere al potere, che parte delle forze che lo sostengono stiano cercando di espandere ancora una volta i confini dello stato israeliano, sterminando e costringendo alla fuga gli abitanti di Gaza.

Quanto vale la vita di un palestinese?

Il recente bombardamento russo di Sumy ha causato 34 vittime, due delle quali bambini. La notizia ha immediatamente conquistato l’attenzione dei media Occidentali e scatenato, giusta, indignazione nell’opinione pubblica.

L’idea che la morte di due bambini palestinesi possa ricevere la stessa attenzione da parte dei media tradizionali è quasi risibile. Paragonare il numero di bambini ucraini uccisi dalle bombe russe a quello dei bambini palestinesi da armi israeliane è chiaramente di pessimo gusto, ma la sproporzione tra questo numero e il grado di attenzione dedicato alle uccisioni è terrificante.

Come si diceva, la riduzione delle popolazioni arabe, tra queste i palestinesi, a massa indistinta, comporta che la morte di singoli individui, siano essi uomini, donne o bambini sia insignificante. Due bambini gazawi uccisi da un bombardamento o da colpi di fucile sono, per il fronte mediatico Occidentale, pioggia nell’oceano.

From the river to the sea, من المية للمية

Slava Ukraïni!, gloria all’Ucraina!, questo slogan delle forze ucraine è stato ripetuto, stampato e fatto divenire una delle principali armi sul fronte mediatico della guerra Russo-Ucraina.

From the river to the sea, dal fiume al mare, questo slogan della resistenza palestinese (non di Hamas) è stato definito antisemita e si è seriamente considerato di proibirlo in diversi paesi europei.

Gli intellettuali occidentali, schierati sul fronte mediatico ucraino, hanno fatto appello al diritto internazionale, ad alti principi di libertà e democrazia, al dovere dell’Occidente di difendere i Paesi più deboli da potenti aggressori. Hanno pianto e denunciato ogni assassinio di civili, per poi guardare a quanto succedeva a Gaza e arruolarsi tra le file di Israele. Hanno denunciato l’utilizzo propagandistico del governo russo di termini eufemistici per riferirsi all’invasione dell’Ucraina, per poi ripetere acriticamente quelli forniti da Netanyahu e dai suoi portavoce. Hanno unito le proprie voci a quelle di coloro che definivano manifestanti e organizzatori pro-Palestina antisemiti ed estremisti. Hanno assecondato i tentativi di trasformare uno degli slogan politici più prolifici della storia recente in una minaccia antisemita.

L’Occidente che si è creduto unito e forte in Ucraina, è morto a Gaza. È morto tra le grida di madri rimaste senza figli. È morto tra le braccia di padri appesantite da corpi mutilati. È morto tra le lacrime di bambini orfani di genitori e futuro. È morto nella sua indifferenza.

Simone Sannai