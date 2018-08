Frosinone, omicidio-suicidio: 65enne spara ai due figli e poi si toglie la vita

Esperia, un piccolo paesino che si erge sui monti Ausoni in provincia di Frosinone, questa mattina ha dovuto far fronte a un caso di omicidio-suicidio.

Quella del paese sembra essere un’estate di fuoco, in quanto già il primo agosto il paese era stato la scena di un crimine consumato a casa della famiglia Teoli. Mario, 30 anni, avrebbe ucciso il padre Antonio di 68 anni colpendolo mortalmente al fegato con un pezzo di vetro per ben sei volte. L’omicidio sarebbe avvenuto per motivi economici. I Ris di Roma stanno ancora lavorando sul caso, ma non hanno avuto il tempo di terminare l’indagine prima che un’altra tragedia si consumasse a pochi metri di distanza.

L’omicidio-suicidio di questa mattina

Gianni Paliotta, un ex ferroviere pensionato di 65 anni, intorno alle sette e trenta del mattino ha prima ucciso i suoi due figli con due colpi di fucile e poi si è tolto la vita con un terzo. Mariano, 25 anni, che lavorava come chimico a Roma e che si trovava a casa per le vacanze estive, e Isabella, 18 anni, affetta da una grave patologia ai reni, dormivano mentre il padre stava mettendo in atto il suo folle gesto.

È stata la moglie a scoprire i resti della tragedia, da cui si è salvata in quanto al momento dell’omicidio-suicidio era uscita per recarsi all’ufficio postale. Dopo il ritrovamento fatto dalla donna, subito sono accorsi nell’abitazione del centro storico in Piazza Consalvo i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo guidati dal capitano Tamara Nicolai e dal tenente Vittorio De Lisa, la polizia, il magistrato del tribunale di Cassino Roberto Bulgarini Nomi e il sindaco Giuseppe Villani.

Le motivazioni legate all’atto dell’uomo restano ignote, ma si pensa che il motivo del suo gesto risieda nel fatto che non avesse accettato la malattia ai reni di cui soffriva da tempo la giovane figlia.

Margaret Petrarca