Mentre l’Europa cerca di consolidare la propria competitività economica attraverso l’innovazione e lo sviluppo delle competenze, l’Italia si ritrova a dover affrontare una delle sue sfide più critiche: la fuga dei talenti dal mondo del lavoro. Secondo i dati del nuovo rapporto “European Workforce Study 2025”, realizzato da Great Place to Work, l’Italia si colloca all’ultimo posto tra i 19 paesi europei analizzati per capacità di trattenere i lavoratori nelle aziende.

Il dato allarmante: 4 italiani su 10 pensano di cambiare lavoro

L’indagine, che ha coinvolto circa 25.000 dipendenti distribuiti in tutta Europa, rivela una situazione preoccupante per il nostro Paese: il 40% dei lavoratori italiani ha dichiarato l’intenzione di cambiare occupazione entro l’anno in corso. Si tratta della percentuale più alta tra tutte le nazioni esaminate. A seguire, con valori lievemente inferiori, si trovano Francia e Polonia (entrambe al 38%), il Portogallo (37%) e l’Irlanda (35%).

Questa statistica non solo rappresenta un segnale di allarme per il mercato del lavoro italiano, ma mostra anche una crisi di fiducia diffusa nei confronti delle aziende e, più in generale, della cultura organizzativa nazionale.

Un clima aziendale che scoraggia la permanenza

Alla base di questa propensione alla mobilità non sembrano esserci unicamente ragioni economiche. I ricercatori di Great Place to Work hanno mostrato come la mancanza di riconoscimento, la scarsa possibilità di crescita professionale e l’assenza di una leadership ispiratrice siano i principali motivi di insoddisfazione. In particolare, molti dipendenti segnalano una carenza di ascolto e di attenzione da parte del management, una mancanza di trasparenza nei processi decisionali e politiche di welfare interne poco inclusive.

Un altro aspetto critico è rappresentato dalla mancanza di equilibrio tra vita privata e professionale: numerosi lavoratori italiani riferiscono di essere sovraccarichi di responsabilità e stress, senza ricevere adeguato supporto dalle strutture aziendali.

Il confronto con il resto d’Europa: dove funziona la retention

Nel panorama europeo, i paesi del Nord si distinguono ancora una volta per l’efficacia delle proprie politiche di fidelizzazione. Nazioni come la Norvegia, la Danimarca e i Paesi Bassi registrano tassi molto più bassi di intenzione a cambiare lavoro, spesso inferiori al 20%. Qui, le imprese investono in maniera significativa sul benessere del dipendente, nella formazione continua e in ambienti di lavoro inclusivi e stimolanti.

La leadership partecipativa, la cultura aziendale orientata al rispetto e al merito, nonché l’attenzione alla conciliazione vita-lavoro sembrano essere gli ingredienti vincenti. Elementi che, in Italia, spesso restano sulla carta o vengono applicati in maniera frammentaria, soprattutto nelle piccole e medie imprese.







Le ripercussioni economiche: una perdita di competitività

Il fenomeno della scarsa fidelizzazione non è solo un problema di risorse umane, ma ha ripercussioni dirette sull’intero sistema economico. La continua rotazione del personale comporta costi elevati in termini di formazione, inserimento e perdita di know-how. Le aziende faticano a consolidare team coesi e competenti, con un impatto negativo sull’innovazione, sulla produttività e sulla qualità dei servizi.

Secondo alcuni economisti, se il trend attuale non verrà invertito, l’Italia rischia di perdere competitività anche nei settori strategici, dove l’attrattività per i talenti è un fattore chiave: si pensi all’ingegneria, all’informatica, alla sanità e al settore manifatturiero avanzato.

Giovani e talenti digitali: i più propensi alla fuga

La fascia d’età più incline a cercare nuove opportunità è quella compresa tra i 25 e i 34 anni, con una percentuale che supera il 50%. In particolare, i professionisti del digitale e dell’innovazione si dichiarano disillusi dal mercato italiano, dove lamentano la scarsa valorizzazione delle competenze, un sistema di promozione opaco e salari non in linea con le aspettative.

Questo segmento di lavoratori, spesso molto richiesto all’estero, rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro del Paese, eppure è anche quello più esposto al rischio di espatrio o di “job hopping” continuo, cioè il passaggio frequente da un’azienda all’altra in cerca di condizioni migliori.

Le risposte delle aziende: tra consapevolezza e ritardi

Alcune realtà imprenditoriali italiane stanno cercando di reagire. Grandi gruppi e multinazionali con sede in Italia hanno avviato programmi strutturati di employee engagement, adottando strumenti di ascolto attivo, promuovendo il lavoro ibrido e investendo nella formazione.

Tuttavia, l’adozione su larga scala di queste pratiche è ancora limitata, in parte a causa della struttura stessa del tessuto produttivo italiano, composto per lo più da PMI, spesso a conduzione familiare, meno reattive al cambiamento e con minori risorse a disposizione.

La sfida per il prossimo futuro sarà quella di diffondere una cultura della retention che non si limiti a contrastare la fuga, ma che punti a creare ambienti lavorativi realmente attrattivi e sostenibili.