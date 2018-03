Come molti ricorderanno, l’11 marzo del 2011, al largo del mare orientale del Giappone si è verificato un terremoto di magnitudo 9.0, seguito da un importante tsunami.

Il terremoto ha causato lo spegnimento di tre dei sei reattori della centrale nucleare presente nella prefettura di Fukushima, mentre l’onda di tsunami generata ha disattivato i motori diesel che avrebbero dovuto raffreddare il nocciolo.

Manteniamo viva l’attenzione, a distanza di sette anni e dopo la morte di 20 mila persone, cercando di capire a che punto siamo.

Fukushima diversa da Chernobyl

Fukushima non è stata una seconda Chernobyl: non c’è stata l’esplosione dello stadio primario che contiene il nocciolo, e la contaminazione ha riguardato “soltanto” l’area dell’impianto e una regione abbastanza circoscritta. Sono state anche contaminate le falde d’acqua dolce ma soprattutto una vasta area dell’Oceano Pacifico.

La Tepco, che gestisce la centrale, è attualmente impegnata nello smaltimento del materiale combustibile nucleare e la messa in sicurezza dei reattori coinvolti nell’incidente.

Di certo si sa che alle persone che abitavano nella “zona rossa”, compresa in un diametro di 20 chilometri attorno al sito, ancora non è concesso tornare nelle loro case perché le radiazioni sono ancora elevate, anche se il governo sta revocando per alcune zone l’ordine di evacuazione.

Solo i robot possono lavorare

Mentre all’interno della centrale l’azienda vorrebbe riattivare l’unico reattore che non ha subito danni, i robot che vi lavorano (gli unici che possono sopportare un simile carico di radiazioni) hanno rilevato un livello di emissioni pari a 530 sievert l’ora.

Per capirci meglio: secondo l’Istituto giapponese di Scienze Radiologiche bastano 6 sievert/ora per causare la morte di una persona ma l’esposizione a 1 sievert/ora sarebbe già sufficiente per provocare impotenza, perdita dei capelli e cataratte.

Gli stessi robot, che per inciso sono della ditta italiana Hibot, a malapena riescono a sopportare l’imponente carico radioattivo.

Terra e mare contaminati

Il rapporto di Greenpeace pubblicato a marzo 2018, dice che le radiazioni sono 100 volte superiori alla norma e i due villaggi di Litote e Namie evacuati nel 2011, benché bonificati, mostrerebbero ancora livelli ben superiori alla soglia di 1 sievert. Sono numerosi i gruppi ambientalisti che si oppongono alle decisioni del governo che vuole a tutti i costi riportare alla normalità il territorio.









Un aspetto della gravità delle radiazioni nella zona è dato dai macachi giapponesi studiati per anni dal veterinario giapponese Shin-ichi Hayama.

I macachi nati dopo il disastro pesano meno e sono microcefali, cioè hanno teste e cervelli più piccoli, esattamente come i feti esposti alle radiazioni e nati dopo Hiroshima e Nagasaki. Inoltre presentano alti livelli di Cesio nei muscoli e sono anemici, correlazione ritrovata nei bambini di Chernobyl.

L’altro grave danno del disastro di Fukushima è stato il versamento di acque contaminate in mare. Infatti sia le acque utilizzate per raffreddare i reattori sia quelle risalite dopo le piogge, si sono caricate di materiale radioattivo, soprattutto Cesio, e confluite in mare. Per ovviare a questo problema la Tepco ha congelato il terreno attorno alla centrale per formare dei muri di ghiaccio, strategia che non sembra essere andata a buon fine.

Una relazione dello studioso di radiochimica marina Ken Buesseler afferma che la quantità di Cesio presente nelle acque al largo della costa dell’America settentrionale è sei volte superiore rispetto alla sua introduzione causata dai primi esperimenti nucleari in mare, pratica ormai abolita dal 1963.

Si può pescare

Una ricerca condotta da diverse università giapponesi dice però che il pesce pescato al largo delle coste del Giappone sè commestibile.

Di fatto secondo i funzionari delle prefetture dal 2015 non sono stati rinvenuti frutti di mare con radiazioni superiori agli standard giapponesi, per cui nel marzo 2017 l’area di pesca è stata portata a un raggio di 10 chilometri dalla centrale nucleare rispetto ai 20 iniziali.

Il 28 febbraio 110 kg di pesce fresco destinato alla preparazione di sushi e sashimi per 12 ristoranti giapponesi è stato consegnato in Thailandia, primo paese a ricevere un carico proveniente dal Giappone.

Le autorità governative spingono per una pronta risoluzione di tutta la vicenda ma l’unico scenario possibile è quello che vede la centrale nucleare completamente in sicurezza. Le previsioni dicono che nel 2019 si deciderà come rimuovere il combustibile fuso nei reattori, e non prima del 2021 si potrà operare sul materiale più pericoloso.

Siamo ancora in alto mare, per di più radioattivo.

Alessandro Desogus