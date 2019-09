Fukushima, soluzione spaventosa: l’acqua radioattiva sarà versata nel pacifico

Fukushima, soluzione spaventosa – Un milione di tonnellate d’acqua contaminata finiranno in mare. Le autorità giapponesi non hanno un’idea alternativa. Nuova emergenza che spaventa l’intero pianeta.

Fukushima , soluzione spaventosa; alla fine è arrivata la temuta conferma. La società Tokyo Electric Power, che gestisce la centrale nucleare giapponese di Fukushima, gravemente danneggiata dal sisma e poi da uno tsunami, nel marzo del 2011, sverserà nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata utilizzata per raffreddare i nuclei di combustibile fuso ancora nei reattori. A darne notizia è stato il ministro dell’Ambiente Yoshiaki Harada, sottolineando che si tratta dell’unica opzione possibile.

I serbatoi costruiti non saranno più in gr ado di contenere la minaccia

Per far fronte all’emergenza la Tepco aveva installato migliaia di serbatoi, all’interno dei quali, per anni, si era provveduto ad immagazzinare l’acqua tossica. Lo spazio a disposizione, a 8 anni di distanza dal disastro, è praticamente finito e, del liquido ormai altamente radioattivo, nessuno sembra sapere cosa farne. E non si parla certo di un quantitativo ridotto, ma di 1 milione di tonnellate d’acqua contaminata che a breve saranno riversate nell’oceano. Al problema hanno cercato di trovare una soluzione esperti provenienti da tutto il mondo, ma alla fine questa è stata la decisione, che preoccupa e che inevitabilmente causerà un disastro ecologico che non ha precedenti nella storia dell’uomo.









Related Posts

Cosa ne pensano gli esperti

Le autorità avevano di recente fatto il punto della situazione, convocando al tavolo anche un nutrito numero di esperti provenienti da 22 Paesi (tra cui anche ingegneri della Corea del Sud e degli Stati Uniti), ma il problema si è rivelato insormontabile. A seconda del tipo di combustibile utilizzato nel reattore, evidenziano infatti alcuni esperti, la radioattività dei rifiuti prodotti può durare centinaia o persino migliaia di anni, costruire ancora dei serbatoi non è un’idea sostenibile nel tempo, come non non lo è neppure l’idea di svuotare l’acqua contaminata nell’Oceano.

Koichiro Matsumoto, direttore della cooperazione internazionale al Ministero degli Esteri giapponese

“Il Giappone continuerà a fornire informazioni alla comunità internazionale sulla situazione di Fukushima”.

Andrea Cremonesi