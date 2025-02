Secondo fonti libanesi, alcuni jet israeliani hanno sorvolato Beirut a bassa quota durante i funerali di due figure di spicco di Hezbollah, Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine. Le circostanze che hanno portato a questo sorvolo rimangono ancora oggetto di discussione tra esperti di difesa e autorità politiche, ma il gesto ha avuto un forte impatto psicologico e simbolico sulla popolazione libanese e sulla comunità internazionale.

L’omicidio dei leader di Hezbollah

La morte di Hassan Nasrallah, storica guida del movimento sciita di Hezbollah, insieme a quella del suo successore Hashem Safieddine, ha segnato un punto di non ritorno nelle relazioni tra Israele e Libano. Le uccisioni, attribuite a operazioni israeliane, hanno intensificato le tensioni nella regione, aumentando le preoccupazioni per una possibile escalation del conflitto tra i due paesi.

Il sorvolo dei jet israeliani

I media di Stato libanesi hanno riportato che i jet israeliani hanno sorvolato la capitale Beirut proprio durante i funerali, un atto che potrebbe essere interpretato come una provocazione o un messaggio politico. Sorvolare una città simbolo come Beirut in un momento di grande dolore nazionale non solo ha scatenato polemiche ma ha anche sollevato interrogativi riguardo alla volontà di Israele di continuare a destabilizzare la regione.

Le immagini aeree, che mostrano il passaggio di jet israeliani sopra la capitale libanese, hanno rafforzato la percezione di una guerra psicologica in corso. I governi libanesi e i media hanno denunciato questo atto come una violazione della sovranità libanese, mettendo in evidenza le difficoltà nella gestione delle relazioni tra i due paesi confinanti.

Le reazioni

Le potenze occidentali, pur condannando l’atto, non hanno preso una posizione chiara e diretta riguardo alla natura provocatoria del sorvolo. Molti osservatori internazionali hanno sollevato interrogativi sulla risposta di Hezbollah e sulla possibilità di un ulteriore inasprimento delle tensioni geopolitiche. D’altro canto, alcuni analisti hanno suggerito che l’azione israeliana potrebbe essere stata una mossa strategica per intimidire Hezbollah e altri gruppi di resistenza in Libano e in tutta la regione.







La strategia di difesa israeliana

La strategia militare di Israele ha spesso implicato azioni come il sorvolo di aree ritenute di interesse strategico. I sorvoli a bassa quota, specialmente durante eventi significativi come i funerali di un leader, sono considerati un metodo di intimidazione o di dimostrazione di forza. Sebbene Israele abbia giustificato alcune delle sue azioni come parte della difesa nazionale contro minacce dirette, tali atti sono spesso percepiti come un chiaro segnale di sfida alle autorità locali e un tentativo di instillare paura nella popolazione civile.

Le dinamiche interne in Libano

In Libano, la morte di Nasrallah e Safieddine ha colpito profondamente il paese, segnando un punto di rottura con la presenza storica di Hezbollah. Tuttavia, il Libano si trova in una situazione politica fragile, diviso tra diverse fazioni interne e con una forte influenza di potenze straniere. Le risposte alla morte dei due leader, così come alla provocazione aerea israeliana, riflettono la difficoltà del paese nel gestire una politica estera coerente in un contesto regionale così complesso.

Nonostante le difficoltà interne, Hezbollah continua a mantenere una grande influenza sul piano militare e politico, con molti libanesi che considerano il movimento come un simbolo di resistenza contro l’aggressione israeliana. In un contesto del genere, ogni gesto israeliano, come il sorvolo di Beirut, alimenta il risentimento e la polarizzazione della società libanese, oltre ad incrementare le speranze di vendetta da parte di Hezbollah.

Le circostanze che hanno portato a questo atto di intimidazione israeliano potrebbero avere conseguenze durature sulla stabilità regionale. Gli esperti temono che i continui attacchi e provocazioni possano portare a un’escalation di violenze tra i gruppi di Hezbollah e le forze israeliane, con impatti non solo per il Libano ma per tutta l’area del Medio Oriente. Le operazioni israeliane, pur essendo mirate a colpire obiettivi strategici, rischiano di alimentare un ciclo di violenza che potrebbe essere difficile da interrompere.

Inoltre, gli sviluppi potrebbero influire sulla politica interna libanese e sul ruolo di Hezbollah nelle future elezioni e negoziati. Con l’intervento di potenze globali che monitorano da vicino gli sviluppi, è possibile che si cerchi una mediazione diplomatica per evitare un conflitto su larga scala. Tuttavia, la situazione resta estremamente volatile, e nessuna soluzione a lungo termine sembra essere all’orizzonte.

Vincenzo Ciervo