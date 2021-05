Le funzioni degli spermatozoi: non solo fertilizzare l’uovo

La notizia che arriva dall’Università di Adelaide la potremmo intitolare “Le mille funzioni dello sperma”.

Non saranno davvero mille ma la ricerca pubblicata su Communications Biology dimostra che le funzioni degli spermatozoi non si limitano al solo fecondare l’uovo.

Piccolo ripasso dell’apparato riproduttivo maschile: ci sono gli spermatozoi prodotti nei testicoli e c’è il liquido seminale prodotto da prostata e vescicole seminali. Tramite i dotti deferenti gli spermatozoi si uniscono al liquido seminale e vanno a formare lo sperma.

Finora si pensava che l’unico compito dello spermatozoo fosse portare informazione genetica all’uovo da fecondare.

Si sapeva già che in qualche modo lo sperma maschile “convince” la partner ad accettare la gravidanza, intervenendo per esempio sulla sua risposta immunitaria, ma si pensava che quel compito fosse svolto esclusivamente dal liquido seminale.

Ora i ricercatori guidati dalla professoressa Sarah Robertson hanno dimostrato che gli spermatozoi emettono un segnale che convince la partner a lasciar fecondare l’uovo e che influenzano la risposta immunitaria della partner.

Per farlo hanno utilizzato un metodo empirico che a noi profani sembra tanto ovvio da chiederci come nessuno ci abbia pensato prima: hanno confrontato cosa succedeva quando dei topi femmina si accoppiavano con partner che avevano subito vasectomia, rispetto all’accoppiamento con maschi non sterilizzati.

Probabilmente saprete cos’è la vasectomia, si tratta di un metodo anticoncezionale permanente sui soggetti maschi che funziona interrompendo i dotti deferenti, dunque gli spermatozoi non vanno più ad unirsi al liquido seminale.

I ricercatori hanno riscontrato che nell’utero delle femmine che erano state in contatto con i maschi intatti c’era stata una più robusta modificazione dei geni che influenzano la risposta immunitaria.

In seguito i risultati sono stati confermati in vitro, osservando l’interazione degli spermatozoi con cellule uovo in cultura i ricercatori hanno potuto confermare che gli spermatozoi erano responsabili dei cambiamenti.

Scoprire che le funzioni degli spermatozoi vanno ben oltre il concepimento significa che non dobbiamo preoccuparci della qualità dello sperma solo in relazione alla riuscita della fecondazione, ma anche in relazione a problemi della gravidanza come ripetuti aborti spontanei, preeclampsia, nascite premature e morte del feto.

