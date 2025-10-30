Dopo un quadriennio di continua espansione del fenomeno, il 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta nella lunga battaglia contro i furti in casa. I dati provvisori relativi al primo semestre dell’anno, diffusi dall’Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, mostrano infatti un lieve ma significativo calo: 61.555 episodi denunciati, pari a un decremento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una flessione che, se confermata nei mesi successivi, segnerebbe la prima inversione di tendenza dopo anni di costante aumento.

Una discesa dopo quattro anni di crescita

La riduzione registrata nel 2025 appare tanto più rilevante se confrontata con il percorso recente. Dal 2021 al 2024, i furti in abitazione hanno conosciuto un incremento progressivo e costante, riavvicinandosi ai livelli pre-pandemici. Nel 2024, secondo le rilevazioni ufficiali, i casi denunciati erano stati 155.590, in aumento del 5,4% sull’anno precedente. A questi si aggiungono 1.891 rapine in abitazione, anch’esse in crescita (+1,8% rispetto al 2023).

Questa tendenza, spiegano gli esperti, è il risultato di un ritorno alla piena mobilità sociale e lavorativa dopo il periodo di restrizioni legato al Covid-19. Con la fine dello “stare a casa” forzato, le abitazioni sono tornate ad essere spesso vuote durante la giornata, aumentando le opportunità per i ladri. Ma i numeri del 2025 sembrano suggerire che le strategie di prevenzione, la maggiore consapevolezza dei cittadini e l’evoluzione delle tecnologie di sicurezza stiano cominciando a produrre risultati tangibili.

Un problema che ha toccato milioni di italiani

Dietro le cifre aggregate si nasconde un’esperienza di insicurezza vissuta in prima persona da una porzione molto ampia della popolazione. Secondo il quarto Rapporto Censis-Verisure, presentato a Roma, circa 14 milioni e mezzo di italiani – il 28,6% della popolazione – hanno subito almeno un furto in casa nel corso della loro vita. A questi si aggiungono altri otto milioni di persone che hanno sperimentato un tentativo di effrazione, poi fallito.

In altre parole, quasi un cittadino su due ha dovuto confrontarsi, direttamente o indirettamente, con la violazione della propria sfera privata. Un fenomeno che non si limita ai danni materiali, ma che incide profondamente sul senso di sicurezza individuale e collettiva.

La paura che resta dietro la porta

Il furto in casa, osservano i sociologi del Censis, rappresenta uno degli eventi criminali con il maggiore impatto psicologico. La violazione dello spazio domestico – percepito come rifugio, luogo protetto e intimo – lascia spesso un senso di vulnerabilità che persiste anche dopo la sostituzione della serratura o la riparazione di porte e finestre danneggiate.

Molti cittadini riferiscono di aver cambiato abitudini quotidiane dopo un episodio del genere: c’è chi installa sistemi d’allarme, chi limita le assenze serali, chi lascia luci accese per simulare la presenza in casa. Una sorta di “cultura della precauzione” che, pur comprensibile, riflette la fragilità della percezione di sicurezza nel contesto urbano e suburbano italiano.

Le regioni più colpite e quelle più virtuose

Il Nord Italia registra tradizionalmente il maggior numero di furti in valore assoluto, ma il rischio relativo cresce nelle aree periferiche e nei piccoli centri del Centro e del Sud, dove i controlli sono meno capillari e la presenza delle forze dell’ordine più diradata.

Le città metropolitane, in particolare Milano, Torino e Bologna, continuano a figurare tra i territori più esposti, ma l’andamento recente mostra anche un incremento nei comuni di cintura e nelle aree residenziali di nuova espansione, dove spesso la sorveglianza condominiale o la rete di vicinato non sono ancora consolidate.

L’evoluzione del crimine e le nuove tecniche di intrusione

Gli esperti della sicurezza segnalano che il furto in abitazione è diventato un reato sempre più “tecnologico”. I ladri moderni utilizzano strumenti elettronici per neutralizzare gli allarmi o decodificare i segnali di chiusura centralizzata delle serrature smart. Parallelamente, cresce il fenomeno delle bande itineranti, gruppi organizzati che operano in modo seriale spostandosi da una regione all’altra, con strategie rapide e mirate.

A fronte di queste nuove modalità operative, anche la difesa domestica si è evoluta. Sistemi di videosorveglianza collegati a centrali operative, sensori intelligenti e applicazioni di controllo remoto sono oggi presenti in un numero crescente di abitazioni. Verisure, azienda partner del Censis nell’elaborazione del Rapporto, spiega come negli ultimi anni la domanda di dispositivi integrati sia aumentata in modo esponenziale, segno di una maggiore attenzione preventiva da parte dei cittadini.







La risposta istituzionale: più prevenzione e collaborazione

Negli ultimi due anni, il Ministero dell’Interno ha potenziato le unità specializzate nella prevenzione dei reati predatori e avviato campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto agli anziani, più vulnerabili alle truffe e ai furti in appartamento.

Parallelamente, la collaborazione tra pubblico e privato ha favorito la diffusione di strumenti di allerta rapida: reti di quartiere, gruppi di messaggistica condivisi e piattaforme digitali che consentono di segnalare movimenti sospetti in tempo reale. Un modello di “sicurezza partecipata” che, pur non sostituendo l’azione delle autorità, contribuisce a rendere il territorio più attento e reattivo.

La percezione sociale della sicurezza

Secondo le indagini demoscopiche incluse nel Rapporto, oltre il 60% degli italiani teme di subire un furto in casa.

Gli studiosi ribadiscono come la copertura mediatica degli episodi di cronaca nera – spesso concentrata su casi particolarmente violenti o spettacolari – amplifichi la sensazione di pericolo, generando una spirale di sfiducia che talvolta porta a un vero e proprio isolamento sociale. L’insicurezza percepita, insomma, è anche un problema culturale e comunicativo, non solo criminale.

L’impatto economico e assicurativo

Le compagnie assicurative registrano ogni anno migliaia di richieste di risarcimento per beni sottratti o danneggiati, con un valore medio per sinistro che oscilla tra i 1.500 e i 3.000 euro. Tuttavia, molte famiglie italiane non dispongono di una copertura assicurativa adeguata: solo una minoranza di proprietari – circa il 35% secondo le stime del Censis – ha stipulato una polizza contro i furti.

L’assenza di protezione finanziaria fa sì che, per molti, le perdite subite restino integralmente a carico dei danneggiati, aggravando il senso di ingiustizia e di vulnerabilità. Anche per questo motivo, le istituzioni e le associazioni dei consumatori sollecitano da tempo incentivi fiscali per la messa in sicurezza delle abitazioni e per l’acquisto di dispositivi antifurto di nuova generazione.

Il miglioramento osservato nel 2025, pur ancora parziale, invita a una riflessione più ampia: la sicurezza delle case italiane non dipende solo dall’efficienza delle forze dell’ordine, ma anche dal comportamento dei cittadini. La prevenzione passa attraverso piccoli gesti quotidiani – chiudere bene le finestre, non pubblicare sui social l’assenza da casa, installare sistemi di allarme affidabili – che contribuiscono a ridurre i rischi concreti.

Patricia Iori