La Terra non è mai stata un sistema immobile. Nel corso della sua lunga storia geologica, il pianeta ha attraversato profonde trasformazioni climatiche capaci di alterare continenti, oceani e perfino l’equilibrio fisico dell’intero globo. Una delle fasi più decisive avvenne tra circa 20 mila e 8 mila anni fa, nel periodo che segnò la conclusione dell’ultima era glaciale. In quell’epoca il progressivo aumento delle temperature provocò la fusione dei ghiacci che ricoprivano vaste aree dell’emisfero settentrionale, generando conseguenze molto più estese di quanto si pensasse fino a oggi.

Un recente studio realizzato dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l’Università di Salisburgo e l’Università di Bologna, ha infatti dimostrato che lo scioglimento dei ghiacci non determinò soltanto l’innalzamento del livello dei mari, ma contribuì anche a modificare la posizione dell’asse di rotazione terrestre. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Communications Earth & Environment, aggiunge nuovi elementi alla comprensione dei delicati equilibri che regolano il sistema Terra e mette in evidenza quanto il clima sia strettamente connesso alla dinamica del pianeta.

Il legame tra masse glaciali e rotazione terrestre

Per comprendere il fenomeno è necessario partire da un principio fisico fondamentale: la distribuzione delle masse sulla superficie terrestre influenza il comportamento rotazionale del pianeta. Durante l’ultima glaciazione enormi quantità d’acqua erano intrappolate sotto forma di ghiaccio, soprattutto nelle regioni settentrionali del Nord America e dell’Europa. Quelle immense calotte esercitavano un peso enorme sulla crosta terrestre, comprimendola lentamente.

Con il progressivo riscaldamento climatico avvenuto alla fine dell’era glaciale, parte di quei ghiacci iniziò a sciogliersi. L’acqua precedentemente immagazzinata venne redistribuita negli oceani, alterando l’equilibrio delle masse terrestri. Questo spostamento influenzò la posizione dell’asse di rotazione della Terra, cioè la linea immaginaria attorno alla quale il pianeta compie il suo movimento giornaliero.

Gli studiosi hanno ricostruito questo processo grazie a sofisticati modelli geofisici e all’analisi di dati relativi ai movimenti della crosta terrestre e alle variazioni del livello marino nel passato. I risultati mostrano che il cosiddetto “true polar wander”, ossia il lento spostamento dell’intero involucro esterno terrestre rispetto all’asse di rotazione, sarebbe stato significativamente influenzato dalla deglaciazione.

Un innalzamento del mare tutt’altro che uniforme

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca riguarda la distribuzione disomogenea dell’aumento del livello del mare. Spesso si tende a immaginare l’innalzamento delle acque come un fenomeno uniforme, capace di interessare ogni regione del pianeta allo stesso modo. In realtà la situazione è molto più complessa.

Quando enormi masse di ghiaccio si sciolgono, non si verifica soltanto un aumento globale dell’acqua oceanica. Cambiano anche la gravità terrestre, la deformazione della crosta e la distribuzione stessa delle masse oceaniche. Di conseguenza alcune aree sperimentano incrementi del livello marino più marcati rispetto ad altre.

Lo studio mostra come lo spostamento dell’asse terrestre abbia contribuito proprio a questa distribuzione irregolare. In alcune regioni il mare salì più rapidamente, mentre in altre l’aumento fu relativamente contenuto. Ciò dipese dall’interazione tra diversi fattori: la risposta elastica della litosfera, il riequilibrio gravitazionale e la nuova configurazione rotazionale del pianeta.

Queste dinamiche, apparentemente lontane nel tempo, rappresentano oggi un elemento chiave anche per comprendere gli effetti del cambiamento climatico contemporaneo.

Il rimbalzo della crosta terrestre

La fine dell’ultima glaciazione provocò inoltre un fenomeno noto come “rimbalzo isostatico”. Durante l’era glaciale il peso delle calotte aveva schiacciato verso il basso vaste porzioni della crosta terrestre. Quando il ghiaccio iniziò a sciogliersi, la pressione diminuì progressivamente e il terreno cominciò a risollevarsi.

Questo processo è ancora in corso in alcune aree del pianeta. In regioni come la Scandinavia o il Canada settentrionale il suolo continua tuttora a sollevarsi di alcuni millimetri all’anno, a testimonianza del fatto che la Terra sta ancora reagendo agli effetti della deglaciazione avvenuta migliaia di anni fa.

Il rimbalzo isostatico non rappresenta soltanto una curiosità geologica. Esso modifica la conformazione delle coste, influenza i sistemi idrografici e contribuisce alle variazioni relative del livello del mare. In alcune zone il sollevamento del terreno può addirittura compensare parzialmente l’aumento delle acque oceaniche.

Secondo gli autori della ricerca, proprio l’interazione tra il rimbalzo della crosta, la redistribuzione delle masse e la variazione dell’asse terrestre avrebbe avuto un ruolo centrale nella configurazione attuale degli oceani.

La ricerca dell’INGV e delle università coinvolte offre una prospettiva innovativa sulla relazione tra clima e geodinamica. Per lungo tempo i cambiamenti climatici del passato sono stati studiati principalmente in termini atmosferici e oceanografici.

Gli scienziati hanno analizzato dati paleoclimatici e geologici per ricostruire la sequenza degli eventi avvenuti durante la deglaciazione. Attraverso simulazioni numeriche avanzate è stato possibile osservare in che modo la perdita di massa delle calotte glaciali abbia alterato il momento d’inerzia terrestre, provocando uno spostamento dell’asse rotazionale.

La Terra, infatti, si comporta in maniera simile a una trottola: quando la distribuzione delle masse cambia, cambia anche il modo in cui il pianeta ruota. Sebbene questi spostamenti avvengano su scale temporali molto lunghe, le loro conseguenze possono essere rilevanti dal punto di vista geologico e climatico.







Il significato per il presente

Sebbene lo studio analizzi eventi avvenuti migliaia di anni fa, le implicazioni per il presente sono particolarmente importanti. Oggi il pianeta sta vivendo una nuova fase di rapido riscaldamento globale dovuto principalmente alle attività umane. Le calotte glaciali della Groenlandia e dell’Antartide stanno perdendo massa a ritmi crescenti, mentre i ghiacciai montani si stanno riducendo in molte regioni del mondo.

Comprendere ciò che accadde alla fine dell’ultima glaciazione aiuta gli scienziati a prevedere meglio gli effetti futuri dello scioglimento dei ghiacci contemporanei. Anche se le condizioni climatiche attuali sono differenti da quelle del passato, i meccanismi fisici che regolano il comportamento della Terra rimangono gli stessi.

Le moderne tecnologie satellitari hanno già mostrato piccoli ma misurabili cambiamenti nella distribuzione delle masse terrestri causati dalla fusione dei ghiacci moderni. Alcuni studi recenti suggeriscono che tali fenomeni stiano influenzando persino la velocità di rotazione del pianeta e la posizione geografica dei poli.

Uno degli aspetti più affascinanti messi in luce dalla ricerca è la straordinaria interconnessione tra i diversi componenti del sistema terrestre. Atmosfera, oceani, ghiacci, crosta e dinamica interna del pianeta non agiscono come compartimenti separati, ma formano un sistema unico in cui ogni cambiamento può generare effetti a catena.

La storia della Terra dimostra che il pianeta è in continua evoluzione e che anche variazioni apparentemente graduali possono produrre effetti enormi nel lungo periodo. La fine dell’ultima era glaciale non cambiò soltanto il clima globale, ma modificò profondamente l’equilibrio fisico della Terra, influenzando oceani, continenti e rotazione planetaria.

La ricerca pubblicata su Communications Earth & Environment offre una nuova chiave di lettura per comprendere questi processi e ricorda quanto il sistema terrestre sia sensibile alle variazioni climatiche. Oggi, mentre il riscaldamento globale accelera la fusione delle calotte glaciali moderne, gli insegnamenti provenienti dal passato assumono un valore ancora più rilevante.