Osaka si prepara ad accogliere nuovamente il mondo con la World Expo del 2025, un evento che promette di essere un laboratorio vivente per l’immaginazione collettiva. Dopo 55 anni dalla sua prima edizione, la città torna protagonista con una nuova edizione della World Expo, cercando di offrire una visione costruttiva in un periodo segnato da instabilità. L’obiettivo dell’evento, come suggerisce lo slogan “verso un futuro migliore per tutti”, è necessario. In un tempo in cui il dialogo globale è spesso minacciato da divisioni geopolitiche, la World Expo rappresenta un’occasione per riconnettere le nazioni intorno a ideali condivisi.

Osaka si prepara al World Expo tra innovazioni e ostacoli

Il sito espositivo sorgerà sull’isola artificiale di Yumeshima, un’area fino a poco tempo fa abbandonata e priva di una destinazione chiara. Questa porzione di terra, strappata al mare e al passato industriale di Osaka, si trasformerà in una vetrina globale dove 150 paesi e regioni presenteranno il meglio delle loro innovazioni culturali e tecnologiche. Il progetto, tanto ambizioso quanto problematico, ha già dovuto affrontare ostacoli significativi, tra cui ritardi nei lavori, carenze di manodopera e un’impennata dei costi.

Ciò nonostante, gli organizzatori puntano su un mix di esperienze immersive e attrazioni futuristiche per catturare l’interesse dei visitatori. Sarà possibile, per esempio, osservare un cuore artificiale pulsante realizzato con cellule staminali, toccare con mano un meteorite proveniente da Marte, o interagire con androidi pensati per vivere in ambienti domestici. Un’installazione particolarmente suggestiva permetterà perfino di visualizzare un’immagine proiettata di come potremmo apparire fra venticinque anni.







Accanto a queste meraviglie tecnologiche, l’Expo non evita i temi più scomodi. Alcuni padiglioni raccontano storie di conflitti e resilienza: la presenza dell’Ucraina si fa notare per un messaggio diretto – “il paese non è in vendita” – mentre la Palestina occupa uno spazio più defilato, con alcune difficoltà logistiche dovute a questioni politiche. La Russia ha invece scelto di non partecipare, una decisione che riflette le tensioni internazionali attuali.

Anche sul fronte interno, il cammino verso l’inaugurazione non è stato semplice. Il numero di biglietti venduti in anticipo è ben al di sotto delle aspettative e l’interesse della popolazione giapponese rimane tiepido. Inoltre, problemi strutturali – come la scoperta di concentrazioni di gas metano e la criticità nella gestione dei trasporti – hanno sollevato ulteriori dubbi sulla riuscita logistica dell’evento.

Nonostante le difficoltà, Osaka punta sulla creatività per attirare l’attenzione del pubblico. Tra le attrazioni più curiose spiccano una versione aggiornata della famosa “lavatrice umana” degli anni ’70, un robot gigante ispirato all’universo Gundam, il sushi su nastro trasportatore più lungo al mondo e una serie di statue di Hello Kitty reinterpretata come diverse specie di alghe.

In un paese che ama profondamente i suoi personaggi mascotte, grande successo sta riscuotendo Myaku-Myaku, una creatura bizzarra e colorata inizialmente criticata ma ormai adottata come simbolo dell’evento.

Un angolo di Giappone per immaginare il futuro condiviso

Dal punto di vista architettonico, uno degli elementi più affascinanti sarà il grande anello pedonale in legno che abbraccia l’intero sito. Questo “skywalk” resistente ai terremoti, costruito con tecniche tradizionali giapponesi, si propone come rifugio ombreggiato nei mesi estivi più caldi e rappresenta un ponte ideale tra passato e futuro.

A dirigere la visione complessiva del progetto c’è l’architetto Sou Fujimoto, che vede nell’Expo un’opportunità rara per promuovere la cooperazione internazionale in un’epoca di forte instabilità. Secondo lui, l’importanza dell’evento non sta solo nelle strutture temporanee o nelle tecnologie esposte, ma nel valore simbolico di tante nazioni che si riuniscono per riflettere collettivamente sul domani.

Tuttavia, il futuro dell’area dopo l’evento solleva perplessità. Le strutture saranno smantellate a fine anno per lasciare spazio al primo casinò del Giappone, alimentando il dibattito su quanto durerà realmente l’impatto dell’Expo. Se da un lato l’obiettivo di costruire ponti tra le culture è nobile, dall’altro la rapida trasformazione del sito rischia di ridurre tutto a un esperimento effimero.

L’Expo 2025 di Osaka rappresenta un tentativo coraggioso di raccontare un mondo che, pur diviso, cerca ancora spazi di dialogo e speranza. Se sarà riuscito o meno, lo diranno i numeri e le sensazioni dei milioni di visitatori attesi. Ma almeno per sei mesi, un angolo di Giappone proverà a immaginare un futuro condiviso.

Elena Caccioppoli