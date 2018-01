Il direttore d’orchestra e compositore italiano Gabriele Ciampi ha ricevuto una nuova soddisfazione professionale: sarà a New York tra i giurati chiamati ad assegnare i Grammy Awards per il 2018, per la 60esima edizione degli stessi, prevista per il 28 gennaio.









Non è la prima volta che il talento nostrano riceve gratifiche ed apprezzamenti negli Stati Uniti: nel 2015, addirittura, Michelle Obama era arrivata a scrivergli un biglietto per dirgli quanto aveva gradito il suo cd e quanto fosse appassionata della sua musica, il tutto in vista del concerto delle “Vacanze alla Casa Bianca 2015“, in occasione del quale il maestro romano aveva diretto la George Washington University Chamber Orchestra.

Inoltre, nel 2012 David Osborne, il pianista della Casa Bianca, aveva suonato per gli Obama due brani di Ciampi, “Neve” e “Piano Concerto n. 1“.









Ciampi, del resto, vive a Los Angeles dal 2012, dove ha studiato alla Ucla.

Oggi l’artista italiano si ritrova invece a partire alla volta della Grande Mela per decidere in merito all’assegnazione di un premio (ricomprendente varie categorie) che viene generalmente riconosciuto come l’equivalente dell’Oscar per il settore musicale, tra i principali riconoscimenti relativi alla musica negli USA, assieme ai Billboard Awards ed agli American Music Awards.









Il compositore e direttore d’orchestra si è detto felicissimo per questo nuovo, importante traguardo, dato anche il lungo e pesante processo di selezione che gli è toccato affrontare per raggiungerlo.

Verrebbe tristemente da constatare che si tratta dell’ennesimo caso di fuga di talenti dal Belpaese; Ciampi, tuttavia, non la pensa affatto così:

Io mi considero un cervello in prestito, non in fuga. Sono orgoglioso di essere italiano e spero di tornare qui. Quello che sto facendo è una parentesi, un arricchimento, ma il mio sogno è quello di tornare e dare un contributo al mio Paese”.

Difatti, anche durante la preparazione per questa nuova, intensa esperienza, Ciampi non manca di tornare con la mente al suo Paese natio:

Sarebbe bello poter utilizzare il sistema della giuria dei Grammy anche per i nostri oscar della musica e quindi anche per Sanremo. (…) Claudio Baglioni sta facendo un grande lavoro, perché con l’eliminazione delle cover si torna al Sanremo di una volta. Mi auguro che sia l’inizio di un cambiamento che potrà riguardare anche la giuria e i criteri di selezione dei brani, perché ultimamente si è un po’ persa la qualità della musica italiana a favore dello spettacolo“.

Lidia Fontanella