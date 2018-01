La Hbo ha finalmente dato l’annuncio definitivo: gli ultimi episodi di Game of Thrones andranno in onda il prossimo anno.









Dovranno passare ancora un’estate e poi un altro inverno prima di poter tornare a seguire le vicende e le trame delle casate protagoniste di Game of Thrones. Quella del 2019 non è di certo una data inaspettata. Solo ora però è arrivata la conferma ufficiale dalla Hbo. Il network statunitense ha annunciato in un comunicato ufficiale la messa in onda dei sei episodi dell’ultima e attesissima stagione di Game of Thrones.

Le riprese sono iniziate lo scorso ottobre e andranno avanti fino alla metà del 2018. Verranno filmati diversi finali per evitare che spoiler dal set o dalla produzione finiscano in rete.









Sono stati comunicati anche i nomi dei registi dell’ottava stagione. Saranno i creatori della serie David Benioff e D. B. Weiss, David Nutter e Miguel Sapochnik. Benioff e Weiss sono anche gli autori insieme a Bryan Cogman e Dave Hill.

Dove eravamo rimasti?

La settima stagione si era conclusa con l’episodio The dragon and the wolf. Una stagione ricca di avvenimenti, quella appena vista: la Barriera crollata, il drago – nonmorto, l’unione tra Daenerys e Jon Snow.









Sansa e Arya si sono ritrovate e, insieme, le Lady di Grande Inverno sono riuscite a liberarsi di Ditocorto con un colpo di scena perfettamente riuscito. Cersei, in dolce attesa, è rimasta sola e abbandonata da tutti, anche Jamie se n’è andato. Theon è riuscito a ritrovare il coraggio, mentre Bran è sempre più padrone di se stesso e delle sue visioni. Intanto gli Estranei avanzano, sono sempre di più e sempre più forti.

Indubbiamente la nuova stagione avrà proiettate su di sé le grandi aspettative dei fan. Si dovranno tirare le somme di una storia a dir poco articolata della quale è davvero difficile immaginare un epilogo.

L’omaggio della Royal Mail

Dal 23 gennaio sarà messa in commercio una serie di francobolli dedicati ai protagonisti di Game of Thrones. Un omaggio da parte della Gran Bretagna per sottolineare “l’importante contributo” che il Paese ha dato alla serie, interpretata per la maggior parte proprio da attrici e attori britannici.

I personaggi rappresentati sui francobolli del valore di 65 pence ognuno saranno in tutto dieci. Altri cinque raffigureranno invece il Trono di spade, il Re della notte, i metalupi, i draghi e i giganti.

Chiara Alla