La settimana scorsa, esattamente l’8 marzo, Trump ha radunato alcuni rappresentanti dell’industria videoludica e critici di videogiochi per mostrargli un montaggio di scene ritenute violente. Questo incontro, apparso a dir poco sconclusionato e mal organizzato, aveva l’obiettivo di rafforzare l’idea che i videogiochi siano una delle cause della violenza negli USA. Per rispondere alle gratuite accuse di Trump, Games for Change, un gruppo no-profit che si occupa di attivismo sociale in ambito tecnologico, ha pubblicato su YouTube un montaggio che evidenzia la bellezza che si può trovare nei videogiochi.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, prima di tutto, sulle motivazioni di questo incontro a porte chiuse. Il problema della violenza e delle sparatorie negli Stati Uniti ha radici antiche, e non sembra destinata a diminuire. Anzi, anche alla luce dei più clamorosi episodi come quello di Parkland a inizio 2018 e quelli di Sutherland Springs e Las Vegas a fine 2017, il sito Gun Archive ha calcolato che in America c’è un incidente con armi da fuoco nove giorni su dieci.

Alla luce delle continue pressioni pubbliche, Trump ha deciso di affrontare l’argomento cavalcando l’onda dell’equazione videogiochi-violenza, tanto cara alla stampa sensazionalista. Con l’obiettivo, ovviamente, di sviare l’attenzione pubblica da quello che è il vero problema: la facilità con cui si può ottenere una pistola negli USA. La posizione dei rappresentanti dell’industria videoludica è rimasta stabile, con un’enfasi sul fatto che nessuno studio ha finora evidenziato un rapporto causale tra videogiochi e violenza,

Tuttavia, Brent Bozell, presidente del Media Resarch Council, ha avanzato l'ipotesi che i videogiochi dovrebbero essere regolamentati allo stesso modo del tabacco e degli alcolici. Un pericolo lontano, pare, visto quanto dichiarato dalla Entertainment Software Association alla fine dell'incontro: "Abbiamo accolto con piacere l'opportunità di incontrare il Presidente (…) Abbiamo discusso dei numerosi studi scientifici che dimostrano l'assenza di connessione tra i videogiochi e la violenza (…) Apprezziamo l'approccio comprensivo e ricettivo alla del Presidente alla discussione".









I videogiochi sono molto più che violenza gratuita.

Così la pensano sicuramente tutti i videogiocatori e non solo. Così la pensa Games for Change, che ha voluto rispondere alla provocazione di Trump selezionando una serie di scene rappresentative della bellezza dei videogiochi. Il video, che potete guardare qui sotto, include immagini provenienti da Journey, Monument Valley, Shadow of the Colossus e molti altri.

Non è un caso che la scelta di Games for Change sia ricaduta su titoli come Journey e Monument Valley. Entrambi sono perfetti esempi di quella corrente che vorrebbe i videogiochi equiparati ad opere d’arte vere e proprie. Non solo, entrambi i titoli sono a loro modo sovversivi rispetto all’idea di videogioco che voleva far passare Trump in questo incontro.

Journey ci mette nei panni di un viandante del deserto il cui obiettivo è raggiungere una montagna, possibilmente con l’aiuto di altri giocatori incontrati sul proprio cammino. Il gioco non include tutorial e le meccaniche sono spiegate solo tramite input visivi. Il gameplay è focalizzato sull’esplorazione e sul superamento di ostacoli e non presenta alcuna forma di combattimento.

Monument Valley è stato uno dei primi titoli di successo per smartphone ed ha sorpreso tutti per la sua capacità di assorbire i giocatori in un universo alternativo. Questo aspetto è enfatizzato non soltanto da uno stile visivo ispirato alle stampe giapponesi e alla scultura minimalista, ma anche da un game design che usa in modo creativo la spazialità e i colori.

La presenza di Shadow of the Colossus è rappresentativa della capacità di porre i giocatori di fronte a scenari e avversari imponenti; creando, in questo modo, situazioni di gioco tanto potenti da generare forti emozioni nel giocatore, simile al concetto di sublime in ambito letterario. Ancora di più, forse, Shadow of the Colossus è stato uno dei primi titoli a mostrarci paesaggi tanto verosimili quanto stupendi da vedere.

Susanna Pollack, presidente di Games for Change, ha voluto sottolineare come l’idea di questo video sia nata dalla volontà di mostrare al mondo che nei videogiochi ci sono tante altre cose da mettere in evidenza, oltre alla violenza. Pollack ha poi spiegato che, se da una parte l’esposizione raggiunta dai videogiochi è un fatto positivo, dall’altro quest’ultimi tendono a ricadere in quello spettro tra il bianco e nero in cui si dibatte continuamente se possano essere positivi o negativi. La verità è, molto semplicemente, che i videogiochi, come tutte le forme di entertainment, offrono una gamma di esperienze talmente vasta da non permettere generalizzazioni.

Non si può non apprezzare lo sforzo di Games for Change, che con questo video ha dato voce a tutti i videogiocatori del mondo. Nonostante ciò, bisogna anche prendere atto che un video sulla bellezza non farà mai le stesse views di uno sulla violenza. Il secondo avrà sempre un maggiore appeal e una maggiore presa sullo spettatore medio. Resta comunque l’importanza di un messaggio positivo indirizzato più alla community di giocatori e creatori di videogiochi, che all’opinione pubblica.

