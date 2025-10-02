Quando Gandhi scrisse a Hitler era il 24 dicembre 1940. Gandhi aveva 71 anni, Hitler 51. La lettera non gli fu mai recapitata, ma risuona oggi come un appello immortale su come la lotta nonviolenta permetta agli esseri umani di liberarsi dalle catene del proprio destino e sconfiggere la natura demoniaca del potere

Quando Gandhi scrisse a Hitler era la vigilia di Natale del 1940. La guerra infuriava da circa due anni, Hitler era all’apice del potere, l’intera Europa era sotto il suo dominio e gli eserciti tedeschi si erano addentrati fin nel cuore della Russia. Eppure Gandhi si rivolge a Hitler chiamandolo “caro amico”, sottolineando fin dall’inizio la volontà di diffondere un insegnamento basato sul rispetto dell’essere umano in quanto tale.

Caro amico, non è una formalità che mi rivolga a voi come un amico. Io non ho nemici. Negli ultimi trentatré anni mi sono premurato che tutta l’umanità fraternizzasse, a prescindere dalla razza, dal colore o dal credo. Spero abbiate il tempo e il desiderio di sapere come reputa le vostre azioni una buona parte dell’umanità che vive seguendo questa dottrina dell’amicizia universale…

COMBATTERE LE IDEE NON LE PERSONE

…Non abbiamo dubbi in merito al coraggio e alla devozione che mostrate alla vostra patria, tantomeno crediamo siate il mostro descritto dai vostri avversari. Tuttavia le vostre opere e le vostre dichiarazioni, e quelle dei vostri amici e ammiratori, non lasciano spazio ad alcun dubbio riguardo alla mostruosità e all’indecenza delle vostre azioni nei confronti della dignità umana, soprattutto secondo il giudizio di uomini come me che credono nell’amicizia universale. Tali sono l’umiliazione della Cecoslovacchia, lo stupro della Polonia e la fagocitazione della Danimarca…

Questo è uno degli aspetti fondamentali della lotta nonviolenta. Non si combattono mai le persone in quanto tali, ma le idee che veicolano. Anche verso il più efferato criminale come Hitler, Gandhi riusciva a mantenere il più grande e sincero rispetto verso la sua vita, in quanto essere umano, senza per questo essere distratto da dire il vero.

LA LOTTA PER I DIRITTI UMANI

…Sono consapevole che la vostra visione della vita consideri tali spoliazioni atti virtuosi, ma fin dall’infanzia ci è stato insegnato di considerarli come atti degradanti per l’umanità. È per questo che non posso augurare al vostro esercito di aver successo. Ad ogni modo la nostra è una posizione particolare. Fronteggiamo l’imperialismo britannico non meno del nazismo. Se c’è una differenza, è nel metodo. Un quinto della razza umana è stato soggiogato dai britannici con dei modi decisamente discutibili. Con la nostra resistenza non intendiamo far del male al popolo britannico. Noi cerchiamo di convertirli, non di sconfiggerli sul campo di battaglia. La nostra è una rivolta disarmata contro il dominio britannico…

L’ELIMINAZIONE DELLA PAURA

…È basato sull’essere consapevoli del fatto che nessun oppressore può riuscire nel suo obiettivo senza una certa dose di collaborazione da parte della vittima, sia essa obbligata o volontaria. I nostri sovrani potranno avere le nostre terre e i nostri corpi, ma non le nostre anime. Avranno quest’ultime solo annientando ogni uomo, donna e bambino dell’India…

Nella Nuova Rivoluzione Umana il mio maestro Daisaku Ikeda racconta di come Gandhi riuscì ad estirpare la paura da cuore del suo popolo, paura che da tempo lo attanagliava. Dice Ikeda

Che cos’è la paura? Non è che l’illusione creata dalla propria mente. I codardi tremano alle ombre che essi stessi creano

Se le autorità britanniche capitolarono di fronte al movimento nonviolento di Gandhi fu proprio grazie al fatto che le persone non si fecero più intimidire. Il 26 novembre 1938, quando i campi di sterminio ancora non esistevano, ma le leggi razziali erano in vigore in Germania da 5 anni, Gandhi fece una dichiarazione che attirò molte critiche riguardo agli ebrei. Sulle pagine del Harijan manifestò tutta la sua solidarietà agli ebrei, suggerendo loro la resistenza civile, ben più importante di un’eventuale dichiarazione di guerra da parte della Francia o dell’America

La violenza freddamente calcolata di Hitler potrebbe anche condurre al generale massacro degli ebrei, come prima risposta a quella dichiarazione di guerra. Ma se la mente degli ebrei fosse pronta al sacrificio volontario, persino il massacro si tramuterebbe in un giorno di ringraziamento…

Quello che Gandhi cercava di trasmettere non era certo lo sprezzo della vita, ma il potenziale infinito racchiuso in uno spirito indomito che non si piega davanti alle ingiustizie.

IL DISARMO INTERIORE

Continua Gandhi scrivendo a Hitler

Se un buon numero di uomini e donne in India, privi di ogni rancore nei confronti dei saccheggiatori, fossero pronti a sacrificare le loro vite anziché sottomettersi, mostrerebbero la strada per la libertà dalla tirannia della violenza. Vi chiedo di credermi quando dico che in India troverete un sorprendente numero di uomini e donne di questo tipo. Si preparano a questo da vent’anni. È da cinquant’anni che proviamo a liberarci dal dominio britannico.

Di nuovo Gandhi ribadisce l’importanza di purificarsi da ogni spinta emotiva come il rancore. L’autocontrollo è la chiave per fare azioni sagge, a differenza del rancore che spinge all’autodistruttività. Nel 1937 Gandhi arrivò ad invitare gli ebrei a pregare per Hitler. Venne molto criticato per questo, eppure credo che le critiche nascessero più da un’incomprensione sul senso della preghiera, intesa anche come emancipazione dal male subito e quindi atto di libertà. Mentre come sottolinea Gandhi nella lettera a Hitler, usare la violenza non fa che ingabbiare le persone, i carnefici diventano a loro volte vittime

…Eravamo alla ricerca del giusto mezzo per combattere la più efficiente violenza al mondo, la quale è rappresentata dal governo britannico. Voi l’avete sfidata. Rimane da vedere qual è la migliore, se quella tedesca o quella britannica. La tecnica della nonviolenza, come ho già detto, non prevede sconfitta. È tutto un “fallo o muori” ma senza uccidere o ferire. In pratica può essere utilizzata senza spendere denaro, e ovviamente senza il contributo della scienza della distruzione che voi avete perfezionato così tanto. Mi meraviglio di come non riusciate a capire che nessuno ne possiede il monopolio. Se non saranno i britannici, di sicuro qualche altra potenza migliorerà il vostro metodo e vi sconfiggerà con la vostra stessa arma.

LA NONVIOLENZA A LIVELLO PRATICO

Gandhi diede un nome alla lotta nonviolenta, la chiamò satyagraha. La parola deriva dal sanscrito satya che significa verità, ciò che è. Mentre agraha ha valore di forza, fermezza. Si tratta, dunque, di aprire lo spazio dove la verità si afferma.

Le azioni nonviolente messe in atto consistevano in

disobbedienza civile non violenta

boicottaggio di prodotti e istituzioni britanniche

promozione del consumo di beni locali (swadeshi)

organizzazione di manifestazioni di massa pacifiche come la marcia del sale

scioperi della fame

Io, perciò, a nome dell’umanità vi chiedo di fermare la guerra. Non perderete nulla se riferirete tutte le questioni della disputa tra voi e la Gran Bretagna a un tribunale internazionale che sceglierete insieme. Vincere la guerra non proverà che eravate nel giusto. Proverà solo che il vostro potere distruttivo era maggiore.

È troppo chiedervi di fare uno sforzo per la pace durante un periodo che potrà pur non significare nulla per voi personalmente, ma che significa molto per i milioni di europei privi di voce ai quali sento invocare la pace, poiché le mie orecchie ascoltano i milioni di persone prive di voce? Avevo intenzione di rivolgere un appello congiunto a voi e al signor Mussolini, il quale ho avuto il privilegio di incontrare quando ero a Roma, in seguito alla mia visita in Inghilterra come delegato di una tavola rotonda. Spero che egli accetti questo invito, anche con i dovuti cambiamenti. Sono, il vostro amico sincero M.K. Gandhi

Mentre scrivo la Global Sumud Flotilla si trova a circa 200 miglia da Gaza, dove si sta commettendo un genocidio.







L’informazione in Italia tiene in piedi un dibattito molto vivo sull’utilità di un’azione umanutaria, di resistenza e disobbedienza civile, come quello della Flotilla che sta portando alla luce il bisogno esistenziale dell’umanità di riconoscere il valore di ogni singola vita e che sta cambiando la Storia.

Come racconta Ikeda nella Nuova Rivoluzione Umana

Se la gente soccombe all’egoismo, cercando soltanto il proprio tornaconto personale, la società cadrà necessariamente in declino. Per farvi un esempio, quando il popolo tedesco si sottomise alla follia del Nazismo di Adolf Hitler, il tragico risultato fu l’invasione dell’Europa e la carneficina che passa sotto il nome di Shoa.

Invece il sacrificio di Gandhi e dei suoi discepoli si concretizzò nell’indipendenza dell’India il 15 agosto del 1947.

La chiave dell’azione nonviolenta è la consapevolezza che la sua efficacia sarà a lungo termine, scriveva Gandhi

Non necessariamente coloro che soffrono vedono i risultati nel corso della loro vita. Devono avere fede che il risultato è certo.

Chi più della Flotilla sta realizzando la lotta nonviolenta di Gandhi anche a costo della vita?

E chi potrebbe oggi scrivere a Netanyahu senza percepirlo un nemico e senza però concedergli nulla?

A Gandhi non bastò etichettare Hitler come mostro, sapeva che non sarebbe cambiato nulla. Oggi stiamo pagando quella nostra superficialità del passato, come pagheremo quella del presente di chi fa iniziare tutto il 7 ottobre. Come dice Ikeda

Può non essere facile riconoscere il potere della cultura, eppure la sua è una forza fondamentale, perché è in grado di trasformare il cuore degli esseri umani. (…) Perché mai fare l’errore di considerare solo la superficie di un corso d’acqua? Le correnti più profonde sono molto più importanti per conoscere la natura di un fiume!

Federica Sozzi