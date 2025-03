Le condizioni critiche del sistema carcerario italiano tornano al centro del dibattito con una mobilitazione nazionale che si è svolta ieri, lunedì 3 marzo. L’evento, promosso dai Garanti territoriali delle persone private della libertà, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul sovraffollamento carcerario e sulle difficili condizioni dei detenuti. Tra le principali richieste dei Garanti dei Detenuti figurano misure per ridurre il numero di reclusi, garantire maggiori diritti e contrastare il crescente numero di suicidi.

Un’emergenza ignorata

Il sistema carcerario italiano è al collasso, soffocato da sovraffollamento, carenza di risorse e burocrazia. La condizione dei detenuti si aggrava ogni giorno di più, con strutture inadeguate a garantire una vita dignitosa e la possibilità di rieducazione. “Nel carcere delle Sughere la situazione sta peggiorando sempre più” denunciano i Garanti dei detenuti di Livorno.

Secondo Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti e portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali, la politica resta in silenzio, mentre la società civile e la magistratura non possono più tollerare condizioni di vita indegne e inumane all’interno degli istituti penitenziari.

L’iniziativa del 3 marzo

Per contrastare questa crisi, la Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale ha indetto e svolto lo scorso 3 marzo una giornata di protesta nazionale. L’obiettivo è quello di sollecitare un intervento immediato da parte delle istituzioni per affrontare l’emergenza carceraria. La mobilitazione vuole coinvolgere non solo garantisti e volontari, ma anche avvocati, magistrati, politici e la società civile in generale, affinché si rompa il silenzio su questa problematica.

Misure richieste per migliorare la situazione

Tra le proposte avanzate dai Garanti dei Detenuti vi è l’approvazione urgente di misure deflattive per ridurre il sovraffollamento. In particolare, si richiede l’introduzione di pene sostitutive per chi deve scontare meno di un anno di carcere e un maggiore accesso alle misure alternative per i detenuti con una pena residua inferiore ai tre anni.

Inoltre, viene sollecitata l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024, che tutela il diritto ai colloqui intimi senza controllo visivo.

L’importanza dei legami affettivi

Un aspetto centrale della protesta riguarda il rafforzamento delle relazioni tra i detenuti e i loro familiari. Già con il decreto carceri approvato a luglio scorso, è stato previsto un aumento delle telefonate e delle videochiamate settimanali e mensili, passando da quattro a sei per tutti, eccetto i condannati per reati ostativi o al 41-bis.







Tuttavia, i Garanti dei Detenuti chiedono che questa possibilità venga ulteriormente ampliata, in particolare per i detenuti stranieri, che spesso si trovano lontani dai propri cari.

Fermare i suicidi in carcere

Un altro problema gravissimo e sistemico è l’aumento dei suicidi nelle carceri italiane. Dall’inizio dell’anno si sono già registrati quindici casi, l’ultimo a Frosinone. La Camera Penale del Piemonte occidentale ha lanciato un appello al governo affinché questa diventi una priorità assoluta.

A Torino, è stato affisso un manifesto nel Palazzo di Giustizia con un messaggio chiaro: “Non c’è più tempo”. La necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni di vita dei detenuti è diventata ormai improrogabile.

Un appello alla collaborazione

Per affrontare queste criticità, il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Avellino ha sottolineato l’importanza di una maggiore collaborazione tra istituzioni come il carcere, l’UEPE, il Tribunale di Sorveglianza, l’ASL e il PRAP.

In questo contesto, viene richiamato l’articolo 27 della Costituzione, che sancisce il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e l’obbligo di promuovere la rieducazione del condannato.

I Garanti dei Detenuti chiedono inoltre un incremento dell’utilizzo dei permessi premio e un riordino del circuito della media sicurezza, con progetti di inclusione socio-lavorativa e attività culturali. “Il carcere restituisce ciò che la società gli offre”, ha dichiarato il Garante, evidenziando la necessità di un impegno collettivo per garantire ai detenuti condizioni di vita più dignitose.

Con la mobilitazione del 3 marzo, i Garanti territoriali hanno voluto riportare la questione carceraria al centro del dibattito pubblico, esortando le istituzioni ad adottare soluzioni concrete e immediate. “Abbiamo il dovere di agire qui e ora”, affermano in un documento congiunto. La società civile è chiamata a superare una visione puramente repressiva del carcere e a farsi promotrice di un sistema penitenziario più equo e rispettoso dei diritti umani.

Lucrezia Agliani