Garum: l’elisir della lunga vita esiste ed è stato scoperto dai romani

Garum, un semplice condimento aggiunto alle pietanze è capace di migliorare le condizioni cerebrali, permettendo una lunga vita serena. Gli antichi romani aggiungevano ad ogni piatto questo ingrediente. Si tratta di una salsa ricavata da interiora di pesce lasciate a macerare insieme a sale e spezie di vario genere per almeno 20 giorni.









Una salsa particolare e dal forte odore. Si impiegava per insaporire il cibo o camuffare la freschezza del piatto servito. Il pesce utilizzato nella la ricetta originale era la Molva Blu. Raro da pescare, risaliva dalla profondità degli abissi solo per riprodursi. La macerazione avveniva in anfore lasciate all’aria aperta senza coperchio. Qui il pesce subiva un processo detto autolisi, ovvero di autodigestione della materia e scissione in parti più piccole, facilmente assimilabili dall’organismo. L’interesse storico per questa salsa ha portato ad una strabiliante scoperta scientifica capace di migliorare la vita, ecco perché.

Un alleato contro le malattie degenerative

Studi scientifici condotti in Francia, negli USA e in Giappone hanno confermato che l’assunzione abituale di questa componente stimola il processo di crescita neuronale, migliorando le performance mentali.





Inoltre previene l’insorgere di patologie neuronali degenerative tra cui l’Alzheimer, il Parkinson, la Demenza senile e il deterioramento dei processi cognitivi. Il Garum è particolarmente indicato anche in casi di stress o stati depressivi. Il composto è capace di riequilibrare le emozioni, ridurre stress, stanchezza e disturbi del sonno. Aumenta la concentrazione e migliora la memorizzazione. Agisce contro ansia e irritabilità. Questo perché la particolare salsa di pesce fornisce aminoacidi e acidi grassi polinsaturi omega 3, con spiccata azione antinfiammatoria. Il complesso antiossidante a base di vitamina E e Selenio protegge le cellule dai radicali liberi.

Come reperire il Garum oggi

Le origini del Garum si perdono nella notte dei tempi. Prima ancora dei romani, questa salsa si trovava nella cucina greca e in generale in quella di tutti i popoli mediterranei ellenizzati.

Ma le straordinarie qualità del garum non permettono di lasciare questa salsa alla storia. Esistono degli integratori a base di garum, reperibili su internet o nelle più fornite farmacie ed erboristerie. Il loro costo è compreso tra i 15 e i 30 €.





Esistono inoltre delle aziende alimentari che tutt’oggi producono salse di pesce ispirate al garum, impiegando pesci come tonno, sgombro e sardine. Il loro sapore si adatta al gusto a cui la cultura odierna è abituata, trovando un legame con la tradizione. Una versione moderna del Garum in Italia è prodotta anche a Matera, dove viene riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale.

Elena Marullo