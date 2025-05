In un annuncio che segna un punto di svolta nella storia della filantropia globale, Bill Gates, cofondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi del mondo, ha dichiarato che nei prossimi vent’anni destinerà la quasi totalità del suo patrimonio personale alla Bill & Melinda Gates Foundation, l’ente benefico da lui creato insieme all’ex moglie Melinda French Gates. Quindi, Gates donerà 200 miliardi di dollari, equivalenti al 99% della sua ricchezza attuale.

La notizia non sorprende del tutto chi da anni segue l’attività del magnate statunitense nell’ambito umanitario, ma le dimensioni dell’impegno e soprattutto la tempistica della chiusura della fondazione hanno colto molti di sorpresa. Gates ha infatti spiegato che la Bill & Melinda Gates Foundation cesserà ogni sua attività operativa il 31 dicembre 2045. Questo termine anticipa di gran lunga quello precedentemente stabilito dallo statuto originario, che prevedeva la chiusura dell’organizzazione a vent’anni dalla morte dello stesso fondatore.

Un cambio di rotta deciso nella filantropia moderna

Questa accelerazione nella distribuzione delle risorse e nella conclusione delle attività rappresenta un cambiamento radicale nell’approccio alla filantropia, tradizionalmente concepita come un impegno perpetuo o, perlomeno, esteso su tempi molto lunghi. Gates ha motivato la scelta sostenendo che il mondo ha bisogno di soluzioni urgenti a problemi pressanti – dalla crisi climatica alle pandemie, dalle disuguaglianze sanitarie alla povertà educativa – e che attendere decenni per erogare i fondi equivarrebbe a sprecare opportunità vitali.

La missione della Gates Foundation

Fondata nel 2000, la Bill & Melinda Gates Foundation è oggi uno degli enti filantropici privati più grandi e influenti al mondo. Con oltre 70 miliardi di dollari già donati in settori che spaziano dalla sanità pubblica all’istruzione, dalla ricerca scientifica all’accesso all’acqua potabile nei Paesi in via di sviluppo, l’organizzazione ha plasmato in modo sostanziale molte delle politiche e delle strategie globali in ambito sociale e sanitario.

La fondazione si è particolarmente distinta per il suo impegno contro malattie endemiche come la malaria, la tubercolosi e la poliomielite, e ha giocato un ruolo di primo piano anche nella risposta globale alla pandemia di COVID-19, finanziando programmi vaccinali e di distribuzione di farmaci nei Paesi più poveri.

Con l’annuncio di un piano di dismissione programmata entro vent’anni, la fondazione dovrà ora affrontare una trasformazione strategica non indifferente: non solo sul piano operativo, ma anche nella ridefinizione delle priorità e delle modalità di intervento.







Una visione del tempo come risorsa limitata

L’intenzione di Bill Gates di anticipare la chiusura della fondazione rivela una concezione del tempo come risorsa strategica e irripetibile. In un’epoca segnata da emergenze che richiedono risposte tempestive e coordinate, procrastinare l’impiego delle risorse, secondo Gates, rappresenterebbe una forma di irresponsabilità.

Questo approccio è in linea con la filosofia del “giving while living”, adottata anche da altri filantropi di rilievo come Warren Buffett – amico e collaboratore di Gates – e Chuck Feeney, il fondatore di Atlantic Philanthropies, che nel 2020 ha chiuso la propria fondazione dopo aver donato più di 8 miliardi di dollari in vita.

A differenza dei tradizionali modelli filantropici, basati su endowment perpetui e su rendite distribuite su tempi indefiniti, Gates preferisce un modello intensivo e a scadenza definita, che consente di massimizzare l’effetto immediato delle donazioni.

Le implicazioni per il settore no-profit globale

L’annuncio di Gates non è privo di conseguenze per l’intero ecosistema della filantropia globale. Se da un lato è evidente la forza di un intervento tanto massiccio e mirato nel breve e medio termine, dall’altro vi è il timore che la chiusura di una delle principali fonti di finanziamento per la cooperazione internazionale lasci un vuoto difficilmente colmabile nel lungo periodo.

Molti esperti del settore si interrogano già su come colmare il gap che si verrà a creare a partire dal 2045. Sarà necessario, probabilmente, che altri grandi attori – sia pubblici sia privati – assumano un ruolo più attivo e strutturato nella gestione delle emergenze sanitarie e sociali a livello globale.

Inoltre, la fondazione dovrà pianificare con estrema cura la transizione, garantendo la sostenibilità dei programmi avviati e preparando le comunità beneficiarie all’autonomia. La rendicontazione dell’impatto, l’adozione di modelli scalabili e la formazione di leadership locali saranno componenti essenziali per una chiusura che non si trasformi in un abbandono.

Melinda French Gates e il ruolo nella governance

Sebbene oggi Bill Gates ricopra formalmente la carica di presidente della fondazione, non si può dimenticare il ruolo cruciale svolto da Melinda French Gates nella costruzione e nella gestione dell’ente filantropico. Dopo il divorzio della coppia, avvenuto nel 2021, i due hanno comunque continuato a collaborare all’interno dell’organizzazione, pur con una divisione più chiara dei compiti e una governance riformulata.

Negli ultimi anni, Melinda ha intrapreso anche un proprio percorso filantropico attraverso il fondo Pivotal Ventures, concentrandosi in particolare su questioni legate all’equità di genere, all’empowerment femminile e all’accesso equo all’istruzione e alla salute. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Melinda nella fase finale della Gates Foundation, ma appare probabile una sua partecipazione attiva nella gestione della transizione.

Patricia Iori