Il conflitto nella Striscia di Gaza ha generato tragiche e sconfortanti conseguenze sulla popolazione, con effetti allarmanti sulla salute pubblica e sull’aspettativa di vita. Secondo un studio, condotto dall’Università della Pennsylvania e pubblicato su The Lancet, nel periodo compreso tra ottobre 2023 e settembre 2024 la speranza di vita media si è ridotta del 46,3%. Ovvero: nel 2023 l’aspettativa di vita era di 75,5 anni. Oggi l’aspettativa di vita è di 40,6 anni. Questo calo rappresenta uno degli effetti più drammatici del conflitto e solleva serie preoccupazioni sul futuro della popolazione.

Il crollo è particolarmente significativo per gli uomini, che vedono un calo del 51,6%, passando da 73,6 a 35,6 anni. Le donne, pur avendo un’aspettativa di vita generalmente più alta, registrano una riduzione del 38,6%. Da 77,4 a 47,5 anni. Gli uomini, spesso più esposti a rischi diretti legati al conflitto, come combattimenti e bombardamenti, vedono la loro aspettativa di vita ridursi maggiormente. Le donne, pur vivendo in condizioni difficili e precarie, tendono a subire conseguenze diverse. Legate alla malnutrizione, alla mancanza di cure mediche adeguate e alle difficoltà sociali.

Tali differenze stanno ad indicare che la guerra ha un impatto differenziale sui vari segmenti della popolazione. In ogni caso, i risultati non sono semplicemente statistici; rappresentano vite umane reali colpite da violenza, perdite e traumi che pervadono il tessuto dell’esistenza quotidiana nella regione.

Il rapporto fornisce quindi un’analisi completa degli impatti della guerra sulla salute pubblica, evidenziando, per l’appunto, come l’aspettativa di vita si sia ridotta di quasi la metà da quando, a partire da ottobre 2023. La ricerca, guidata da Michel Guillot, importante sociologo dell’Università della Pennsylvania, rileva un tema centrale: le profonde e spesso trascurate conseguenze del conflitto armato sulla demografia e sulle metriche della salute pubblica.

Il team di ricerca ha elaborato vari scenari per stimare l’aspettativa di vita in base a diverse ipotesi sui dati di mortalità. Lo scenario centrale si basava sui numeri ufficiali di mortalità riportati dal Ministero della Salute di Gaza, omettendo consapevolmente i conteggi di coloro che sono rimasti dispersi o intrappolati sotto le macerie. Questo approccio ha prodotto una stima di 40,5 anni, che riflette le tristi realtà della violenza e dell’instabilità in corso.

Al contrario, gli scenari alternativi hanno dipinto un quadro più ampio dei potenziali risultati dell’aspettativa di vita. Lo scenario basso, subordinato a informazioni identificative complete per i decessi, ha suggerito un’aspettativa di vita migliorata di 44,4 anni. Al contrario, lo scenario alto, che includeva un conteggio stimato di coloro che erano scomparsi, ha prodotto una stima spaventosa di soli 36,1 anni.

Questa variabilità nelle stime dell’aspettativa di vita evidenzia le sfide affrontate dai ricercatori nel valutare accuratamente il pedaggio del conflitto sulla salute e sulla demografia, in mezzo a incertezza e caos. È fondamentale riconoscere anche i limiti di queste stime. Gli autori dello studio invitano alla cautela nell’interpretazione delle cifre dello scenario centrale, poiché non tiene conto degli individui la cui identità rimane sconosciuta o non verificata.

Inoltre, trascura la moltitudine di effetti indiretti della guerra, come l’accesso inadeguato all’assistenza sanitaria e la prevalenza della malnutrizione, entrambi in grado di esacerbare significativamente i tassi di mortalità e ridurre ulteriormente l’aspettativa di vita. Tali conseguenze indirette sono spesso di vasta portata e possono portare a sofferenze prolungate che vanno oltre gli impatti immediati del conflitto armato.

La ricerca chiarisce che l’aspettativa di vita, e per estensione, la salute pubblica complessiva, è invariabilmente intrecciata con il più ampio panorama socio-politico di una regione. A Gaza, dove le strutture tradizionali della salute e della società sono state sconvolte dalla violenza in corso, le ripercussioni sull’aspettativa di vita servono come un doloroso promemoria dei costi umani che accompagnano la guerra. Il team di ricerca, composto da collaboratori internazionali tra cui professionisti di agenzie sanitarie e istituzioni accademiche, mira a far luce su queste dure realtà e a sostenere risposte politiche efficaci.

Oltre a gettare luce sulla crisi di Gaza, questo studio contribuisce in modo robusto all’attuale corpus di letteratura sui problemi di salute pubblica correlati al conflitto, migliorando la nostra comprensione della demografia in tempo di guerra. Solleva importanti questioni sull’integrità dei dati, le classificazioni delle vittime e le responsabilità etiche di studiosi e professionisti della salute nel documentare e rispondere agli effetti della guerra sui civili.









Questa esplorazione è fondamentale non solo per la comprensione accademica, ma anche per promuovere una maggiore consapevolezza tra i decisori politici, le organizzazioni umanitarie e la cittadinanza globale. Le narrazioni elaborate dalle statistiche possono spesso essere messe da parte nel caos dei cicli di notizie e, come dimostra vividamente questo studio, c’è un’urgente necessità di mettere in primo piano le storie umane che emergono dai dati.

Inoltre, la ricerca incapsulata in The Lancet sottolinea la necessità di un approccio multiforme per affrontare il benessere delle popolazioni che sopportano un conflitto prolungato. Mentre gli interventi umanitari immediati sono fondamentali per alleviare la sofferenza, le strategie a lungo termine devono anche concentrarsi sul ripristino delle infrastrutture sanitarie e sulla garanzia del diritto alla salute in mezzo all’instabilità in corso.

Le intuizioni derivate da questa ricerca possono fungere da appello all’azione, esortando la comunità internazionale a impegnarsi nuovamente nei principi umanitari e a dare priorità alla protezione dei civili nelle zone di conflitto. Mentre l’attenzione globale si sposta in risposta a varie crisi, un’advocacy strutturata basata su una solida ricerca è fondamentale per coltivare una consapevolezza duratura e un dialogo significativo sulla difficile situazione delle popolazioni colpite.

Il calo sconvolgente dell’aspettativa di vita a Gaza serve da duro promemoria della potenziale devastazione provocata dalla guerra, e richiede un impegno collettivo per affrontare e superare tali terribili circostanze. È responsabilità di tutte le parti interessate (governi, ONG, accademici e cittadini) prestare attenzione a queste conclusioni e lavorare per una pace e una ripresa sostenibili, assicurando che il costo umano del conflitto non svanisca dalla memoria.

In definitiva, la ricerca condotta da Michel Guillot e dai suoi collaboratori non solo evidenzia le perdite immediate associate al conflitto armato, ma richiama anche l’attenzione su una crisi più ampia di disparità sanitarie esacerbate dalla violenza. Avvia un dialogo critico sulla resilienza, il ripristino e il ruolo della comunità globale nella salvaguardia della salute e del benessere delle popolazioni alle prese con le conseguenze della guerra.

In un’epoca dominata da titoli e narrazioni sui social media, i risultati di questo studio rappresentano un’opportunità di istruzione, advocacy e cambiamento significativo. Trasformando i dati in approfondimenti fruibili, i ricercatori possono contribuire a una comprensione rivista delle sfide sanitarie globali, assicurando che le vite umane rimangano in prima linea nel discorso sulla pace, l’assistenza sanitaria e i diritti umani.

L’intersezione tra guerra e salute pubblica è più cruciale che mai da esplorare, mentre il mondo continua a confrontarsi con le ripercussioni del conflitto. Raccogliendo spunti da ricerche come questa, la società può impegnarsi per un futuro in cui prevalga la pace, in cui i sistemi sanitari siano resilienti e in cui la sacralità della vita umana sia sostenuta in mezzo alle tumultuose realtà della guerra.

Felicia Bruscino