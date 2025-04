In un contesto già segnato da una catastrofe umanitaria senza precedenti, il Programma Alimentare Mondiale (WFP), l’agenzia delle Nazioni Unite incaricata della lotta alla fame nel mondo, ha lanciato l’ennesimo allarme: le riserve alimentari destinate alla popolazione della Striscia di Gaza si sono completamente esaurite. Infatti, Gaza è allo stremo e la notizia giunge in un momento critico, mentre le ostilità riprendono con intensità e le possibilità di far giungere aiuti internazionali rimangono bloccate da quasi due mesi.

Le cucine comunitarie: un’àncora precaria ora spenta

Fino a pochi giorni fa, le cucine comunitarie sostenute dal WFP rappresentavano una delle poche fonti di sostentamento per centinaia di migliaia di persone. Nonostante riuscissero a raggiungere solamente circa la metà della popolazione e coprissero appena un quarto del fabbisogno calorico quotidiano necessario, questi centri di distribuzione costituivano una risorsa essenziale per la sopravvivenza della popolazione civile.

Le ultime consegne di ingredienti per la preparazione di pasti caldi sono avvenute venerdì, lasciando intendere che i viveri dureranno solo pochi giorni. «Anche se limitati, questi pasti caldi hanno rappresentato un’àncora di salvezza importante per la popolazione», ha dichiarato il WFP in una nota ufficiale, rimarcando l’impossibilità di proseguire il servizio senza ulteriori rifornimenti.

Blocco totale degli aiuti: Gaza isolata dal 2 marzo

Il deterioramento della situazione è legato in modo diretto alla decisione di Israele di bloccare le consegne di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, misura in vigore dallo scorso 2 marzo. Il divieto, imposto in concomitanza con l’inasprirsi delle operazioni militari, ha di fatto tagliato ogni canale ufficiale di approvvigionamento.

Per oltre due settimane, nessun camion umanitario ha potuto attraversare i valichi terrestri, aggravando un’emergenza alimentare già in corso. L’offensiva israeliana, ripresa poco dopo con maggiore intensità, ha ulteriormente ostacolato le operazioni logistiche delle agenzie umanitarie, compromettendo ogni tentativo di risposta tempestiva alla crisi.

Popolazione allo stremo: il collasso del sistema di approvvigionamento

La totale interruzione delle forniture alimentari non ha soltanto fermato le cucine collettive, ma ha anche lasciato migliaia di famiglie senza alcun accesso regolare al cibo. Nei territori densamente popolati della Striscia, le scorte domestiche sono esaurite da tempo e la dipendenza dagli aiuti esterni è ormai assoluta. Il mercato locale, laddove ancora esiste, è svuotato, e i prezzi dei beni di prima necessità sono saliti a livelli proibitivi per la maggior parte degli abitanti.

Le scene che si susseguono nei pochi punti di distribuzione attivi parlano di lunghe file, disperazione e tensione crescente. Bambini denutriti, genitori disperati e condizioni igienico-sanitarie in rapido deterioramento dipingono un quadro drammatico, che richiede interventi immediati e coordinati.







Il WFP lancia un appello urgente alla comunità

Di fronte a uno scenario in continuo peggioramento, il WFP ha chiesto con urgenza l’apertura di corridoi umanitari sicuri e stabili. «Abbiamo bisogno di accesso immediato e senza restrizioni per poter fornire cibo a chi ne ha disperatamente bisogno», ha dichiarato Cindy McCain, direttrice esecutiva dell’agenzia.

L’appello è stato rivolto non solo alle autorità israeliane, ma anche alla comunità internazionale e ai Paesi donatori, affinché esercitino la necessaria pressione diplomatica per ristabilire almeno le condizioni minime per l’operatività umanitaria. Il WFP ha anche ribadito l’importanza di una risposta concertata tra le diverse organizzazioni delle Nazioni Unite e le ONG presenti sul territorio.

Le difficoltà operative delle agenzie umanitarie

Le agenzie umanitarie, incluso il WFP, si trovano a operare in condizioni estremamente complesse e pericolose. Oltre alla mancanza di accesso fisico alle aree più colpite, i bombardamenti continui e l’assenza di garanzie di sicurezza per il personale impediscono qualsiasi forma di intervento stabile.

Molti operatori umanitari sono stati costretti a lasciare il territorio o a ridurre drasticamente le proprie attività. Le strutture di stoccaggio dei viveri, laddove ancora esistono, sono vuote o danneggiate, e le catene di distribuzione si sono spezzate. Anche i centri logistici vicini alla Striscia, come quelli situati in Egitto, stanno affrontando crescenti difficoltà burocratiche e politiche per il transito degli aiuti.

Una crisi annunciata e sistemica

Secondo gli analisti internazionali, la situazione attuale non è solo frutto di contingenze militari, ma rappresenta il culmine di una crisi sistemica che affligge Gaza da anni. Le restrizioni imposte sul territorio, la frammentazione politica interna, la fragilità delle infrastrutture e la dipendenza cronica dagli aiuti hanno creato un contesto altamente vulnerabile, dove ogni escalation bellica può trasformarsi in una catastrofe umanitaria.

Le Nazioni Unite avevano già messo in guardia mesi fa su un possibile collasso del sistema di assistenza a Gaza.

Il silenzio della diplomazia e il peso della responsabilità collettiva

Nonostante la drammaticità della situazione, le risposte diplomatiche si mantengono deboli e frammentate. I principali attori internazionali, pur esprimendo preoccupazione, non sono ancora riusciti a concordare un piano di intervento efficace. Le risoluzioni adottate in sede ONU si scontrano con veti incrociati e interessi divergenti, mentre la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto.

Il WFP, insieme ad altre organizzazioni internazionali, insiste sulla necessità di trattare l’accesso agli aiuti umanitari come questione neutrale e imprescindibile. Ogni ritardo o ostacolo rappresenta, di fatto, una condanna per migliaia di persone già ridotte alla fame.