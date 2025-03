Israele ha deciso di interrompere l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Hamas ha denunciato questa azione come un “crimine di guerra” e un chiaro attacco alle leggi internazionali. Inoltre, durante il secondo giorno del Ramadan, oltre 500 coloni israeliani hanno fatto irruzione nel compound della moschea di al-Aqsa, uno dei luoghi più sacri per i musulmani.

Le accuse internazionali a Israele

Il Qatar, che svolge il ruolo di mediatore tra Israele e Hamas, ha condannato fermamente questa decisione. Il Ministero degli Esteri qatariota ha dichiarato che “l’interruzione degli aiuti umanitari è una violazione diretta dell’accordo di cessate il fuoco e delle convenzioni internazionali sul diritto umanitario”. Inoltre, il Qatar ha accusato Israele di usare il “cibo come arma di guerra”, un’accusa che rafforza il quadro di crescente tensione tra le due fazioni e solleva preoccupazioni sul rispetto del diritto internazionale in un conflitto che ha già causato enormi sofferenze alla popolazione civile.

Gli Stati Uniti, pur esprimendo sostegno a Israele, hanno giustificato la mossa come una risposta al rifiuto di Hamas di accettare il piano per il rilascio degli ostaggi. Brian Hughes, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha sottolineato che il governo degli Stati Uniti sosterrà Israele nelle sue decisioni riguardanti le azioni future, in quanto Hamas ha dimostrato di non essere più disposto a proseguire nei negoziati per un cessate il fuoco. Questo sostegno degli Stati Uniti ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra le organizzazioni internazionali che chiedono il ripristino immediato degli aiuti a Gaza.

La posizione dell’Unione europea

L’Unione europea, attraverso la sua commissaria per la crisi Hadja Lahbib, ha espresso preoccupazione per la decisione di Israele, ribadendo che “gli aiuti umanitari devono continuare senza condizioni”. L’Ue ha anche denunciato il rifiuto di Hamas di estendere l’accordo di cessate il fuoco, un fatto che ha contribuito ulteriormente a complicare la situazione. “È essenziale garantire l’accesso continuo agli aiuti umanitari, in modo da rispondere all’emergenza che colpisce milioni di civili a Gaza”, ha scritto Lahbib, evidenziando la necessità di finanziamenti adeguati per rispondere alla crisi umanitaria che continua a svilupparsi.

In un comunicato ufficiale, il portavoce dell’Unione europea Anwar El Anuni ha condannato la decisione di Israele di bloccare gli aiuti, definendola un atto che “compromette ulteriormente le possibilità di un cessate il fuoco duraturo”. L’Ue ha sottolineato che la comunità internazionale deve agire prontamente per garantire che la popolazione di Gaza riceva l’assistenza necessaria, in conformità con le normative internazionali.







La denuncia di Hamas: “Israele sta usando la fame come strumento di pressione”

Hamas ha accusato il governo israeliano di voler “far morire di fame” i residenti di Gaza. Un portavoce del movimento ha dichiarato che la decisione di interrompere l’ingresso degli aiuti rappresenta una chiara violazione delle leggi internazionali, aggiungendo che “questo è un crimine di guerra, un attacco diretto alla popolazione civile che sta già soffrendo enormemente”. Hamas ha anche fatto appello alla comunità internazionale affinché intervenga con decisione per fermare questa “estrema misura”, definita da molti osservatori come un tentativo di usare la fame come strumento di ricatto.

Inoltre, Hamas ha richiesto che Israele revocasse immediatamente la sua decisione, minacciando di prendere ulteriori misure se gli aiuti non riprendessero. L’ufficio comunicazioni del movimento ha dichiarato che la sospensione degli aiuti è “un’estorsione a basso costo” e un attacco alla popolazione civile che rischia di peggiorare ulteriormente le condizioni di vita nella Striscia di Gaza, già devastata dal conflitto in corso.

L’irruzione dei coloni nella moschea di al-Aqsa

Nel frattempo, la tensione sul campo continua a crescere. Durante il mese di Ramadan, più di 500 coloni israeliani hanno preso d’assalto il compound della moschea di al-Aqsa a Gerusalemme, suscitando ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza e sulla stabilità nella regione. Questo episodio ha alimentato ulteriori polemiche, con Hamas che ha condannato fermamente l’atto come “un attacco alle sacre pratiche islamiche”, mentre le autorità israeliane hanno difeso l’operato dei coloni come parte delle loro pratiche religiose.

L’interruzione degli aiuti umanitari e la violenza crescente sul campo evidenziano una realtà drammatica per i civili palestinesi, mentre le diplomazie internazionali tentano di trovare una soluzione al conflitto. Ma con la sospensione dei colloqui e l’impossibilità di arrivare a un accordo tra le parti, la prospettiva di un cessate il fuoco duraturo sembra sempre più lontana.

Vincenzo Ciervo