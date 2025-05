Dopo le pressioni internazionali, Natanyahu si è visto costretto ad accettare di riaprire le frontiere agli aiuti umanitari a Gaza.

Domenica sera la notizia da Israele della riapertura del canale di approvvigionamenti destinati alla Striscia. Il primo ministro Netanyahu ha dichiarato che Israele permetterà l’ingresso a Gaza di una quantità limitata di aiuti umanitari di base.

Da più di due mesi il blocco degli aiuti

Il 2 marzo scorso Israele aveva bloccato l’accesso a tutti gli aiuti umanitari destinati alla Striscia con la scusa di sottrarre ad Hamas il controllo dei beni destinati ai civili. Per più di due mesi Israele ha negato l’ingresso a Gaza di prodotti indispensabili alla sopravvivenza. Il blocco ha prodotto delle condizioni di carestia e disperazione, testimoniate da numerosi video e rapporti di molte associazioni umanitarie.

A fine aprile il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite aveva dichiarato che tutte le scorte di cibo a disposizione erano state esaurite. Come riportato dal rapporto, i nuovi combattimenti uniti alle frontiere chiuse hanno portato a drammatiche condizioni di fame e malnutrizione in tutta la Striscia, dimostrando la volontà di Israele di usare la carestia come un’arma bellica.

Dal blocco degli aiuti i dati raccolti si sono fatti, se possibile, ancor più raccapriccianti di prima. Oltre il 93% delle bambine e dei bambini di Gaza (circa 930mila) sono a rischio malnutrizione, con un aumento registrato dell’80 percento dall’inizio del blocco. Secondo il rapporto dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) pubblicato qualche giorno fa, 470.000 persone a Gaza stanno soffrendo la fame, raggiungendo la fase 5 di malnutrizione (che nella scala dell’ IPC è la più grave). L’intera popolazione sta vivendo una situazione di insicurezza alimentare acuta, soprattutto a causa dell’interruzione degli approvvigionamenti umanitari. Il dietrofront di Netanyahu sul blocco degli aiuti Nella sera di domenica 18 maggio, Israele ha dichiarato la riapertura delle frontiere per il passaggio di aiuti umanitari essenziali da destinare alla popolazione civile sigillata a Gaza. Dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu il comunicato è che Israele autorizzerà l’ingresso di “una quantità limitata di cibo destinato alla popolazione della Striscia di Gaza per evitare una carestia”. Le ragioni di questo dietrofront da parte di Netanyahu sono legate alla pressione che gli Stati internazionali e le associazioni umanitarie hanno esercitato su Israele affinché si riaprissero i confini. Gli appelli al governo israeliano si sono moltiplicati anche per via della grande offensiva militare lanciata di recente che, come se non si fosse già toccato il fondo, riesce ad aggravare ulteriormente le condizioni della popolazione, isolata in una Striscia ormai completamente distrutta dopo oltre un anno e mezzo di guerra. Per giustificare questa concessione, Netanyahu ha specificato che riaprire le frontiere agli aiuti umanitari è una strategia che consentirebbe a Israele di continuare ad espandere la recente operazione militare. Il premier ha aggiunto che Israele si premurerà affinché Hamas non riesca a prendere il controllo della distribuzione dei beni entrati oggi a Gaza. Questa breve e magra concessione da parte di Israele non permette però alla popolazione devastata di prendere fiato. Si tratta di una minima quantità di cibo e di gasolio per permettere agli ospedali almeno di zoppicare, mentre Israele si allarga e intensifica le operazioni con il piano “Carri di Gedeone”. I negoziati in Qatar Nel frattempo, a Doha in Qatar, si stanno tenendo dei negoziati indiretti tra Israele e Hamas. Lo stesso giorno della dichiarazione della riapertura delle frontiere, il primo ministro Netanyahu ha affermato di essere disponibile a discutere un accordo sulla fine dell’offensiva militare israeliana nella Striscia, in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi, del trasferimento all’estero dei combattenti di Hamas e del disarmo della Striscia di Gaza. Il fronte palestinese ha respinto le ultime due condizioni, ma pare si sia detto disponibile a liberare gli ostaggi israeliani rimasti, a patto che dal governo israeliano arrivi un cessate il fuoco permanente.

Alessia Cancian