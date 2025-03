In un incontro diplomatico svoltosi a Gedda, in Arabia Saudita, una serie di colloqui riservati tra le delegazioni di Ucraina e degli Stati Uniti ha portato alla luce un accordo congiunto che potrebbe segnare l’inizio di una fase di distensione. Il confronto, che ha avuto una durata complessiva di otto ore, ha generato un certo ottimismo, con una dichiarazione ufficiale che ha aperto la porta a una tregua di 30 giorni, seppur provvisoria e soggetta all’approvazione della Russia.

Il fatto che si parli di un possibile cessate il fuoco non è solo significativo per la fine immediata dei combattimenti, ma anche per la prospettiva di un più ampio accordo di pace. Gli Stati Uniti, infatti, hanno garantito il sostegno militare all’Ucraina e la condivisione di intelligence, una decisione che segna una inversione rispetto a quanto deciso in precedenza dal governo di Donald Trump. Tuttavia, la Russia rimane l’elemento cruciale. Sarà infatti Mosca a dover rispondere a questa offerta di tregua.

La palla passa alla Russia

Concludere un accordo richiede un impegno reciproco, e in questo caso la vera sfida risiede nella reazione della Russia. Secondo il segretario di Stato americano, Marco Rubio, la palla ora è nelle mani del presidente Vladimir Putin. Dopo che Ucraina e Stati Uniti hanno preso una decisione positiva, sarà compito della Russia rispondere all’offerta e avviare una fase negoziale che potrebbe condurre a un cessate il fuoco duraturo.

Le dichiarazioni rilasciate dai diplomatici americani sottolineano la necessità che anche Mosca faccia un passo avanti per giungere alla pace. La comunità internazionale attende con ansia una reazione da parte della Russia, mentre un altro elemento rilevante emerge dalle anticipazioni che giungono da fonti diplomatiche: giovedì prossimo è atteso a Mosca un incontro con Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Witkoff, che già aveva avuto colloqui con Putin, potrebbe svolgere un ruolo chiave nel processo negoziale.

L’atteggiamento di Kiev

A Gedda, l’incontro tra le delegazioni ha visto un approccio piuttosto costruttivo da parte ucraina. Andriy Yermak, capo della delegazione e potente consigliere del presidente Zelensky, ha espresso ottimismo durante i colloqui, definendo come prioritarie per l’Ucraina la protezione degli interessi nazionali e la definizione di un piano concreto per fermare la guerra.

Secondo Yermak, la proposta di una tregua non è mai stata così vicina, anche se permangono dubbi su come l’iniziativa verrà recepita da Mosca. Il leader ucraino ha confermato l’impegno del suo paese nel cercare di stabilire una pace duratura, sottolineando come il conflitto causato dall’invasione russa del 2022 non abbia mai avuto una soluzione chiara, ma ora c’è una possibilità concreta di porvi fine. Questo, ovviamente, dipenderà dalla risposta della Russia.







Il diplomazia di Trump

Nel contesto delle trattative, le parole dell’ex presidente Donald Trump hanno avuto un peso non indifferente. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha commentato positivamente l’iniziativa di Kiev di accettare una proposta di cessate il fuoco completo. Il suo ottimismo si rifletteva nel suo desiderio di fermare un conflitto che sta causando perdite umane devastanti. Secondo Trump, una pace immediata sarebbe nel migliore interesse di tutti, ma è evidente che la riuscita del processo dipende dalla volontà politica di Mosca.

Trump ha anche sottolineato l’importanza di coinvolgere Putin in un dialogo diretto, auspicando un incontro con il presidente russo nelle prossime settimane. La diplomazia di Trump si è sempre caratterizzata per l’idea che la pace sia possibile solo se tutte le parti coinvolte sono disposte a negoziare, e questo approccio sembra riproporsi anche nella questione ucraina.

La posizione di Mosca

Nonostante i tentativi di mediazione internazionale, la Russia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’offerta di tregua. Tuttavia, nelle ultime settimane, Mosca ha intensificato i suoi attacchi, tanto che la città di Mosca ha visto i bombardamenti più pesanti dall’inizio del conflitto, con almeno tre morti registrati nella regione. In risposta a questi attacchi, le forze ucraine hanno lanciato una serie di raid aerei contro Mosca, segno che anche senza il supporto americano, l’Ucraina sta cercando di dimostrare le proprie capacità sul campo di battaglia.

Il Ministero della Difesa russo ha confermato che almeno 337 droni ucraini sono stati abbattuti, ma ciò non ha impedito che la situazione rimanesse tesa. Mentre Kiev appare pronta a negoziare, la Russia potrebbe rispondere con una linea dura, complice anche il conflitto di interessi legato al controllo delle risorse minerarie ucraine, che rimane un punto ancora irrisolto nelle trattative tra le due potenze.

Nonostante gli ostacoli, l’accordo di Gedda segna un primo passo positivo verso la risoluzione del conflitto. Tuttavia, il cammino verso una pace duratura è ancora incerto. La diplomazia internazionale, in particolare il ruolo degli Stati Uniti, sarà cruciale per spingere entrambe le parti a sedersi al tavolo delle trattative. Ma la parola finale, come spesso accade in politica internazionale, spetta a Mosca. Il mondo intero osserva con attenzione.

Vincenzo Ciervo