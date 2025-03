Il Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha inaugurato un ambulatorio ginecologico dedicato alle donne con disabilità, un servizio che si distingue per l’approccio personalizzato e inclusivo, fondamentale per rispondere alle specifiche esigenze di un gruppo di pazienti spesso trascurato. L’inaugurazione, avvenuta il 3 marzo, ha avuto una grande rilevanza simbolica, poiché coincidente con l’anniversario della ratifica della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità in Italia. La ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, ha presenziato alla cerimonia, sottolineando l’importanza di questo nuovo servizio che rappresenta un significativo passo verso una maggiore inclusività nel sistema sanitario nazionale.

Un progetto nato dalla sensibilità verso le persone con disabilità

Il Policlinico Gemelli si distingue da tempo per il suo impegno verso la medicina di genere, e questa nuova struttura rappresenta un’ulteriore evoluzione in tale direzione. Durante l’inaugurazione, il direttore generale Marco Elefanti ha ricordato come il Gemelli abbia sempre dato grande valore alla cura delle donne, integrando diverse specializzazioni mediche per affrontare le problematiche legate alla salute femminile.

L’inaugurazione dell’ambulatorio ginecologico per donne con disabilità è il frutto di un lungo processo che ha visto il contributo fondamentale di Giovanni Scambia, la cui recente scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della ginecologia. Grazie alla sua lungimiranza, il Gemelli è riuscito a realizzare un servizio che risponde alle necessità delle donne con disabilità, dando loro l’accesso a cure ginecologiche adeguate e non discriminanti.

Un modello di inclusività e cura personalizzata

Il nuovo ambulatorio è progettato per offrire un approccio multidisciplinare, che tenga conto delle esigenze specifiche delle donne con disabilità, inclusi i casi con patologie complesse. La dottoressa Antonia Testa, Direttrice Ginecologia Ambulatoriale e Preventiva del Policlinico Gemelli, ha evidenziato come l’ambulatorio rappresenti una risposta concreta a una necessità crescente nel settore sanitario: quella di fornire alle donne con disabilità un luogo sicuro in cui affrontare problematiche intime e ginecologiche in un ambiente che sappia rispettare e tutelare la loro dignità. In tale contesto, l’ambulatorio non è solo un luogo di cura, ma anche di ascolto, dove la relazione umana è fondamentale per creare un’atmosfera di fiducia.







Il supporto delle istituzioni e delle associazioni

Alla cerimonia hanno preso parte diverse personalità di rilievo, tra cui il monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, che ha benedetto la nuova struttura. Giuliodori ha sottolineato l’importanza dell’ospedale come luogo di servizio per tutti i malati, e ha lodato la sensibilità mostrata dal Gemelli nell’affrontare temi legati all’inclusività e alla disabilità.

Il Policlinico Gemelli è infatti attivamente coinvolto con numerose associazioni, che collaborano al miglioramento continuo dei servizi offerti, creando un legame stretto con la realtà sociale e rispondendo in maniera concreta ai bisogni delle persone con disabilità.

Un segno di speranza e cambiamento

Il nuovo ambulatorio ginecologico è, quindi, una risorsa fondamentale per tutte le donne con disabilità, ma anche un simbolo di cambiamento nel modo in cui il sistema sanitario si approccia alle esigenze di questa parte della popolazione. In un’epoca in cui la salute e la prevenzione devono essere garantite a tutti senza discriminazioni, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un’assistenza sanitaria più equilibrata e paritaria.

Eugenio Mercuri, direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Gemelli, ha evidenziato che l’ambulatorio è stato creato anche in risposta alle difficoltà che molte donne con disabilità affrontano nell’accesso a servizi sanitari specifici. Questo servizio permette loro di godere di un trattamento ginecologico adeguato, rispettoso e soprattutto accessibile.

La testimonianza delle pazienti

Durante l’inaugurazione, sono intervenute anche alcune testimoni che hanno portato la loro esperienza personale. Sonia Del Vecchio, una giovane donna con atrofia muscolare spinale, ha raccontato come il nuovo ambulatorio rappresenti una grande opportunità per tutte le donne che, come lei, devono affrontare difficoltà quotidiane legate alla disabilità.

Silvia Cutrera, coordinatrice del gruppo Donne Fish, ha parlato dell’importanza di garantire un accesso equo ai servizi sanitari per tutte le donne, senza alcuna discriminazione, e ha sottolineato come l’ambulatorio Gemelli rappresenti un modello da seguire.

L’augurio della ministra Locatelli

Nel suo intervento, la Ministra Alessandra Locatelli ha messo in evidenza come l’inaugurazione di questo ambulatorio non sia solo un’iniziativa di grande valore sanitario, ma un segno tangibile di un cambiamento culturale che deve coinvolgere tutta la società. “Questa è una grande conquista per le donne con disabilità”, ha dichiarato la ministra, “un’iniziativa che ci invita a riflettere sul nostro impegno quotidiano a promuovere una cultura dell’inclusione a tutti i livelli, sia istituzionali che sociali.”

Vincenzo Ciervo