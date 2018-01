Cosa succede quando si partorisce l’ultimo giorno dell’anno? C’è un’elevata possibilità che il nascituro venga al mondo a cavallo tra l’anno vecchio e quello nuovo. Ma cosa succede se a dover nascere non è un bambino solo, ma sono due? Ebbene sì, sembra incredibile ma è accaduto veramente. Una donna ha dato alla luce due bambini in due giorni diversi proprio a causa del Capodanno.

Fratelli gemelli ma con date di nascita diverse

Il doppio lieto evento è avvenuto durante la notte di San Silvestro in California, al Delano Regional Medical Center. Maria Esperanza Flores Rios ha partorito prima un maschietto, Joaquin Jr. Ontiveros il 31 dicembre 2017 alle 23 e 58 e, 16 minuti dopo la mezzanotte, una femminuccia, Aitana de Jesus Ontiveros, che dunque è nata il 1 gennaio 2018. I due, malgrado siano fratelli gemelli, avranno due certificati di nascita con date diverse. E per questo sono gemelli diversi. Sembra davvero surreale come cosa, soprattutto se si pensa che i due hanno condiviso il periodo della gestazione, eppure non condivideranno il compleanno.









L’annuncio della madre

A dare l’annuncio della bella notizia ci ha pensato la madre dei due gemelli, Maria Esperanza Flores Rios, che ha così dichiarato sul suo profilo Tweetter: “Welcome to the world Joaquin Jr. & Aitana de Jesus! The Ontiveros family rang in the new year w/ TWINS. One born in 2017, one in 2018!” (“Benvenuti al mondo Joaquin Jr. e Aitana de Jesus! La famiglia Ontiveros ha festeggiato il nuovo anno con dei gemelli. Uno nato nel 2017, un altro nel 2018!). In realtà, i due neonati sarebbero dovuti venire al mondo intorno al 27 gennaio, però, a causa di alcune complicanze il parto era stato programmato ed anticipato al 10 gennaio. Ma, come spesso succede in casi simili, i due bambini hanno scelto da soli quando nascere e hanno pensato bene di farlo durante la notte di San Silvestro.

Un ottimo inizio per il 2018

Di sicuro, non si poteva sperare in una fine e in un inizio migliori per la fortunata mamma, i cui gemelli diversi stanno bene. La notte di Capodanno è stata particolarmente frenetica anche per l’Italia, in quanto a nascite. Il primo nato dell’anno è stato un maschio, ma non sono mancati anche i fiocchi rosa. Maschio o femmina, uguali o differenti, auguriamo tanta fortuna ai due gemelli diversi e a tutti i nati di Capodanno.

