La ricerca pubblicata lo scorso 20 maggio da BSI group, l’ente nazionale di normazione del Regno Unito, dimostra che in un sondaggio su un campione di 1.293 giovani britannici, il 47% desidera vivere in un mondo senza internet, affermando che un coprifuoco sui social media migliorerebbe le loro vite.

Questo studio dimostra come il rapporto tra uomo-tecnologia stia entrando in crisi. Ma quali possono essere le ragioni che portano i nativi digitali a volersi ribellare al loro stesso spazio digitale?

Le cause della ribellione digitale:

Il burnout digitale: un continuo sovraccarico informativo e il “doom scrolling”, neologismo inglese che indica la tendenza di cercare brutte notizie online, portano inevitabilmente al burnout. È così che l’ansia aumenta e i livelli di concentrazione diminuiscono notevolmente.

La crisi dell’autenticità: questa è scatenata dal confronto tossico che avviene all’interno dei social in relazione alla pressione per la perfezione che i social esercitano su ognuno di noi. Non esiste alcuna connessione tra l’autenticità e un profilo sui social, poiché si è persa l’identità autentica che caratterizza ognuno di noi.

La disconnessione dalle relazioni reali: viviamo in un mondo sempre più iperconnesso, eppure siamo più soli che mai a causa di un impoverimento delle nostre competenze sociali nella vita reale.

La resistenza digitale orientata verso un mondo senza internet

I giovani che adottano tecnologie selettive stanno attuando una resistenza digitale attraverso la strategia del “digital minimalism”, ovvero minimalismo digitale, che ha lo scopo di aiutare le persone a ottimizzare l’uso della tecnologia e a non sentirsi sopraffatti da essa. Il termine “digital minimalist” è stato reso noto nel libro di Cal Newport intitolato “Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World“, dove Newport aiuta il lettore a determinare quali attività apportino valore nelle proprie vite, invitando ad avvicinarsi alla tecnologia con un’intenzione ben precisa di utilizzo. Di fatto, questo approccio dovrebbe ridurre le probabilità di andare incontro a un burnout digitale.







I movimenti culturali di resistenza

Esempi significativi sono il Centre for Humane Technology, fondato da Tristan Harris, ex esperto di etica del design di Google, che ha come obiettivo quello di riallineare la tecnologia agli interessi dell’umanità. Un altro esempio è la comunità NoSurf, una comunità online che ha l’obiettivo di aiutare le persone a ridurre il tempo trascorso online e a vivere una vita meno dipendente dal digitale. Questi sono solo alcuni esempi di gruppi organizzati per il digital detox e per vivere in equilibrio il rapporto tra l’uomo e la tecnologia.

Le conseguenze sociali e culturali

Il fenomeno di resistenza digitale ha già iniziato a produrre effetti tangibili all’interno della società contemporanea. Sul piano generazionale stiamo assistendo a una vera e propria frattura: mentre i millennials abbracciano apertamente la rivoluzione digitale, la Generazione Z dimostra segni sempre più crescenti di scetticismo verso le piattaforme che hanno accompagnato la loro adolescenza.

Oggi i giovani stanno riscoprendo pratiche che vengono considerate obsolete: la lettura su carta sta aumentando del 15% tra i 16-24 anni secondo recenti studi statistici, mentre crescono anche organizzazioni come club del libro e attività all’aperto. Si tratta di tendenze che iniziano a riflettersi anche nel mercato del lavoro, dove sempre più aziende introducono politiche di “diritto alla disconnessione” o momenti privi di tecnologia.

Cosa ne pensano le aziende tech di un mondo senza internet?

Questo cambiamento sta iniziando a essere percepito anche dalle aziende tech. Ad esempio, Meta ha registrato un calo degli utenti attivi giornalieri nel 2022, per la prima volta assistiamo a questo tipo di declino, mentre le applicazioni orientate sul benessere digitale (Freedom e Moment, per citarne due) hanno registrato un aumento dei loro download del 200% nel corso dell’ultimo anno.

Nostalgia verso il passato o rivoluzione del mondo digitale?

La resistenza digitale non rappresenta un rifiuto totale della tecnologia da parte delle generazioni più giovani, ma piuttosto una sincera richiesta di maggiore consapevolezza nel suo utilizzo. I giovani non sognano realmente un mondo senza internet, ma chiedono piattaforme più etiche, algoritmi trasparenti e design che abbiano come priorità il benessere dell’utente che naviga sulle piattaforme social.

Il desiderio espresso dal 47% dei giovani britannici non deve essere inteso come nostalgia verso il passato, quanto piuttosto come una richiesta urgente di ripensare il nostro rapporto con la tecnologia e orientarlo verso un utilizzo più umano e consapevole.

Giulia Ortaggio