Nell’era dei social media, dove ogni gesto diventa rappresentazione, dove ogni sguardo può trasformarsi in simbolo virale, uno specifico atteggiamento sta attirando l’attenzione di analisti culturali, psicologi e utenti della rete: il cosiddetto “Gen Z Stare”. Un termine che si sta diffondendo rapidamente nei circuiti digitali, accompagnato da video, meme e riflessioni, e che, dietro un’apparente banalità, sembra celare significati profondi, o quanto meno degni di considerazione.

Il fenomeno consiste in un’espressione facciale apparentemente priva di emozioni: occhi fissi, volto neutro, assenza di reazione. Un modo di guardare che alcuni definiscono disturbante, altri enigmatico, ma che tutti ormai riconoscono come cifra distintiva di una generazione cresciuta in un mondo saturo di stimoli visivi, notifiche continue e crisi globali.

Una generazione tra cinismo e saturazione emotiva

Per comprendere a fondo il significato di questo atteggiamento, occorre uscire dalle categorie interpretative tradizionali e considerare il contesto culturale e psicologico in cui la Gen Z – ossia i nati tra la metà degli anni ’90 e il primo decennio del 2000 – si è formata. Una generazione cresciuta tra una pandemia, l’ombra della crisi climatica, precarietà economica e disillusione nei confronti delle istituzioni.

Lo “stare” immobile, il fissare con sguardo apparentemente apatico l’interlocutore o la camera dello smartphone, potrebbe non essere semplice indifferenza, ma una risposta adattiva. Un modo per segnalare distanza, stanchezza o persino ironia nei confronti di un mondo che richiede costantemente partecipazione, entusiasmo e reazione.

Dal meme alla diagnosi sociale

Il sito Know Your Meme, un’autorità nella catalogazione dei fenomeni virali online, riporta che l’espressione “Gen Z Stare” ha cominciato a diffondersi nel luglio del 2024, grazie a un video pubblicato da Meghan Alessi, utente statunitense di TikTok. Nel breve clip, Alessi racconta le sue esperienze lavorative con giovani della generazione Z, esprimendo frustrazione per il loro comportamento apparentemente apatico: “Giuro, ogni volta che parlo con qualcuno della Gen Z, loro si limitano a fissarmi, senza dire niente”.

Da quel momento, l’hashtag #genzstare ha iniziato a macinare milioni di visualizzazioni su TikTok. Ragazzi e ragazze pubblicano video in cui si mostrano immobili, fissando la camera come se fossero assenti o stanchi del mondo intorno. Ma, come spesso accade nell’ecosistema dei social, ciò che nasce come osservazione ironica o satirica si trasforma rapidamente in una rappresentazione identitaria, in un simbolo condiviso.

L’ironia come linguaggio dell’epoca

Dietro il gelo apparente dello sguardo, si cela spesso un’ironia raffinata. I membri della Gen Z, infatti, sembrano perfettamente consapevoli dell’effetto che questo atteggiamento produce. Lo “stare” immobile diventa un modo per ironizzare su situazioni di disagio sociale, su aspettative professionali fuori scala, su interazioni forzate o non autentiche.

In questo senso, il “Gen Z Stare” assume una valenza quasi performativa, simile a una forma di protesta passiva. Come se questa fissità diventasse un modo per comunicare il proprio disinteresse per le dinamiche comunicative tradizionali, e allo stesso tempo un commento sulla natura stessa della comunicazione nell’era digitale: perennemente osservata, filtrata, messa in scena.

I boomer lo temono, i millennial lo parodiano

Molti adulti, in particolare tra i cosiddetti boomer, leggono questo comportamento come una mancanza di rispetto o di motivazione. I millennial, dal canto loro, sembrano più inclini a prenderlo in giro, producendo parodie e video comici in cui imitano lo sguardo “vuoto” dei più giovani, spesso esagerandolo fino al grottesco.







Questa risposta intergenerazionale rivela ancora una volta quanto le modalità comunicative siano cariche di significato e fortemente legate al proprio tempo. Quello che appare come distacco o freddezza, potrebbe invece essere una nuova grammatica emotiva, una diversa disposizione del corpo e dello sguardo, nata da esigenze completamente diverse da quelle delle generazioni precedenti.

È come se i giovani della Gen Z, dopo anni di iper-espressività imposta da social come Instagram o Snapchat, scegliessero ora il silenzio, la fissità, l’apatia come mezzi per recuperare controllo. Non mostrando nulla, dicono molto. Non reagendo, prendono posizione. Una forma di minimalismo espressivo, quasi zen, che sfida la retorica della partecipazione continua.

La dimensione clinica e psicologica del fenomeno

Alcuni osservatori hanno messo in guardia contro la possibilità che dietro al “Gen Z Stare” si celino segnali di disagio reale, come depressione, ansia sociale, burnout adolescenziale. La generazione Z è, secondo numerosi studi, tra le più colpite da malesseri mentali e da un senso diffuso di impotenza.

In questo quadro, il volto impassibile e lo sguardo fisso potrebbero anche indicare una forma di ritiro emotivo, di difesa. Non tanto una scelta estetica o ironica, quanto piuttosto una manifestazione involontaria di sofferenza. Il confine tra consapevolezza ironica e sintomo psichico non è sempre chiaro, e questo rende il fenomeno ancora più interessante da analizzare.

Mentre milioni di utenti continuano a imitare, parodiare o analizzare il “Gen Z Stare”, la domanda resta aperta: è un sintomo o un segnale? È la manifestazione di un disagio o una strategia comunicativa? Forse entrambe le cose. Di certo, non è semplicemente uno sguardo perso nel vuoto. È, più probabilmente, uno specchio — immobile ma riflettente — di un’intera generazione che sta cercando, con i propri mezzi, di dire qualcosa. Anche quando sembra non dire nulla.

Patricia Iori