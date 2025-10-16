Per le nuove generazioni, il contesto occupazionale si fa sempre più incerto e ansioso, uno stato che colpisce anche i manager e per questo motivo si parla di GenAI Anxiety. I giovani, soprattutto quelli in fase di ingresso nel mondo del lavoro, si trovano a dover competere non solo tra di loro, ma anche con algoritmi sempre più sofisticati, capaci di svolgere mansioni intellettuali e creative con velocità ed efficienza. L’automazione, un tempo ritenuta una minaccia solo per i lavori manuali e ripetitivi, oggi aggredisce anche settori considerati sicuri: comunicazione, marketing, finanza, perfino ambiti come il design o la consulenza legale.

Il risultato è una crescente frustrazione tra i neolaureati e i giovani professionisti, che faticano a trovare un’occupazione stabile, coerente con il proprio percorso formativo.

Il timore è che si stia verificando una polarizzazione del mercato: da un lato, una ristretta élite capace di gestire e sviluppare l’AI; dall’altro, una vasta platea di lavoratori sostituibili. Secondo numerosi analisti, il fenomeno potrebbe portare a una nuova forma di disuguaglianza, non più basata solo su reddito o istruzione, ma sulla capacità di interagire proficuamente con le tecnologie emergenti.

La nuova ansia da AI tra i manager

Se la preoccupazione dei giovani è legata all’accesso al mondo del lavoro, per i manager e i professionisti senior l’ansia ha un altro volto: quello della precarietà tecnologica. La cosiddetta GenAI Anxiety, come è stata definita da alcune ricerche internazionali, si sta diffondendo tra i livelli apicali delle imprese, coinvolgendo dirigenti, quadri e leader di settore.

Una recente indagine condotta da Espresso Communication, basata su fonti internazionali e dati raccolti dal prestigioso sondaggio “AI at Work” del Boston Consulting Group, ha rivelato dati allarmanti: il 46% dei dirigenti che operano in aziende ad alta adozione dell’intelligenza artificiale si sente vulnerabile, quasi superfluo, in un ecosistema sempre più automatizzato. Anche nelle imprese dove l’adozione dell’AI è meno marcata, il senso di precarietà tocca comunque il 34% dei manager. La media complessiva, calcolata su un campione globale di oltre 10.000 lavoratori “colletti bianchi”, si attesta al 43%.







L’intelligenza artificiale come motore di trasformazione (e discontinuità)

La rapidità con cui queste soluzioni vengono adottate nelle aziende ha spiazzato perfino gli osservatori più ottimisti. Sistemi come ChatGPT, DALL·E, Midjourney o i modelli predittivi di machine learning stanno trovando applicazioni in ogni comparto produttivo, dalla sanità all’istruzione, dalla logistica alla finanza.

Il paradosso è evidente: da un lato l’AI promette maggiore produttività, precisione e accesso a nuove opportunità di business; dall’altro lato, ogni avanzamento tecnologico genera una perdita di centralità per l’elemento umano, soprattutto nei ruoli di medio livello. Le attività intermedie, basate su procedure standardizzate, sono le prime a essere automatizzate. A farne le spese sono impiegati, tecnici, ma anche analisti e creativi.

Tale dinamica, se non governata da politiche attive del lavoro, formazione continua e ridisegno dei percorsi professionali, rischia di creare una massa critica di lavoratori “esclusi” dal mercato, con evidenti conseguenze sociali e psicologiche.

L’emergere di queste tendenze impone una riflessione profonda su quale debba essere il ruolo del lavoratore nel futuro. In molti settori, l’intelligenza artificiale non sostituirà completamente l’essere umano, ma modificherà radicalmente il modo in cui si lavora. È possibile che le competenze più richieste in futuro non siano più quelle tecniche o nozionistiche, bensì quelle relazionali, interpretative, empatiche e critiche: abilità che l’intelligenza artificiale fatica ancora a replicare.

Politiche attive

I governi dovranno abbandonare un approccio reattivo e adottare una visione proattiva, anticipando gli impatti dell’intelligenza artificiale con strumenti adeguati: politiche fiscali innovative, incentivi alla formazione digitale, tutela dei lavoratori più vulnerabili, riforma dei sistemi educativi.

Non si tratta solo di adattare le leggi all’evoluzione tecnologica, ma di ripensare il contratto sociale che lega cittadini, imprese e Stato. Occorre ridisegnare un patto occupazionale che tenga conto delle nuove dinamiche, garantendo diritti e opportunità anche in un contesto dove il lavoro umano non sarà più al centro del processo produttivo, ma dovrà coesistere con entità artificiali autonome e intelligenti.