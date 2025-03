La gender archaeology è un approccio diverso allo studio dei reperti archeologici, che ha come scopo quello di rivalutare i ruoli delle donne e degli uomini nelle società antiche partendo da uno studio della loro cultura materiale.

A quando risale la sua nascita?

La gender archaeology nasce durante la seconda ondata del movimento femminista, a partire dal 1984 grazie al lavoro di due archeologhe anglosassoni, Margaret Conkey e Janet D. Spector. Furono le prime ad applicare gli studi di genere al mondo dell’archeologia in un periodo storico dove si lottava per l’ottenimento di diritti umani basilari come l’aborto e lo smantellamento degli stereotipi misogini che avevano fino a quel momento identificato la donna nella società.

Se la donna fino a quel momento era sempre stata associata alla natura, al materno e al ruolo di colei che gestisce la casa, la critica dell’androcentrismo fu spinta dagli interessi di uguaglianza di genere necessari a rendere più attuale e sdoganato il suo ruolo: da qui in poi si comincerà a indagare il gender come costrutto sociale, e non come qualcosa di biologico, distinto dal sesso.

Anche in campo archeologico, come in qualunque altro, la figura della donna era stata messa in secondo piano, riportata con superficialità e senza grandi approfondimenti: la storia era sempre stata studiata e riportata attraverso gli occhi del maschile che aveva sempre interpretato e identificato la figura femminile come una presenza passiva, di poco interesse e quindi a cui dedicare poco tempo.

A differenza di altri tipi di archeologia, come per esempio la indigenous archaeology, la gender archaeology non si limita a ricercare un nuovo sguardo, una nuova lente attraverso la quale filtrare la storia, ma va ad integrarsi a tutte le altre forme di archeologia, come approfondimento.

La gender archaeology e il genere trascurato

Per centinaia di anni l’archeologia è stata affrontata con una benda su un occhio, trascurando così metà della storia. In particolare, i bias cognitivi e i pregiudizi hanno interferito a lungo con il riconoscimento di reperti femminili, se essi non combaciavano esattamente allo schema mentale che gli archeologi stessi (in maggioranza maschi) proiettavano su resti che non potevano parlare per sé.

Un esempio recente è il sito archeologico di Birka dove nel 1889 Hjialmar Stolpe trovò in una tomba dei resti che verranno chiamati Bj 581. Lo scheletro vichingo lì sepolto era vestito in seta intarsiata d’argento e presentava un ricco corredo che lo identificava come appartenente alla élite guerriera vichinga: erano state deposte assieme al corpo infatti armi, frecce, asce, coltelli da battaglia, e ben due cavalli probabilmente usati in combattimento.

Nonostante la presenza di donne guerriere nella società vichinga fosse ampiamente documentata anche all’epoca e nonostante le dimensioni di mandibola e ossa pelviche fossero inusuali, per oltre cento anni a nessuno venne in mente di mettere in dubbio che le ossa appartenessero a un vichingo di sesso maschile.

Le teorie che nella sepoltura fossero presenti ossa appartenenti a una donna vennero accettate con riluttanza, scendendo a compromessi, come la possibilità che fossero stati sepolti due corpi, le cui ossa si erano mischiate: il vichingo e una sua concubina, o una moglie. Solo nel 2014, oltre centoventi anni dopo, Anna Kjellström dell’università di Stoccolma svolse delle ulteriori analisi sui campioni di DNA dimostrando definitivamente che tutte le ossa appartenevano a una sola persona: una donna.

Questo recente esempio di visione androcentrista nell’archeologia ha risollevato il dibattito iniziato dopo gli anni ’60 secondo cui l’approccio a questa materia releghi la donna a domestica, madre, raccoglitrice, rallentando e distorcendo le ricostruzioni storiche, rendendole imprecise e inaffidabili, basate su stereotipi di genere appartenenti ai tempi più moderni. Proiettarli sulle società del passato è un errore non da poco.







Ma la gender archaeology è davvero necessaria?

La presenza femminile nella storia è gravemente sottostimata, fin dalle origini. Se si parla della preistoria, per esempio, si dà per scontato che le donne fossero raccoglitrici di radici, che si occupassero dei bambini e di conciare e cucire le pelli, cucinare. Le pitture rupestri sono state descritte come opera di uomini per tantissimo tempo nonostante le dimensioni di alcune delle mani stampate sulle pareti suggerissero anche una partecipazione femminile.

A Roma, poi, il mestiere del gladiatore non era unicamente maschile, anche le donne combattevano nell’arena, hobby che non disdegnavano nemmeno matrone di rango più alto, come raffigurato anche in mosaici di alcune ville in Sicilia. Erano anche imprenditrici, soprattutto nell’ambito dell’edilizia: molte fabbriche di tegole e mattoni romane appartenevano a donne.

Questo diverso approccio all’archeologia è stato anche fondamentale alla scienza stessa; infatti, non sono state solo le donne nella storia a venir messe da parte, ma anche le stesse archeologhe.

La gender archaeology punta anche a ridare voce a studiose le cui ricerche sono state nel tempo silenziate dai risultati di altre figure prevalentemente maschili.

Gender archaeology, alcuni sono contrari

L’idea alla base di questo movimento è che l’unica differenza tra uomo e donna sia di natura fisica legata al sesso biologico, mentre il genere non definisce alcuna gerarchia tra maschio e femmina.

Eppure, numerosi nella comunità scientifica si sono posti in disaccordo con questo approccio alla ricerca archeologica in nome di un metodo scientifico obiettivo e non sessuale. In particolare, a schierarsi apertamente contro questa corrente è stato Paul Bahn che nel suo libro Archaeology: a very short introduction scrive:

«Il giusto antidoto al maschilismo del passato è un’archeologia egualitaria e neutrale, non un’archeologia femminista. Se, come dicono i sostenitori, non stanno semplicemente cercando di rendere le donne visibili nel registro archeologico, è davvero necessaria un'”archeologia femminista”? C’è ancora molta strada da fare, ma la vera via da seguire è un’archeologia equilibrata e non sessista, piuttosto che un’archeologia femminista, che è solo il rovescio della medaglia tradizionale.»

In sintesi, l’esperienza femminile è sempre stata silenziata, passando in sordina poiché sminuita a ciò che recentemente è diventato lo stereotipo di cosa una donna fa o dovrebbe fare nella società, relegando a questi ruoli anche le donne del passato senza nessun particolare accertamento che fosse davvero così. L’invisibilità delle donne è quindi il risultato di una falsa oggettività mascherata da mancanza di informazioni.

Oggi, con una maggiore sensibilità ed attenzione all’argomento è possibile e necessario ricostruire la storia della donna pezzo dopo pezzo per dare giustizia a tutte quelle venute prima di noi.

Stefania Bucciol